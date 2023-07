ERP-Spezialist VLEXsoftware eröffnet neuen Standort in Düsseldorf

Im zweiten Quartal 2023 hat die VLEXsoftware gmbh, einen neuen Standort in Düsseldorf eröffnet. Mit Eröffnung der Niederlassung in dem renommierten ecos Office Center Düsseldorf schafft der ERP-Anbieter mehr Kundennähe für Vertrieb, Beratung und Projektgeschäft. Gleichzeitig baut VLEX sein regionales Leistungsangebot um Remote-Services, ein weiteres Schulungszentrum und ganzheitliche Infrastruktur-Dienstleistungen in der wachstumsstarken Metropolregion Rhein-Ruhr aus.

Das repräsentative ecos Business Center liegt mitten im Herzen der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, mit direkter Anbindung zum Hauptbahnhof, den Flughafen, die Messe, Autobahnen oder die Düsseldorf City. Kunden und Interessenten bietet der neue Standort kurze Wege und eine hochmoderne Business-Infrastruktur für Anwenderschulungen, Remote- und Managed-Services. Die neue Repräsentanz ist – neben den Standorten in Kulmbach, Bremen, Stuttgart und Luzern (Schweiz) – der fünfte Unternehmensstandort der VLEXgroup.

„Unsere Arbeitswelten und auch das ERP-Projektgeschäft befinden sich im Wandel. Moderne Arbeitsplatzkonzepte und hybride Arbeitsumgebungen erfordern nicht nur hochmodern ausgestattete Infrastrukturen, sondern auch eine flexible Skalierbarkeit, um auch anspruchsvolle Kundenbedürfnisse schnell und kosteneffizient zu erfüllen“, erläutert VLEXsoftware Geschäftsführer Jens Pfeil-Schneider. „Das neue ecos Business Center Düsseldorf erfüllt all unsere Anforderungen und ermöglicht uns eine Verbesserung unserer räumlichen Präsenz, um eine optimale Grundlage für den langfristigen ERP-Erfolg unserer Kunden zu schaffen.“

Kontaktdaten der VLEX Niederlassung in Düsseldorf:

Über VLEXsoftware

Die VLEXsoftware gmbh ist als innovativer ERP-Anbieter seit über 40 Jahren Partner für ganzheitliche Digitalisierung und Automatisierung im Mittelstand. Als Unternehmensteil der VLEXgroup stärkt das ERP-Systemhaus an fünf Standorten Fertigungsunternehmen dabei, den technologischen Wandel unserer Zeit zu meistern – für mehr Effizienz, Investitionssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Im Zentrum des Lösungsangebotes steht die ERP-Komplettlösung VlexPlus. Mit VlexPlus als Daten- und Prozessdrehscheibe werden selbst komplexe Anforderungen von Variantenfertigern hochgradig automatisiert und gewinnbringend gemanagt – entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Branchenbezogene Module, Mobile-Apps, Web-Shops-Integration, Cloud-Anbindungen und smarte Workflow-Technologien wie IoT, KI, Sensorik oder Robotik sorgen für durchgängiges Arbeiten, auch über System- und Unternehmensgrenzen hinaus. Konfigurierbare Dienstleistungen, Services sowie Partner-Lösungen runden das Leistungsportfolio ab und sichern den Projekterfolg. Weitere Informationen: www.vlexplus.com

