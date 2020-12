Clevertouch gewinnt Plus X Award

Impact-Plus-Serie räumt bei Innovationspreis ab

München, 14. Dezember 2020: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, überzeugt beim weltgrößten Innovationspreis für Markenqualität: In gleich vier Kategorien wird die Impact-Plus-Serie mit dem begehrten Plus X Award ausgezeichnet.

Die Jury des Plus X Award vergibt ihre Gütesiegel jährlich in sieben Kategorien: Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. Die ersten vier davon konnte Clevertouch in diesem Jahr für sich entscheiden. Diese Mehrfach-Auszeichnung für Impact Plus unterstreicht einmal mehr, dass Clevertouch mit der Serie eine perfekte All-in-One-Lösung für den Bildungsbereich auf den Markt gebracht hat. Neben brillanter 4K-Auflösung, patentierter Superglide-Touch-Technologie und hoher Anschlussvielfalt punktet Impact Plus mit zahlreichen, leistungsstarken Hard- und Software-Komponenten für die interaktive Zusammenarbeit. Dazu zählen u.a. eine Whiteboard-App mit integrierter Handschriften- und Formelerkennung sowie mehr als 100 Lern-Apps, die über den integrierten Cleverstore kostenfrei erhältlich sind.

“Den Plus X Award zu gewinnen bestätigt uns darin, mit unseren Produkten den richtigen Weg zu gehen. Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass die Impact-Plus-Serie nicht nur in einer, sondern in gleich vier Kategorien ausgezeichnet wurde – und zwar für genau die Attribute, die uns am Herzen liegen bzw. die Clevertouch als Marke ausmachen”, kommentiert Wilfried Tollet, Sales Director DACH, die erfolgreiche Award-Teilnahme.

Mit internationalen, unabhängigen Fachjuroren aus über 80 Branchen, 23 strategischen Partnern sowie mit mehr als 700 teilnehmenden, internationalen Marken ist der Plus X Award der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Der Plus X Award dient Kunden und Handel als Orientierungshilfe für ihren Einkauf und wurde 2020 bereits zum siebzehnten Mal verliehen.

Über Boxlight Corporation

Mit seinen preisgekrönten Marken Clevertouch und Mimio ist die Boxlight Corporation (Nasdaq: BOXL) ein führender Anbieter von interaktiver Technologie, Digital-Signage- und Software-Lösungen. Ziel des Unternehmens ist es, die Interaktions- und Kommunikationsprozesse in Business- und Bildungsumgebungen zu verbessern. Boxlight entwickelt, vertreibt und managt ein integriertes Lösungspaket, das interaktive Displays, Collaboration- und Digital-Signage-Software ebenso umfasst wie entsprechendes Zubehör und professionelle Services. Weitere Informationen über Boxlight gibt es unter http://www.boxlight.com und https://www.clevertouch.com

