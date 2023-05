Plädoyer für werteorientierte Unternehmensführung von Udo Gast

Mit „Erfolg braucht Verantwortung“ legt Udo Gast ein umfassendes Werk rund um die werteorientierte Unternehmensführung vor. Das Buch setzt einen unterhaltsamen erzählerischen Rahmen, innerhalb dessen es wesentliche Grundlagen der Unternehmensführung, Führung und Selbstführung vermittelt. Es ist im Mentoren Media Verlag erschienen und ab sofort im Handel erhältlich.

„Braucht Erfolg wirklich Verantwortung?“, fragt Udo Gast. Die Antwort fällt gründlich aus, denn er hat gleich ein ganzes Buch dazu verfasst. Darin führt der studierte Sozial-Ökonom sein geballtes Wissen und seine eigene Erfahrung aus drei Jahrzehnten Unternehmertätigkeit zu einem einzigartigen Modell der werteorientierten Unternehmensführung zusammen.

Der Autor beginnt bei Adam und Eva und setzt den Rahmen durch Erzählungen über erfolgreiche Unternehmensgeschichten. Er berichtet beispielsweise von seiner Begegnung mit Dirk Roßmann, erzählt die Erfolgsgeschichte von Werner und Gisela Kieser, die Sugar Shape Story oder er verrät, was Glenn Miller und seine Band mit guter Unternehmensführung zu tun haben. Dazu schildert er seinen persönlichen Werdegang als Unternehmer in der Automatenbranche und die Lehren, die er daraus gezogen hat.

Innerhalb des erzählerischen Rahmens vermittelt der Autor mit Leichtigkeit schwere Kost wie Visionsentwicklung, Strategie, Führung und Selbstführung, Organisation und Struktur, Innovationskultur und vieles mehr. Der Fokus liegt dabei aber immer auf Werten sowie persönlicher und unternehmerischer Verantwortung.

„Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet“, lautet der provokante Untertitel. Vieles von dem, was der Autor erklärt, ist aus der BWL- und Managementliteratur grundsätzlich bekannt. Udo Gast setzt es in seinem Buch aber in einen einzigartigen Gesamtkontext und stellt die Ausrichtung nach Werten sowie die persönliche und unternehmerische Verantwortung in den Mittelpunkt der unternehmerischen Tätigkeit.

„Erfolg braucht Verantwortung“ ist im Mentoren Media Verlag erschienen und ab sofort im stationären Buchhandel sowie im Versandhandel erhältlich.

Daten zum Buch:

Udo Gast: Erfolg braucht Verantwortung

288 Seiten, Hardcover

Preis: 24,95 Euro (D)

ISBN: 978-3-98641-038-4

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

