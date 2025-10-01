Build-A-Bear kehrt mit neuem Online-Shop und Standorten nach Deutschland zurück

Beliebte Erlebnis-Einzelhandelsmarke startet eigenen deutschen Online-Shop, Filialen in Frankfurt und Berlin folgen Ende Oktober

Das Warten hat ein Ende! Build-A-Bear Workshop, eine der beliebtesten Erlebnis-Einzelhandelsmarken der Welt, kehrt im Oktober mit dem Start eines eigenen deutschen Onlineshops offiziell nach Deutschland zurück. Familien im ganzen Land können ab sofort das gesamte Build-A-Bear-Sortiment online unter buildabear.de erkunden und die Magie von flauschigen Freunden, Outfits und Accessoires direkt zu sich nach Hause holen.

Und das ist noch nicht alles: Ende Oktober eröffnet Build-A-Bear seine ersten beiden neuen deutschen Standorte, am 31. Oktober in der Mall of Berlin und am 1. November im Frankfurter Einkaufszentrum MyZeil, um das charakteristische „Make-Your-Own“-Erlebnis der Marke im Store wieder zum Leben zu erwecken. Die Gäste können ihren eigenen kuscheligen Freund auswählen, an der Herzzeremonie teilnehmen und ihren Begleiter mit Outfits, Schuhen und Accessoires personalisieren, während sie unvergessliche Erinnerungen schaffen. Jeder Bär erhält außerdem eine personalisierte Geburtsurkunde, was ihn zu einem Andenken macht, das man für immer in Ehren halten wird.

„Der Build-A-Bear Workshop ist mehr als nur ein Laden – es ist ein Ort, an dem Familien zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen“, sagt Gitte Lykkegaard, Brand Experience Director, Intersource A/S. „Mit dem Start unseres Onlineshops können Familien in ganz Deutschland das Build-A-Bear-Erlebnis von zu Hause aus genießen, und mit unseren Eröffnungen in Frankfurt und Berlin im November diesen Jahres freuen wir uns, wieder Gäste im Geschäft begrüßen zu dürfen, um die Freude am gemeinsamen Schaffen von Erinnerungen zu teilen.“

Über Build-A-Bear

Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 hat sich Build-A-Bear zu einer beliebten Mehrgenerationenmarke entwickelt, die sich der Mission verschreibt, „ein bisschen mehr Herz ins Leben zu bringen“. Gäste jeden Alters erstellen ihre eigenen flauschigen Freunde, um besondere Momente im Leben zu feiern und festzuhalten. Dabei nehmen sie aktiv am Befüllen, Anziehen, Ausstatten und Benennen ihrer personalisierten Stofftiere teil. Die Auswahl an alltäglichen und saisonalen Produkten wird eigens von Build-A-Bear entwickelt und hergestellt, außerdem bieten Kooperationen mit verschiedensten Lizenzpartnern die Möglichkeit, spezielle Kuscheltiere aus einzigartigen Film-Welten zu kreieren. Der praxisnahe und interaktive Charakter der über 600 weltweiten Standorte, die sowohl aus unternehmenseigenen, von Partnern betriebenen oder Franchise-Erlebnisstandorten bestehen, kombiniert mit der popkulturellen Anziehungskraft von Build-A-Bear, fördert oft eine dauerhafte und emotionale Markenbindung zu den Verbrauchern. Dies ermöglichte dem Unternehmen über seine Einzelhandelsgeschäfte hinaus zu expandieren und E-Commerce-Verkäufe auf www.buildabear.com sowie nicht-plüschige Markenprodukte durch ausgehende Lizenzvereinbarungen mit führenden Herstellern sowie die Erstellung ansprechender Inhalte über Build-A-Bear Entertainment (eine Tochtergesellschaft von Build-A-Bear Workshop, Inc.) aufzunehmen. Die neueste Kommunikationskampagne der Marke, „The Stuff You Love“, erinnert an mehr als ein Vierteljahrhundert, in dem weltweit wertvolle Erinnerungen geschaffen wurden. Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE: BBW) erzielte für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Gesamtumsatz von 496,0 Mio. $.

Weitere Informationen finden Sie im Bereich Investor Relations auf buildabear.com.

Bei Build-A-Bear geht es nicht nur um Teddybären – es geht um Liebe, Kreativität und unvergessliche Erlebnisse.

