HEIMAT

Künstler unserer Region

in der Galerie Bilder Fuchs, Fulda

Ausstellungseröffnung: Samstag, 10.01.2026 | 11:00 – 18:00 Uhr

„Heimat ist der Ort, an dem Erinnerungen Wurzeln schlagen und jeder Blick vertraut bleibt – selbst wenn vieles sich verändert.“

Die Galerie Bilder Fuchs freut sich, die Eröffnung der Ausstellung „HEIMAT | Künstler unserer Region“ anzukündigen. Die beliebte Ausstellungsreihe widmet sich Künstlerinnen und Künstlern aus Fulda, der Rhön und dem näheren Umland und rückt regionale Motive sowie persönliche Interpretationen von Heimat in den Mittelpunkt.

Gezeigt werden Werke, die sich mit Landschaft, Architektur, Menschen und Stimmungen der Region auseinandersetzen – von klassischen Rhönlandschaften über Stadtansichten Fuldas bis hin zu zeitgenössischen, individuellen Blickwinkeln.

In der Ausstellung werden unter anderem Werke von Fritz Wolf, Pedro Schmiegelow, Franz Erhard Walther, Erich Heckel, Klaus Fußmann und Ferdinand Lammeyer präsentiert. Die Auswahl spannt dabei einen kunsthistorischen Bogen von der klassischen Moderne über die Nachkriegszeit bis hin zu zeitgenössischen Arbeiten. Mit Künstlern wie Erich Heckel, einem der bedeutenden Vertreter des deutschen Expressionismus, oder Klaus Fußmann, dessen farbintensive Landschaftsmalerei weit über die Region hinaus bekannt ist, tritt regionale Kunst in einen spannenden Dialog mit überregional anerkannten Positionen. Ergänzt wird die Ausstellung durch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler.

„Heimat ist ein Begriff, der für jeden etwas anderes bedeutet – Vertrautheit, Erinnerung, Herkunft oder auch Inspiration“, sagt Johannes Stock, Geschäftsführer der Galerie Bilder Fuchs. „Mit dieser Ausstellung möchten wir zeigen, wie vielfältig unsere Region ist und wie unterschiedlich Künstler sie wahrnehmen und künstlerisch umsetzen.“

In der Ausstellung HEIMAT | Künstler unserer Region in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda werden mehr als 100 Werke gezeigt.

Die Ausstellung wird am Samstag, den 10.01.2026 von 11:00 bis 18:00 Uhr eröffnet.

Jeweils um 13:00 und 15:00 Uhr wird Herr Dr. Thomas Heiler, Kulturamtsleiter der Stadt Fulda und Vorsitzender des Fuldaer Geschichtsvereins, in die Ausstellung einführen.

Die Kunstwerke sind bis einschließlich Samstag, den 07. Februar 2026 in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda zu sehen.

Weitere Informationen und Bilder unter www.bilder-fuchs.de

Adresse/Kontakt/Info:Galerie Bilder Fuchs

Johannes Stock

Abtstor 41, 36037 Fulda

Tel. 0661 – 72343

johannes.stock@bilder-fuchs.de

www.bilder-fuchs.de

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

Firmenkontakt

Galerie Bilder Fuchs

Johannes Stock

Abtstor 41

36037 Fulda

06 6172343



http://www.bilder-fuchs.de

Pressekontakt

Galerie Bilder Fuchs

Thomas Stock

Abtstor 41

36037 Fulda

06 6172343



http://www.bilder-fuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.