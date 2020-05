Angelina Kirsch präsentiert neue Curvy-Mode für Aldi

Rock Your Curves by Angelina K.

Angelina Kirsch ist Curvy-Model und TV-Moderatorin. Seit Jahren setzt sie sich für ein neues Körperbewusstsein ein, motiviert Frauen, ihren Körper und ihre Kurven zu lieben. Bereits 2018 kooperierte sie erfolgreich mit Aldi. Damals ging es um das perfekte Herbstoutfit für Plus Size Frauen. Nun also ein Revival. Diesmal dreht sich alles um den Curvy Sommer. Das Motto: “Rock Your Curves by Angelina K. – Sommer in seiner schönsten Form”. Bereits ab Dienstag, dem 2. Juni sind die Teile der Kollektion deutschlandweit bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich.

Dolce Vita mit maritimem Flair

Klassisches Blau kombiniert mit Weiss und Rot treffen auf Royalblau, Pink und Sonnengelb. Dazu Punkte, Streifen und Animal Prints. “Die Kollektion spiegelt all das wider, wofür ich stehe – Lebenslust, Selbstbewusstsein und Power”, sagt Angelina Kirsch. Erhältlich sind Sommerkleider, Tuniken, Shorts und Culottes. Außerdem mit im Sortiment ist Bademode, auf die Angelina Kirsch besonders stolz ist. Bei den unterschiedlichen Designs wurden die verschiedenen Figurtypen einbezogen. So ist der Badeanzug in zeitlosem Schwarz figurformend, der Bikini ist im “Riviera-Style” und der Tankini hat einen speziell entwickelten Print. Ein Leo-Allover, der aus Herzen designt wurde. Das Muster findet sich auch auf einer der Blusen und einem Kleid. Übrigens gibt es zu jedem Badeteil auch eine passende Strand-Tunika. Hier geht es zur neuen Sommerkollektion für Curvys und Mollige. für Curvys und Plus Size Frauen.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: obs/ALDI/ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG