eprimo ist “Digital-Champion in der Kundenbegeisterung”

Platz 1 der Ökostrom- und Ökogasanbieter

– 1.682 Unternehmen aus 140 Branchen auf dem Prüfstand

– Mehr als 337.000 Kundenstimmen ausgewertet

Neu-Isenburg, 17. August 2021. eprimo “begeistert” die Verbraucher wie kein anderer Ökostrom- und Ökogasanbieter mit digitaler Kundennähe. Deshalb wird der grüne Energiediscounter zum dritten Mal in Folge als Branchenbester mit dem WELT-Siegel “Digital-Champions in der Kundenbegeisterung – Nummer 1 der Branche Ökostrom und Ökogas” ausgezeichnet.

eprimo ist nicht nur Branchensieger, sondern erreicht auch in der Gesamtwertung aller untersuchten Marken und Unternehmen die höchste Auszeichnung “Digital-Champion im Gold-Rang”: Bei eprimo sei “durch hohe Interaktivität auf den Internetseiten digitale Kundennähe deutlich spürbar”.

Die Nutzung digitaler Kanäle für den Kundenkontakt ist coronabedingt im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Verbraucher stellen heute deutlich höhere Anforderungen an die digitalen Kontaktmöglichkeiten und Angebote von Unternehmen. Welchen Marken und Firmen es gelingt, auch unter diesen Bedingungen uber ihre Website, soziale Medien und mobile Apps wirkliche Kundennähe herzustellen und so aus Kundensicht zum “Digital-Champion 2021” zu werden, untersuchte die wirtschaftspsychologische Analysegesellschaft ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung DIE WELT. Auf dem Prüfstand standen insgesamt 1.683 Unternehmen aus 140 Branchen. “Die erneute Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser gesamtes Team, das unsere digitalen Services stetig weiterentwickelt und sich dabei an den Wünschen der Kunden und Kundinnen orientiert”, freut sich eprimo-CEO Jens Michael Peters.

Die Studie “Digital-Champions 2021” beruht auf einer Online-Kundenbefragung mit mehr als 337.000 Verbraucherurteilen und fand ohne Mitwirken der untersuchten Unternehmen statt. Konkret wurde der Grad der Kundenbegeisterung, der “Digital Experience Score” (DES), erhoben, indem die Befragten angaben, welche der Unternehmen/Marken sie persönlich “mit digitaler Kundennähe begeistern” – und welche nicht.

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.

