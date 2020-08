EG-Gruppe führt Reflexis-Lösungen für über 1.000 Mitarbeiter in Australien ein

Reflexis Real-Time Task Manager, Q-Walk und Mobility-Lösungen sollen Geschäftsabläufe rationalisieren

Reflexis Systems, führender Anbieter von intelligenten Workforce-Management- und Aufgabenmanagement-Lösungen für filialisierte Einzelhändler, Gastronomen und Banken, gibt bekannt, dass die EG Group, die Reflexis-Lösungen an 540 australischen Standorten für 1.245 Mitarbeiter implementieren wird. Die EG Group ist einer der am stärksten wachsenden Tankstellen- und Convenience-Einzelhändler, der bereits mit dem Reflexis Real-Time Task Manager und Q-Walk arbeitet, um die Kommunikation zu vereinfachen und die Aufgabenausführung zu verbessern.

Durch die Zusammenarbeit mit Reflexis will die EG Group in ihren Filialen eine konsistente Aufgabensteuerung und -umsetzung erreichen, mit dem Ziel, eine durchgängige Customer Experience zu realisieren. Der Reflexis Real-Time Task Manager führt zu wesentlich besserer Übersicht über alle Aufgaben und rationalisiert die Abläufe, weil die Mitarbeiter in der Filiale auf der Grundlage von priorisierten Aufgaben arbeiten und bei unplanmäßigen Abweichungen schnell benachrichtigt werden, sodass sie umgehend reagieren können. Q-Walk sorgt für eine schnellere und genauere Einhaltung von Vorschriften, was die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Audit-Prozesse an allen Standorten stärkt.

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem weiteren Einzelhandelsunternehmen in Australien”, erklärt OP Choudhary, Managing Director EMEA von Reflexis. “Wir wollen die EG Group bei der weiteren Expansion und der Rentabilität ihres tankstellenunabhängigen Geschäfts unterstützen, indem wir eine größere Effizienz innerhalb ihres Filialgeschäfts ermöglichen”.

Mohsin Issa, Gründer und Co-CEO der EG Group, sagt: “Wir freuen uns darauf, unsere Reflexis-Dienstleistungen und -Produkte weiter auszubauen und von ihren effektiven Personaleinsatzplanungslösungen zu profitieren. Als führender Betreiber eines Convenience-Einzelhandelsnetzes mit ca. 6.250 Standorten in 10 internationalen Märkten und mehr als 55.000 Mitarbeitern ist es von größter Bedeutung, dass wir unsere Teams in die Lage versetzen, die Arbeitsmodelle besser zu managen und effektiver zu analysieren. Unser Ziel ist es, die Arbeitskosten zu optimieren, die Servicegeschwindigkeit zu beschleunigen und letztendlich die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Teams die Reflexis-Lösungsplattform, in die wir investieren, zu schätzen wissen”.

Reflexis ist führender Anbieter von Realtime-Filialkommunikation und Workforce-Management-Lösungen. Mehr als 275 globale Handelsunternehmen vertrauen auf Reflexis, um ihre Filialarbeit zu vereinfachen, Personalkosten zu senken und auf Filialebene die Umsetzung zu verbessern.

Reflexis ONE™ ist unsere cloudbasierte Realtime-Plattform. Sie unterstützt Handelsunternehmen, Prozesse in den Filialen zu kontrollieren und die Kommunikation mit der Zentrale und den Bereichsleitern zu verbessern, was in deutlichen Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und in einem besseren Kundenservices resultiert. Reflexis: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Filialmitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter www.reflexisinc.de/

