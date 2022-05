Cornelsen eCademy & inside auf der LEARNTEC 2022

#MehrMöglichMachen

Unter dem Motto #MehrMöglichMachen zeigt die Cornelsen eCademy & inside GmbH ihre innovativen digitalen Lernlösungen für Aus- und Weiterbildung auf der LEARNTEC 2022 in Karlsruhe (Stand D10/Halle 1). Das Produktspektrum des E-Learning-Spezialisten deckt alle Phasen des lebensbegleitenden Lernens ab: von der beruflichen Ausbildung über das Onboarding und die Weiterbildung bis hin zu kontinuierlichem Performance Support im “Arbeitsalltag”. Dabei ist es Cornelsen eCademy & inside wichtig, den Einstieg ins digitale Lernen auch für unerfahrene Nutzer/-innen so einfach und schnell wie möglich zu gestalten.

Konkret erwarten die Besucher/-innen am Stand:

ein zukunftsweisendes Autorentool mit KI-basiertem Sprachmanagement, das auch unerfahrenen Autoren/-innen ermöglicht, didaktisch erstklassige E-Learnings zu erstellen,

hochwertige digitale Lerninhalte, mit denen Unternehmen ihre Auszubildenden und Mitarbeitenden zukunftssicher aufstellen können,

E-Learning in Kombination mit mit Virtual Reality (VR) am Praxisbeispiel der Chemikanten-Ausbildung bei Currenta,

neue Lerneinheiten zur Vermittlung relevanter Zukunftskompetenzen wie Datenanalyse, agiles Arbeiten uvm.

#MehrMöglichMachen – Ziele entwickeln sich weiter. Wir uns auch.

Die LEARNTEC ist der erste große Auftritt des vor drei Jahren aus dem Zusammenschluss der inside Unternehmensgruppe und Cornelsen eCademy entstandenen neuen Unternehmens. Moritz Ruland, Head of Marketing bei Cornelsen eCademy & inside, erklärt: “Für uns ist die LEARNTEC in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Durch die Fusion konnten wir unser Angebotsspektrum erheblich erweitern. Deshalb freuen wir uns sehr, unsere Company hier erstmals als neuen starken Partner für die Aus- und Weiterbildung einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, nach der langen pandemiebedingten Pause endlich wieder live vor Ort zu sein und uns mit Interessenten/-innen, Kunden/-innen und Partnern/-innen persönlich auszutauschen. Es gibt viel Neues zu entdecken bei uns!”

Live on Stage:

Auf der Messe erwartet die Besucher/-innen eine Vielzahl informativer und spannender Vorträge am Messestand, im LEARNTEC Kongress und LEARNTEC Messeforum, u.a.:

31.05.2022, 12:00 – 12:20 Uhr, Anwenderforum

“Lernerfolg in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung – von der Theorie zur datenbasierten Praxis”

Dr. Jan Peter aus dem Moore & Carsten Rhinow, Cornelsen eCademy & inside GmbH

31.05.2022, 17:15 – 18:00 Uhr, Konferenzsaal:

Digitaler Performance Support: Workflow Learning für die Zuhauseberatung

Gabriele Doerfert, Küchen Quelle GmbH

01.06.2022, 14:30 – 15:00 Uhr, AR /VR Forum:

Virtual Reality wird Realität – Der Einzug in den Alltag von Azubis

Boris Kantzow, Weltenmacher & Mirco Wieg, Cornelsen eCademy & inside GmbH

Wir sind Experte für digitale Bildung. Mit unseren Lernlösungen für die digitale Aus- und Weiterbildung in Unternehmen gehören wir zu den Markführern in Deutschland. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren mehr als 100 Mitarbeitenden innovative Bildungskonzepte und unterstützen Unternehmen professionell in allen Aspekten des digitalen Lernens.

Mit unseren didaktisch ausgereiften Lösungen möchte wir die digitale Bildung vorantreiben und Unternehmen dabei unterstützen, den Lernerfolg ihrer Mitarbeitenden zu steigern und ihre Auszubildenden und Fachkräfte zukunftssicher aufzustellen. Zu unseren Kunden zählen namhafte deutsche und international agierende Unternehmen, darunter ABB, Bosch, BMW, Continental, Currenta, Deutsche Bahn, DIHK, ERGO, fritz-cola, L’Osteria, Schaeffler, Siemens, Vaillant und die Hessische Landesfeuerwehrschule. Seit 2019 sind wir ein eigenständiges Tochterunternehmen des Cornelsen Verlags mit Standorten in Aachen, Köln und Berlin.

