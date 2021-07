Die Algarve kulinarisch entdecken – mit sevencollection

Jetzt Ferienhäuser der sevencollection für Sommer & Herbst 2021 buchen

Die Algarve als südlichste Region Portugals steht für eine jahrtausendealte Kultur und beeindruckende Landschaften. Ehemals Teil des großmaurischen Reiches Al Gharb ist die Region von verschiedensten Einflüssen geprägt, so auch ihre Küche mit ihren unverfälschten Aromen und vielerlei Gaben des Meeres und der Erde. Alle Foodies finden in den Ferienhäusern der sevencollectiondie ideale Unterkunft – sie bieten jene Flexibilität dort einzukehren, wo es am besten duftet, und sich nach Lust und Laune durch die Köstlichkeiten der Region zu schlemmen. Ob Sterne-Restaurant, Casa do Peixe oder Pastelaria – in der Umgebung von Salema und Carvoeiro gibt es viele Gourmet-Optionen.

Informationen und Buchungen unter www.sevencollection.de.

Frankfurt am Main 26. Juli 2021 Wer an der Algarve unterwegs ist, findet sie überall, die Casas do Peixe – die Fisch-Häuser, die Lokale mit traditionellen portugiesischen Gerichten oder die Restaurants, in denen auf Sterne-Niveau gekocht wird. Frischer Fisch und Meeresfrüchte, aber auch hochwertige Fleischgerichte und vegetarische Speisen sind Bestandteil der unverwechselbaren Küche der Algarve. Genießen erwünscht: Sevencollection empfiehlt wärmstens einen Besuch unter anderem in diesen Restaurants.

O Lourenco, Salema: Hier dreht sich alles um den Fang des Tages, traditionell auf Stahlplatten serviert. Das kleine aber feine familiengeführte Restaurant liegt am Fuße des West-Hügels von Salema, zu dem eine kleine Straße von dem Parkplatz nahe der sevencollection-Rezeption führt.

A Eira do Mel, Vila do Bispo: Jose Pinheiro schätzt die Klassiker seiner Kindheit und der Region und verfeinert mit höchster Kochkunst Gerichte der einfachen Traditionsküche mit einem zeitgemäßen Dreh. Die Zutaten bezieht er vorwiegend von lokalen Lieferanten, den Fisch kauft er im Hafen von Sagres. Besonders beliebt: die Cataplanas. Mit Tintenfisch oder Kaninchen, im Angebot sind insgesamt sechs Varianten.

Loki Restaurant, Portimao: Auch im Loki Restaurant wird großer Wert auf Regionalität gelegt – die Zutaten kommen aus einem maximal 100 Kilometer großen Umkreis. João Marreiros stellt nahezu alles selbst her, eigens gesammelte Pilze und Kräuter wie Grüner Lavendel oder Wildfenchelarten verarbeitet er in den Gerichten für maximal acht Gäste in seiner Tasca, die als absoluter Geheimtipp gehandelt wird. www.lokirestaurant.com

Ocean, Porches: Mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet bietet hier der Österreicher Hans Neuner und seine Crew ein grandioses Fine-Dining-Erlebnis mit traumhaftem Blick auf den Atlantik. Traditionelle Aromen setzt er in komplett neue Kontexte, hervorragende Weine aus dem eigenen Landgut Herdade dos Grous im Alentejo, Portugal oder aus weiteren besten internationalen Lagen runden das einmalige Geschmackerlebnis ab. www.restauranteocean.com

A Tasca do Petrol, Marmelete: In der Serra de Monchique gelegen, verwöhnt Nelia Nunes hingebungsvoll ihre Gäste mit traditioneller Bergküche. Ob deftiger Kohleintopf mit Speck, Gerichte vom Schwarzen Schwein oder Ofenlamm – Nelia nimmt sich viel Zeit und lässt die Speisen langsam schmoren, rösten und braten. Slow Food at its best.

Casa da Isabel, Portimao: Torta da amendoas e chila, Bolo real de Aljezur oder fios de ovos – Dona Isabel verzaubert die Gäste ihres Cafes mit Naschereien, die mitunter auf Rezepten aus Klösterküchen basieren.

Wer das süße Kultgebäck Pastel de Nata, ein Blätterteigtörtchen mit Pudding, kosten möchte, kann es beispielsweise auch im Cafe direkt neben dem sevencollection-Check-in probieren.

Diese und weitere kulinarische Tipps sind zu finden im Genussreisebuch “Algarve – eine kulinarische Reise” von Marianne Salentin-Träger, das in allen Ferienhäusern zur Ansicht ausliegt und zum Mitnehmen an der Rezeption verkauft wird.

Ferienhäuser der sevencollection, buchbar für Sommer und Herbst 2021:

Für Schnellentschlossene mit Reisezeit in den Sommerferien stehen noch wenige Termine zur Verfügung. Das Ferienhaus Casa Cavala (Salema) für sechs Personen ist beispielsweise in den Sommermonaten bis August ab 159 Euro pro Übernachtung buchbar, die Vila Varanda (Salema) ebenfalls für sechs Personen kostet ab 199 Euro pro Übernachtung. In der Vila Marina (Salema) sind zwei Apartments in einem Haus, die zusammen oder einzeln gebucht werden können. Vila Marina No. 1 für zwei Personen kostet ab 199 Euro pro Übernachtung, Vila Marina No. 2 für vier Personen ab 259 Euro. Für die Herbstferien liegen die Preise unter den oben genannten.

Weitere Infos und Buchungen auf der Webseite von sevencollection.

Bildmaterial stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung oder über diesen Link. Bildhinweis: sevencollection.

Redaktionshinweis:

Die Ferienhäuser der sevencollection liegen in der Hand von Annabell Pohl, die als dritte Generation der Unternehmerfamilie Pohl eng mit dieser Region verbunden ist. Die Marburger Unternehmerin hat im Frühling 2021 das Genussreisebuch “Algarve – eine kulinarische Reise” zusammen mit Marianne Salentin-Träger als Herausgeberin veröffentlicht. Es ist eine liebevolle Hommage an die Region, die Menschen, die Tradition und die Kultur und ist Quelle einiger der oben aufgeführten Restaurant-Tipps. Auf der Webseite www.culinaryjourneys.de finden sich außerdem zahlreiche Rezepte und die kleinen Geheimnisse der Sterne-Köche an der Algarve.

“Algarve Eine kulinarische Reise. Geschichten und Rezepte aus Portugals wildem Süden” [Marianne Salentin-Träger (Hrsg.), Rita Henss (Autorin), Markus Bassler & Anja Jahn (Fotografie), Oliver Hick-Schulz (Art Direction), erschienen im Knesebeck Verlag München.]

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Diese Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum des beliebten Ferienortes Carvoeiro, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten. Zudem liegen die Häuser und Apartments an einem wunderschönen Fleckchen Portugals, das nicht nur Sonnengarantie verspricht, sondern auch sehr gut per Flugzeug über Faro zu erreichen ist. Ob zum Baden, zum Entdecken oder Genießen, die Ferienhäuser laden ein, die Region zu erkunden und einzutauchen in die Kultur, die Traditionen und die kulinarische Vielfalt der Algarve. www.sevencollection.de

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B- und B2C-Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Kontakt

KPRN network GmbH

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0174 7340398

hill.annette@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: © sevencollection