AROBS ist der Lieferant des Jahres 2021 in der Kategorie Ingenieurdienstleistungen für Continental

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), das größte an der Bukarester Börse gelisteten Technologieunternehmen, erhielt von Continental die Auszeichnung “Lieferant des Jahres 2021” in der Kategorie Ingenieurdienstleistungen während der vom internationalen Hersteller von Automobilteilen organisierten Gala, bei der die besten Lieferanten des Unternehmens des vergangenen Jahres anerkannt und ausgezeichnet wurden. Das AROBS-Team wurde als zuverlässiger und flexibler Partner anerkannt, der voll engagiert ist für die Projekte, an denen die Unternehmen zusammengearbeitet haben, und der über ein exzellentes Know-how in seinem Tätigkeitsbereich verfügt und demzufolge hochqualitative Leistungen erbringt.

“Die Auszeichnung ehrt uns und bestätigt die Qualität der Dienstleistungen und Produkte von AROBS im Bereich der Automobiltechnik während der achtjährigen Zusammenarbeit mit Continental. Das für den Automobilbereich zuständige Team ist das bedeutendste bei AROBS, unsere Ingenieurskollegen sind nämlich in Rumänien, in der Republik Moldau und in Ungarn präsent. Sie verfügen über integrierte Fachkompetenz im Bereich der Embedded- und Automobilindustrien, was Hand in Hand geht mit ihrer Leidenschaft für Technologie und für die jüngsten Trends im Bereich. Sie konzentrieren sich ständig auf die Identifizierung innovativer Lösungen für die Kundenbedürfnisse. Ich möchte ihnen für ihre Arbeit und ihr Engagement danken, die von Continental verliehene Auszeichnung ist nämlich durchaus ihr Verdienst”, erklärte Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.

Das global anerkannte Automobilunternehmen Continental, organisiert jährlich eine Veranstaltung, in deren Rahmen es die Top-Lieferanten des Unternehmens des vergangenen Jahres aufgrund einer internen Evaluation auszeichnet. So lieferte Continentals globales Lieferantennetzwerk von ungefähr 7000 Lieferanten im Jahr 2021 zum Beispiel 170 000 verschiedene Teile an 80 Continental Automobilproduktionsstätten, mit einem Gesamtverarbeitungsvolumen von ca. 165 Milliarden Einzelteilen.

“Es war eine wichtige und lohnende Aufgabe, aus unserem Stamm von 1300 strategischen Lieferanten die Preisträger unserer Auszeichnung “Lieferant des Jahres” für das Jahr 2021 zu küren. Ich möchte AROBS zu der aufgrund ihrer hervorragenden Ingenieurdienstleistungen erhaltenen Auszeichnung gratulieren”, sagte Peter Popp, Leiter der Abteilung Automotive Purchasing bei Continental.

Dieses Jahr fand die Preisverleihung am 15. Juli 2022 virtuell statt. Für diese Auflage wurden 1300 strategische Lieferanten von Continental bewertet und in 11 Kategorien ausgezeichnet, wie zum Beispiel Elektronik, Elektromechanik, Mechanik, spezifische Lösungen für den Geschäftsbereich Autonome Mobilität und Sicherheit, spezifische Lösungen für den Geschäftsbereich Fahrzeugvernetzung und -information, Fertigungsanlagen und Ingenieurdienstleistungen.

Im Ingenieurwesen bietet AROBS den Kunden in Europa und Nordamerika erstklassige Embedded Software-Entwicklungsdienstleistungen. Sie sind weltweit wichtige Akteure im Bereich Software-Dienstleistungen und Software-Engineering und bieten Lösungen für Automobilindustrie, Embedded-Systeme, Klinische Studien, Reisen, IoT, Fintech und Enterprise.

Weitere Informationen:

– AROBS Ingenieurdienstleistungen: https://arobs.com/automotive-engineering/

– AROBS Embbed: https://arobs.com/embedded/

– – AROBS Transilvania Software S.A.: https://arobs.com/

.

Kontakt

AROBS Transilvania Software S.A.

Presse Team

Minerilor 63

400001 Cluj-Napoca

–

office@arobs.com

https://www.arobs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.