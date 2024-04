Ardex stellt zwei neue Wandspachtelmassen vor

ARDEX A 929 und ARDEX A 800 READY

Witten, 29. April 2024. Ideal für Bäder und andere Nassräume: Ardex hat einen neuen mineralischen Feinspachtel für Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt. Durch seine lange offene Zeit kann ARDEX A 929 gut maschinell verarbeitet werden. Der Bauchemiehersteller hat „den Neuen“ zusammen mit dem gebrauchsfertigen mineralischen Flächenspachtel A 800 READY erstmalig auf der Fachmesse FAF in Köln präsentiert.

Mit seinen mineralischen Bestandteilen trägt ARDEX A 929 in feuchtebelasteten Innenräumen zu einem gesunden Raumklima bei – gerade in Verbindung mit atmungsaktiven Silikatfarben. „Der Feinspachtel ist diffusionsoffen und beugt so Schimmelbildung vor“, sagt Peter Metz, Produktmanager bei Ardex. Dadurch eignet er sich gut für Wohn- und Feuchträume, Lager- und Produktionsstätten, Tief- und Parkgaragen, Großküchen, Schwimmbäder und Kühlhäuser. Neben Silikatfarben können auch Fliesen, Platten und Großformate sowie verschiedene Gestaltungstechniken und zahlreiche Wandbeläge auf ARDEX A 929 ausgeführt werden.

Einfach zu verarbeiten

ARDEX A 929 ist weiß und besitzt eine cremige Konsistenz. Dadurch lässt sich der Feinspachtel besonders leicht verarbeiten. „Profis merken das schon beim Anrühren“, so Metz weiter. Der Feinspachtel kann bis zu einer Schichtdicke von 5 mm aufgetragen werden und lässt sich ansatzlos auf Null ausziehen. Bei der Verarbeitung ist das Produkt zudem sehr flexibel: „Durch die lange offene Zeit von 120 Minuten ist ARDEX A 929 perfekt für die maschinelle Verarbeitung geeignet und ist somit ideal für große Flächen. Genauso gut lässt sich der Feinspachtel aber auch per Hand oder mit der Rolle auftragen“, erläutert Ardex-Experte Metz. ARDEX A 929 ist sehr emissionsarm und wird im ergonomischen 15-kg-Gebinde mit Tragegriff angeboten.

Wandspachtel mit hohem mineralischem Anteil

Das zweite Neuprodukt ist der gebrauchsfertige Dispersionsspachtel ARDEX A 800 READY. Er ist diffusionsoffen und hat einen hohen Anteil mineralischer Füllstoffe. „ARDEX A 800 READY eignet sich bestens für die Maschinenverarbeitung und für große Flächen – und somit für den Objektbereich. Auf eine Grundierung kann bei vielen Untergründen verzichtet werden. Der Flächenspachtel lässt sich bis auf Null ausziehen und kann bis zu einer Schichtstärke von 6 mm eingesetzt werden“, sagt Peter Metz. Damit ist der neue Dispersionsspachtel eine ideale Systemergänzung zum Wandfüller und Flächenspachtel ARDEX A 828, der auf nahezu allen Baustellen zu finden ist. „Wer gerne mit Dispersionen und effizient mit Airless-Geräten arbeitet, für den ist ARDEX A 800 READY genau das Richtige“, meint Metz. Durch den Fokus auf große Flächen ist der Spachtel im 25-kg-Gebinde erhältlich.

Vorstellung auf der FAF

Die Wandspachtelmassen hat Ardex erstmals in der vergangenen Woche auf der FAF in Köln gezeigt. „Beide sind eine wichtige Ergänzung unseres Produktportfolios, und wir freuen uns, dass wir diesen Innovationen auf der Messe vorstellen konnten und diese sehr gut angekommen sind“, sagt Dirk Krannich, Vertriebsleiter Boden, Wand, Decke bei Ardex. Die Anwender konnten sich beispielsweise in Live-Vorführungen von den Neuprodukten überzeugen.

ARDEX A 929 auf einen Blick

– weißer mineralischer Feinspachtel zum schnellen Füllen, Spachteln und Glätten per Hand, mit der Rolle oder im Spritzverfahren

– auf Null ausziehbar, für Schichtstärken bis 5 mm in der Fläche

– 120 Minuten Verarbeitungszeit bei nahezu gleichbleibender Konsistenz

– zur Spachtelung von Wand- und Deckenflächen in den Qualitätsstufen Q1 bis Q4

– zum Schließen von Betonfertigteilfugen und Kabelschlitzen

– zur Aufnahme von Fliesen, Platten und Großformaten geeignet

– Brandschutzklasse A1: für Wand- und Deckenflächen von Fluchtwegen geeignet

– sehr emissionsarm: EMICODE-Siegel EC1PLUS

– ergonomisches 15-kg-Gebinde mit Tragegriff

ARDEX A 800 READY auf einen Blick

– weiße Dispersionsspachtelmasse basierend auf hochwertigen Kunstharzen und einem hohen Anteil mineralischer Füllstoffe

– ideal für die flächige Verarbeitung in dünnen Schichten, oft ohne Grundierung einsetzbar

– ohne vorheriges Anrühren direkt gebrauchsfertig

– zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q2 bis Q4 geeignet

– kann auch mit Airless-Geräten verarbeitet werden

– einfach zu schleifen

– für Schichtdicken bis 6 mm (je nach Temperatur und Umgebungsbedingungen

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 1.090 Millionen Euro.

