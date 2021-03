Bauen mit Charakter

UNIKA Kalksandstein – einfach einzigartig

Unsere Gesellschaft ist so vielfältig wie nie zuvor. Gleichzeitig beruht diese Vielfalt auf der Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Je bunter eine Gesellschaft wird, desto wiedererkennbarer möchte der Einzelne sein. Das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten: angefangen von der eigenen Handschrift über spezielle Vorlieben bis hin zum ganz persönlichen Stil und Geschmack. Und das hört auch bei den eigenen vier Wänden, egal ob Wohnung oder Haus, nicht auf.

Einzigartigkeit ist auch beim Bauen gefragt. Zwar haben sich in jeder architektonischen Epoche bestimmte Stile durchgesetzt, gleichzeitig entwickelten sich durch persönliche Vorlieben neue Gestaltungstrends. Auch wenn der Blick erst auf das Äußere fällt, Individualität ist nicht nur eine Frage der Gestaltung, sondern auch des Materials. Hier zeigt man mit der Wahl eines außerordentlichen, unvergleichlichen und bemerkenswerten Baustoffs wahren Charakter.

In keinem anderen Mauerwerksbaustoff stecken so viele individuelle Eigenschaften wie in UNIKA Kalksandstein: Brandschutz, Schallschutz, Statik, Sicherheit, Behaglichkeit und Umweltverträglichkeit. So verwundert es nicht, dass Kalksandstein im Laufe der letzten 130 Jahre zu dem Architekturbaustoff avancierte. Er leistet mit nur einem Stein all das, was sich Planer am meisten wünschen: grenzenlose Gestaltungsfreiheit bei höchstmöglicher konstruktiver und bauphysikalischer Zuverlässigkeit.

Dabei ist UNIKA Kalksandstein nicht einfach ein Stein, sondern ein optimal aufeinander abgestimmtes Bausystem. Auf Grundlage der architektonischen Ideen zusammengestellt und produziert, macht es richtig angeordnet individuelle Wohnkonzepte erlebbar. Und zwar nicht nur für die “Bauherren”, sondern auch für alle kommenden Generationen. Individualität ist immer auch Veränderung. Extra dafür steckt in Wänden aus UNIKA Kalksandstein das Potential, Wohn- und Lebensräume nach dem ganz persönlichen Bedarf und Stil anzupassen. Selbst dann, wenn das Haus schon seit Jahrzehnten existiert. Kurzum, mit durchdachten Lösungen aus einzigartigen Steinen lassen sich nicht nur zu allen Zeiten, sondern auch kreativ und funktional Ideen bei der Gestaltung der eigenen vier Wände realisieren.

Mit UNIKA Kalksandstein bauen heißt, mit Charakter bauen. Und zugleich dank der individuellen Eigenschaften auf die Sicherheit eines praxisbewährten Hochleistungsbaustoffs zu setzen.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

