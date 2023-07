ecobuild-Label von Ardex mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

„Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023“

Witten, 12. Juli 2023. Bestes Bewertungskonzept: Das „ecobuild“-Label von Ardex ist mit dem „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023“ ausgezeichnet worden. Die Jury lobte die Kennzeichnung besonders nachhaltiger Produkte als umfassend und transparent – und geht davon aus, dass dies das Einkaufsverhalten im Sinne der Nachhaltigkeit positiv beeinflussen wird.

Der Wunsch nach Klimaschutz und nachhaltigen Produkten steigt – auch am Bau. Seit gut einem Jahr können sich Ardex-Kunden hierbei an dem „ecobuild TECHNOLOGY“-Label orientieren. Der Wittener Bauchemiehersteller kennzeichnet damit Produkte, die wichtige Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz nachwachsender Rohstoffe ebenso wie ein niedriger CO2-Ausstoß bei der Produktion und geringe Schadstoffemissionen nach der Verarbeitung. Aber auch technische Kriterien – etwa wie ergiebig das Produkt ist – spielen eine Rolle. Dazu hat Ardex für das Label sehr hohe, nachprüfbare Standards festgelegt. Diese Kriterien sind jederzeit objektiv überprüfbar. Aktuell sind drei Produkte mit dem ecobuild-Label ausgezeichnet, aber bereits in diesem Jahr sollen weitere folgen.

Überzeugend nachhaltig

Das Konzept hat auch die namhaft besetzte Jury des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte überzeugt. Insgesamt waren 283 Projekte für den Preis nominiert, den der Nachrichtensender ntv, das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam vergeben – und 69 davon konnten sich über die Auszeichnungen freuen. Schirmherrin Brigitte Zypries, ehemalige Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin, sagte bei der Preisverleihung: „Der Award will nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen sichtbar machen. Dabei zählt nicht die Größe, sondern der Leuchtturmeffekt: Die hier ausgezeichneten Projekte sollen weitere Unternehmen und Institutionen inspirieren, den Bereich Nachhaltigkeit aktiv anzugehen.“

Dementsprechend stolz war Dr. Hubert Motzet, als Geschäftsführer Forschung & Entwicklung zuständig für Nachhaltigkeitsthemen. Er nahm den Preis in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz stellvertretend entgegen: „Toll, dass wir mit ecobuild dabei sind – vor allem weil nachhaltiges Bauen und Wohngesundheit bei Ardex schon lange wichtige Themen sind und fest in der Unternehmensstrategie verankert.“

Ecobuild TECHNOLOGY

Das ARDEX ecobuild TECHNOLOGY-Label kennzeichnet die nachhaltigsten Produkte einer Produktkategorie. Sie werden nach objektiven, transparenten Kriterien geprüft und erfüllen hohe Standards. Das Ziel ist, Produkte durch neue Technologien und Rohstoffe anwendungs- und umweltfreundlicher machen – ohne Abstriche bei Verarbeitungsfreundlichkeit und Qualität. Hinter ecobuild TECHNOLOGY steht ein umfassendes und systematisches Produktbewertungssystem, das neben ökologischen Kriterien auch die Wohngesundheit und die technische Performance berücksichtigt.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 930 Millionen Euro.

Firmenkontakt

ARDEX GmbH

Janin Settino

Friedrich-Ebert-Straße 45

D-58453 Witten

+49 2302 664-598

+49 2302 664-88-598



https://www.ardex.de

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

06172/9022-131

06172/9022-119



https://www.arts-others.de

Bildquelle: Pedro Becerra