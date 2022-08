CollectiveCrunch setzt auf Wachstum und stellt Petri Itkonen als Sales Director ein

Espoo, Finnland, 9. August 2022 – CollectiveCrunch, der Entwickler der Linda Forest Softwarelösung, die Waldinventare und Klimaanalysen für globale Kunden bereitstellt, gibt die Ernennung von Petri Itkonen zum Sales Director bekannt. Das Unternehmen strebt ein weiter anhaltendes Wachstum in der zunehmend grün ausgerichteten globalen Wirtschaft an. Itkonen bringt 15 Jahre Vertriebs- und Managementerfahrung in der finnischen Technologiebranche mit, in denen er SaaS-Unternehmen (Software as a Service) zu nationalem und internationalem Wachstum verholfen hat.

Laut Itkonen liefert der Ersatz manueller, analoger forstwirtschaftlicher Erhebungsmethoden durch die hochmodernen KI- und digitalen Technologien von CollectiveCrunch Waldbesitzern und Unternehmen schnellere und genauere Informationen, um ihre forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeits- und Emissionsziele und -anforderungen zu erreichen.

“Da wir modernste Technologie in eine der traditionsreichsten Branchen bringen, ist unser Mehrwert für das Geschäft unserer Kunden enorm”, erklärt Itkonen. “Unser Service wird viele zentrale Elemente der Forstwirtschaft, wie Nachhaltigkeit, Verantwortung und Zuverlässigkeit, auf ein ganz neues Niveau heben. Auch aus Sicht der Datengenauigkeit und Kosteneffizienz wird unser Service einen tiefgreifenden globalen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Wälder effektiv, nachhaltig und verantwortungsbewusst bewirtschaften.”

Itkonen wird für alle Vertriebsaktivitäten verantwortlich sein, einschließlich der Erreichung von Saleszielen und der Implementierung entsprechender Vertriebsprozesse. In seinen Aufgabenbereich fällt außerdem der Ausbau des Unternehmensnetzwerks von Partnern aus der Forstindustrie sowie die Unterstützung der Marketingmitarbeiter bei der Erstellung effektiver, relevanter Botschaften zur Förderung des Umsatzwachstums.

Im Zuge der Ernennung von Itkonen zum Vertriebsleiter äußert sich Rolf Schmitz, Co-CEO von CollectiveCrunch, zuversichtlich über die Wachstumsaussichten des Unternehmens, da der globale Markt verstärkt moderne, nachhaltige Forstwirtschaftslösungen verlangt.

“Da sich Unternehmen und Konzerne zunehmend auf Öko-Investitionen verlassen, um vorgeschriebene CO2-Ausgleichsanforderungen und interne Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, wird Petri entscheidend dazu beitragen, dass CollectiveCrunch seinen Status als weltweit führender Anbieter von High-Tech-Analyselösungen für die Forstwirtschaft beibehält”, sagt Schmitz. “Er wird sich nicht nur um die Bedürfnisse der aktuellen Branchen und Märkte kümmern, sondern auch darum, potenzielle Neukunden gezielt anzusprechen und die Nachfrage in einer Reihe von Schlüsselmärkten und -regionen zu steigern, um den anhaltenden Erfolg der Kunden in einer umweltorientierten Zukunft zu gewährleisten.”

Itkonen verfeinerte seine Vertriebsfähigkeiten während seiner Zeit bei Gigantti Oyj, Paytrail, Mash und MyCashflow, wo er Erfahrungen bei der Implementierung neuer Vertriebsstrategien und -prozesse, der Gewinnung neuer Partner, der Erstellung von Kunden-Onboarding-Prozessen, der Entwicklung nahtloser Sales Funnels und der Entwicklung von Marktdurchdringungsstrategien für internationale Märkte sammelte. Itkonen erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen an der Fachhochschule Jyväskylä.

Weitere Informationen zu den transformativen Analyselösungen von CollectiveCrunch für die Forstwirtschaft finden Sie unter www.collectivecrunch.com

CollectiveCrunch ist ein führender KI-Anbieter in der Forstwirtschaft. Das Unternehmen sammelt Klima-, Geo- und Prozessdaten und verarbeitet diese Informationen in KI-Modellen zur besseren Vorhersage von Waldbeständen und zur Überwachung der Kohlenstoffspeicherung in Wäldern für den Kohlenstoffhandel.

