Der Kunde ist auch in Zeiten von Corona das größte Kapital

Auch wenn der Druck in der Coronakrise groß ist, kann von dem Versuch strategielos kurzfristig Umsatz zu generieren abgeraten werden.

Die Maßnahmen der Regierung zum gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung sind notwendig, denn nur so lässt sich die Verbreitung des Corona Virus eindämmen. Es stellt sich die Frage, wie vor dem Hintergrund der berechtigten massiven Einschränkung sozialer Kontakte, Unternehmen diese Krise bewältigen können, um Auswirkungen, wie den Verlust von Arbeitsplätzen bis hin zu Insolvenzen abzuwenden, zumal ein Ende nicht absehbar ist.

“Business as usual” ist angesichts der aktuellen Coronakrise in zahlreichen Unternehmen ausgesetzt. Messen und Veranstaltungen sind abgesagt worden, Terminvereinbarungen sind bis auf Weiteres verschoben, das Erreichen der Quartalsziele ist bei vielen Unternehmen in weite Ferne gerückt. Von der aktuellen Situation sind fast alle Unternehmen betroffen und somit sitzen die meisten im “gleichen Boot”.

Mit der Corona Pandemie hat uns ein wirtschaftlicher Ausnahmezustand ereilt, dessen Ausmaß noch vor wenigen Monaten unvorstellbar war. Gerade in Krisenzeiten lohnt es sich einen Moment inne zu halten und die Qualität der Kundenbeziehungen zu analysieren. Was wissen Vertriebsmitarbeiter über ihre Kunden und ihre Bedürfnisse, ausgenommen der Produkte, die sie kaufen und der realisierten Umsätze? Kennt der Vertrieb die wahren Gründe, die potentielle Neukunden bisher daran gehindert haben eine Geschäftsbeziehung einzugehen? Mit welchen konkreten Problemen sehen sich Kunden in der Corona-Krise konfrontiert? Wo kann der Vertrieb unterstützen Lösungen für den Kunden herbeizuführen? Eine aufmerksame, empathische Betrachtung aus der Perspektive des Kunden kann langfristig sogar neue Geschäftsfelder eröffnen, mit Sicherheit jedoch Vertrauen und Verständnis aufbauen. Eine Krise, die man miteinander bewältigt, eröffnet neue Chancen.

Die Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur MarketDialog mit Sitz in Eschborn, kann auf dem Gebiet professionelles B2B Vertriebs- und Beziehungsmanagement über 18 Jahre Erfahrung vorweisen. “Ich liebe die Digitalisierung, aber man sollte nie außer Acht lassen, dass Business immer noch zwischen Menschen stattfindet. Wir unterstützen Unternehmen verschiedener Branchen, die zum Teil komplexe oder innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wenn der Kunde die Vorteile dieser Angebote nicht nachvollziehen kann, wird er nicht kaufen. Seine Kunden zu verstehen ist ein essentieller Erfolgsfaktor. Wer dies vernachlässigt, schöpft sein Potential nicht aus. Als neutrale Instanz agieren wir mit einem objektiven Blick und können für unsere Kunden wertvolle Beziehungen knüpfen und Informationen gewinnen. Unser Ziel ist es, die Ziele unserer Kunden mit den Anforderungen ihrer Kunden und potentieller Neukunden in Einklang zu bringen. Dafür liefern wir alles, was für eine Planung und Umsatzsteigerung essentiell ist: Marktforschung, Analysen, qualifizierte Leads und vieles mehr,” beschreibt die Gründerin und Geschäftsführerin Helen Hain ihr Geschäftskonzept und fügt hinzu, “Gerade in der aktuellen Corona-Krise ist es unerlässlich proaktiv auf seine Kunden zuzugehen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die neue Chancen eröffnen und ein Fundament für die Zukunft nach der Krise aufbauen.”

Die klassischen Beziehungsmuster zwischen Anbieter und Kunde haben im Zeitalter der Digitalisierung ausgedient. Die persönliche Kommunikation und das Anbieten von Lösungen statt nur Produkten hingegen ist unerlässlich, um den Kundenansprüchen gerecht zu werden.

MarketDialog GmbH ist eine B2B Vertriebs- und Telemarketing Agentur mit 60 Mitarbeitern. Die 17-jährige Expertise aus über 5.000 erfolgreich realisierten Projekten für führende nationale und internationale Unternehmen, basiert auf den Kernkompetenzen Vertriebsberatung, Telemarketing sowie IT-Solutions und CRM.

