Arbeitssicherheit in der Logistik

„safety first“ auf allen Ebenen

Steigtechnik von KRAUSE ist seit mehr als 120 Jahren fester Bestandteil in der Arbeitswelt. Vor allem in den Bereichen Logistik und Transport sind die Produkte des hessischen Unternehmens unverzichtbar. Die Zugangslösungen ermöglichen es den Mitarbeitern, auch in hochgelegenen Arbeitsbereichen oder Lagerorten sicher und komfortabel zu arbeiten. Im Laufe der Zeit nahm das Unternehmen neben den Steigtechnik-Produkten immer mehr Dienstleistungen in sein Portfolio auf. Dazu zählt auch die Kompetenzvermittlung zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. In Deutschland ist diese Prävention für Unternehmen sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Risikofaktor Logistik – mehr Sicherheit dank individueller Zugangslösungen und Unterweisungen

Überall, wo Güter gelagert und transportiert werden, ist ein hohes Maß an Arbeitssicherheit gefordert. Speziell entwickelte Zugänge, zum Beispiel zu Ladeflächen, spielen eine große Rolle, um Arbeiten in diesem Bereich sicherer zu machen. Stationär und fest montiert oder flexibel positionierbar und an Fahrzeuge angepasst – KRAUSE bietet immer das perfekte Produkt. Speziell beim Zugang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen oder Lagerorten können schnell Unfälle und Verletzungen passieren. Besonders in der Logistik und im Transport gibt es viele derartige Einsatzbereiche. Mit den Produkten und Dienstleistungen von KRAUSE können Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen – zum Wohle der Mitarbeiter und zur Sicherstellung einer effizienten Arbeitsweise. Durch die stetig steigende Anzahl an Unfällen im Zusammenhang mit dem Transport von Gütern und der Wartung und Instandhaltung der zugehörigen Nutzfahrzeuge ist es zudem wichtig, Arbeitssicherheitskompetenz zu vermitteln. Die umfangreichen Anwenderschulungen und Weiterbildungen des Traditionsunternehmens tragen deshalb wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden. Gut, wenn es für beide Bereiche einen kompetenten Partner gibt, der sowohl das Produkt als auch die passende Unterweisung anbietet. Im Rahmen der KRAUSE „360-Grad-Competence“ findet jeder Kunde genau das passende Betreuungspaket.

Die KRAUSE 360-Grad-Competence – mehr Leistung aus einer Hand geht nicht

Von der Beratung und Planung der Zugangslösungen bis zur Unterweisung und Schulung von Mitarbeitern umfasst die 360-Grad-Competence alle Leistungen. Besonders in der Logistik-Branche hat sich das Unternehmen damit eine herausragende Expertise erarbeitet und bereits viele perfekt abgestimmte Branchenlösungen realisiert. Neben einem sehr breiten Katalog-Programm bietet KRAUSE Innovationen und Neuheiten sowie individuelle Sonderlösungen für alle Ansprüche. Im Bereich der „Beratungs-Kompetenz“ wird bewusst auf die Vor-Ort-Analyse gesetzt. Aus dieser Analyse entwickeln die Spezialisten im Dialog mit dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung. Die komplette Abwicklung der Lieferung und – falls gewünscht – die Montage und Abnahme vor Ort runden das Serviceportfolio ab.

Passende Steigtechnik, wie die mobile Frontarbeitsbühne, das Original-EisfreiGerüst oder konfigurierbare Sonderlösungen bieten optimale Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung von Nutzfahrzeugen. Dass dabei die Arbeitssicherheit nicht zu kurz kommt, ist ein besonderes Anliegen der Steigtechnik-Experten. Denn sicheres Arbeiten steht für KRAUSE stets an erster Stelle. Daher ermöglicht das Unternehmen durch die angebotenen Seminare, Schulungen und Produktprüfungen eine langfristige und sichere Anwendung. Kunden können hierbei wählen, ob sie sich zur befähigten Person ausbilden oder die professionelle Prüfung durch KRAUSE vor Ort durchführen lassen wollen.

Alle Informationen über das Unternehmen sowie die Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

