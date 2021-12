Buchveröffentlichung: AlbTraum Cabourg

Das Geheimnis vom Rosenhaus

(Düsseldorf, 17.12.2021) Stephanie Houbens spannender Debütroman “AlbTraum Cabourg – Das Geheimnis vom Rosenhaus” ist ab dem 17.12.2021 als Taschenbuch (ISBN 978-3-347-48069-8) und als EBook (ISBN 978-3-347-48071-1) im Tredition Verlag und in allen Buchhandlungen erhältlich.

Cabourg ist ein kleines, beschauliches Städtchen im Norden Frankreichs, inmitten der Normandie, in der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Nicht gerade Touristenmagnet, wie die historisch beeindruckende und recht belebte Stadt Deauville in unmittelbarer Nachbarschaft. Dennoch zieht Cabourg seine Besucher mit seinen engen, schmalen Gassen, weiten Dünenlandschaften an schneeweißen Sandstränden und seinen unheimlichen Geschichten in seinen Bann. Einmal dort angekommen, gibt es kein Entrinnen …

Stephanie Houben taucht in ihrem Debütroman “AlbTraum Cabourg – Das Geheimnis vom Rosenhaus” mit ihrer Protagonistin Sophie in eine Welt zwischen Realität, Illusion und einer dunklen Vergangenheit. Sie liefert sich in ihren Träumen einen Wettlauf mit fremden Mächten, die sie in ihren Bann ziehen und Besitz von ihr ergreifen wollen. Fasziniert lässt sie sich ein, auf ein gefährliches Liebesabenteuer, das es eigentlich gar nicht geben dürfte.

Der Roman ist ein gelungener Mix aus Thriller, Spuk- und Liebesroman. Bereits nach den ersten Lesungen begeistert “AlbTraum Cabourg” seine Zuhörer. Entstanden ist dieser Roman schon in den 90er Jahren. Nachdem die Autorin im wunderschönen Cabourg ihren Urlaub verbrachte, floss der Roman förmlich aus ihren Fingern, erzählte sie.

“Übernatürliche Phänomene und Realität geben sich bei Stephanie Houben die Hand. Glaubwürdig schildert sie die reichhaltigen Facetten des Lebens und scheut sich nicht, Ereignisse zu diskutieren, die sich jeder Logik entziehen.” Dies sagt die Lektorin Gabi C. Stratmann über das Buch von Stephanie Houben.

Die Autorin und Gründerin Stephanie Houben arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Personal & Business Coach im internationalen Kontext. Dabei begleitet sie Frauen auf ihrem Weg zu mehr Selbstbewusstsein und unterstützt diese aktiv in ihrer Entwicklung zur selbstständigen Unternehmerpersönlichkeit. Aus der Arbeit mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten heraus, beschäftigt sich die Autorin auch in ihren Werken mit der breiten Palette an Fragestellungen, die das Leben mit sich bringt und daraus resultierenden Phänomenen, die wir nicht immer gleich verstehen, aber besondere Aufmerksamkeit erfordern. Stephanie Houben ist bereits aus ihren Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien bekannt, wie “Stadt, Land, Ich”, “Deutschland in 30 Jahren” und “Fernweh – Die schönsten Urlaubsgeschichten”.

