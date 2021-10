CEHATROL goes EUROPE

Mit der Gründung der CEHATROL FRANCE bekennt sich die CEHATROL Technology eG zu Europa

Mit Freude und mit Stolz geben wir die Gründung der CEHATROL FRANCE bekannt. Die Gründungsmitglieder Robert Matosevic, Stefan Gollee (für die CEHATROL Technology eG), Rolf Frey, Thomas Guiducci und Josef Kabel (von links nach rechts auf dem Foto) haben den Gründungsvertrag am 12.10.2021 unterzeichnet.

Wir, die CEHATROL Technology eG, sind eine Genossenschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin-Köpenick. Wir fördern unsere Mitglieder, indem wir sie an verschiedenen Sparten des allgemeinen Wertschöpfungsprozesses teilhaben lassen (Strom und Gas, Kfz, Wohnen, Energieerzeugung etc.). Wir arbeiten umweltfreundlich, nachhaltig und effizient.

Mit der Gründung der CEHATROL FRANCE setzen wir unsere internationale Strategie weiter um.

“Die Vorteile, welche für unsere Mitglieder in Deutschland gut sind, müssten für unsere französischen Nachbarn mindestens genauso gut sein, dachten wir uns.”, so Stefan Gollee, Vorstand der deutschen Mutter CEHATROL Technology eG, und er fährt fort: “Das Erfolgsmodell CEHATROL Technology eG ist, nach einigen wenigen Anpassungen an die französischen Gegebenheiten, ohne wenn und aber anpassungsfähig.”

Aus gut unterrichteten Quellen erfuhren wir, dass eine weitere Ausweitung des Netzes zugange ist. So stehen wohl als nächste Kandidaten die Länder Spanien, Polen und Griechenland an. Wir werden diese Informationen verifizieren und eine weitere Pressemitteilung diesbezüglich veranlassen.

Ihr Team CEHATROL®

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

