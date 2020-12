Das Team-Issler geht online

Aus 0711-Netz wird das Team-Issler

Schon bei der Firmengründung im Jahr 2020 war bei der Internet-Agentur 0711-Netz der Netzwerk-Gedanke vorhanden, zusätzlich die enge Bindung zu Stuttgart (0711 ist die Telefon-Vorwahl von Stuttgart). Die logische Kombination war 0711-Netz und passte zum damaligen Zeitpunkt ideal.

Doch die Geschichte geht weiter. Stuttgart ist nicht mehr das Zentrum der Arbeit und die konsequente Ausrichtung auf neue, digitale Arbeitsweisen unterstützt dies. Alle wichtigen Daten und Informationen stehen in der Cloud zur Verfügung, das ganze Team kann im Homeoffice genauso gut wie im Büro arbeiten.

Der neue Name Team-Issler kommuniziert dies nach Aussen. Es ist mehr als “nur” ein Name. Es zeigt die Philosophie. Aus dem früher offenen Netzwerk hat sich in vielen Jahren ein Team entwickelt, das eng zusammenarbeitet. Der neue Name zeigt ebenfalls, dass Thomas Issler heute stark als Personenmarke wahrgenommen wird. Team-Issler kombiniert diese Aspekte und ist damit die perfekt passende Dachmarke, unter der die Geschäftsbereiche gleichberechtigt platziert werden.

Im Internet-Marketing-College werden Seminare, digitale Produkte und die Ausbildung zum Online-Marketing-Manager vermarktet. Auf der persönlichen Website von Thomas Issler werden Coachings, Vorträge und seine Arbeiten als Autor präsentiert. Bei der Internet-Agentur 0711-Netz wird die Erstellung von Websites, Online-Marketing, Social Media, Marketing-Automation und Performance Marketing Dienstleistungen angeboten. Der Name 0711-Netz bleibt damit in einem Geschäftsbereich erhalten.

Die neue Website finden Sie unter:

https://www.team-issler.de/

Das Team-Issler besteht aus Thomas Isslers Coaching, den Seminaren im Internet-Marketing-College, sowie der praktischen Umsetzung von Websites und Online-Marketing-Dienstleistungen durch die Internet-Agentur 0711-Netz.

