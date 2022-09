Callstel Aktiver Touchscreen-Eingabestift TSS-130

Unterstützt Handballen-Unterdrückung: präzises Tippen, Schreiben & Zeichnen

Ob tippen, schreiben oder zeichnen: Mit dem iPad-Eingabestift von Callstel gelingt einem das genauso gut, wie auf Papier. Dank Unterstützung für die iPad-eigene Handballen-Erkennung sogar mit aufgelegter Hand!

Extra-schmale Spitze: Dank 1 mm Durchmesser tippt, schreibt und zeichnet man mit höchster Präzision! Die Linienbreite ändert man einfach durch Neigen des Stifts. Für noch genaueres Zeichnen, wie auf Papier. Nebenbei vermeidet man lästige Fingerabdrücke auf dem empfindlichen Display.

Ausdauernder Akku: sich bis zu 10 Stunden lang kreativ austoben. Und zum Laden versorgt man den Stift einfach per USB-Typ C mit frischer Energie.

Haftet magnetisch: Zum Aufbewahren dockt man den Eingabestift magnetisch am iPad an. So hat man den Stift griffbereit, sobald man das iPad in die Hand nimmt.

– Präzises Tippen, Schreiben und Zeichnen auf dem iPad

– Unterstützte iPad-Modelle: iPad ab Generation 6, iPad Air ab Generation 3, iPad mini ab Generation 5, iPad Pro 12,9″ ab Generation 3 und iPad Pro 11″ ab Generation 1

– Palm-Rejection-Technologie: unterstützt die iPad-eigene Handballen-Unterdrückung und lässt einen mit auf dem Display aufgelegter Hand schreiben und zeichnen

– Linienbreite durch Neigen des Stifts regulierbar (nur in Apps mit entsprechender Unterstützung)

– Schmale Spitze: nur 1 mm Durchmesser

– Akkustand-Anzeige auf dem iPad-Display

– Akkustand-Anzeige in Prozent direkt am Stift

– Stift haftet magnetisch am iPad

– Stromversorgung: integrierter Akku mit 90 mAh für bis zu 10 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x L): 9 x 163 mm, Gewicht: 12 g

– Touchscreen-Eingabestift TSS-130 inklusive Ersatzspitze und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404679

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5300-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5300-1051.shtml

Callstel 4er-Set Ersatzspitzen für Akku-Touchscreen-Eingabestift TSS-130

Für stets präzise Eingaben: im Nu die abgenutzte Spitze ersetzen

– Einfacher Austausch durch Aufschrauben

– Schmale Spitze: nur 1 mm Durchmesser

Stets präzise Tippen, Schreiben oder Zeichnen: Die abgenutzte Spitze des Eingabestiftes im Handumdrehen austauschen. Schon gelingt die Eingabe am iPad wieder mit bester Präzision!

– 4er-Set Ersatz-Spitzen für Touchscreen-Eingabestift TSS-130

– Schmale Spitze: nur 1 mm Durchmesser

– Schraubverschluss für kinderleichten Austausch

– EAN: 4022107404686

Preis: 7,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5301-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/AcLeLagNWS7sBEC

