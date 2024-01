Energieeffiziente Geschäftsbeleuchtung im 3-Phasen Shop

Modernste LED-Technologie, und eine hohe Lichtqualität von bis zu 152 Lumen pro Watt.

Berchtesgaden 08.01.2024

Das Unternehmen LED Explorer GmbH präsentiert eine wegweisende Innovation im Bereich der professionellen Beleuchtungslösungen:

Die hocheffizienten 3-Phasen Strahler, die speziell für die Anforderungen von Geschäften, Museen, Autohäusern und Geschäftslokalen entwickelt wurden, sind über eine neue Onlineseite zu bestellen.

Die 3-Phasen Strahler von LED Explorer zeichnen sich durch ihre beeindruckende Leistung und Vielseitigkeit aus. Die innovative Technologie ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts, um Produkte, Kunstobjekte oder Ausstellungsräume gezielt und ansprechend zu beleuchten. Durch das flexible Schienensystem werden verschiedene Beleuchtung Szenarien individuell gestaltet, um eine optimale Atmosphäre zu schaffen.

Die Vorteile der 3-Phasen Strahler im Überblick:

3-Phasen Strahler von LED Explorer nutzen die modernste LED-Technologie, um eine hohe Lichtqualität bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch zu gewährleisten. Dies führt nicht zu Einsparungen bei den Energiekosten und unterstützt nachhaltige Beleuchtungslösungen. Die angebotenen 3-Phasen Strahler haben Verhältnis von bis zu 152 lm Lumen pro Watt.

3- Phasen Strahler mit flexiblem Design:

Das durchdachte Design der 3-Phasen Strahler ermöglicht eine flexible Anpassung an die individuellen Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsumgebungen. Von Museen über Autohäuser bis hin zu Geschäftslokalen – die 3-Phasen Strahler passen sich nahtlos an und setzen die gewünschten Bereiche wirkungsvoll in Szene.

3-Phasen Strahler für eine gezielte Akzentuierung und Atmosphäre:

Durch die präzise Lichtlenkung werden Produkte und Ausstellungsstücke optimal hervorgehoben. Die Strahler schaffen eine angenehme Atmosphäre, die das Einkaufserlebnis oder den Museumsbesuch für Kunden und Besucher zu einem besonderen Erlebnis macht.

3-Phasen Strahler mit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:

LED Explorer steht für höchste Qualitätsstandards. Die 3-Phasen Strahler überzeugen durch ihre Leistung und durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, was sie zu einer nachhaltigen Investition für jedes Unternehmen macht.

LED Explorer setzt mit diesen hocheffizienten 3-Phasen Strahlern erneut Maßstäbe in der professionellen Beleuchtungstechnologie. Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die beeindruckende Leistungsfähigkeit der Stromschienenstrahler, um Ihre Geschäfts- und Ausstellungsräume in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Lebensmittelgeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Firmenkontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://3-phasen-strahler.de/

