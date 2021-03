Fahrbare, höhenverstellbare Arbeitsplattformen mit Treppenaufgang von KRAUSE für die aha Abfallwirtschaft

Der “aha Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover” betreibt auf seinen Deponiestandorten Schredder und Sortiermaschinen zur Verwertung von Grünabfällen. Diese erfordern regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Zum Erreichen der wartungsbedürftigen Elemente, die sich unter anderem auch im Inneren der Maschinen befinden, verwendeten die aha-Mitarbeiter bisher Anlegeleitern zum Auf- und Einstieg. Ein Unterfangen, das gerade bei schwierigen Witterungsverhältnissen die Arbeitssicherheit beeinträchtigen konnte. Dies war der Grund für die Verantwortlichen des Zweckverbandes Kontakt mit den Steigtechnik-Experten von KRAUSE aufzunehmen, um die Arbeitssicherheit und Effektivität nachhaltig zu erhöhen.

Nach einem ersten Vor-Ort-Termin mit KRAUSE-Außendienst-Mitarbeiter Jörg Engler entwickelte das Alsfelder Traditionsunternehmen zwei fahrbare und höhenverstellbare Arbeitsplattformen mit Treppenaufgang. Plattformen und Treppenstufen bestehen aus Alu-Gitterrost der Rutschhemmklasse R13, um bei jedem Wetter die maximale Sicherheit beim Aufstieg der Treppen und dem Aufenthalt auf den Arbeitsplattformen zu gewährleisten.

Hochwertiges Material und individuelle Bauweise perfekt kombiniert

Die Leichtbau-Konstruktion der Arbeitsplattformen aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium ermöglicht ein einfaches und zügiges Verfahren zwischen den verschiedenen Einsatzorten. Gebremste Fahrrollen und Spindelwinden am Fahrgestell sorgen für einen sicheren Stand in der Arbeitsposition. Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das KRAUSE-Baukastensystem jederzeit realisierbar. Die Treppen und Plattformen verfügen über ein beidseitig angebrachtes Geländer mit Knieleiste. Dieses ist stirnseitig in der Arbeitsposition abnehmbar, um einen Einstieg der Mitarbeiter in die Maschinen zu gewährleisten. Nach Entnahme des Geländers erfolgt dieser Abstieg in den Wartungsbereich durch eine Leiter, die in Parkposition stets griffbereit an der Arbeitsplattform hängt.

Maximale Arbeitssicherheit für aha-Mitarbeiter

Die Arbeitsplattformen erhöhen Arbeitssicherheit und Ergonomie der aha-Mitarbeiter. Ausfälle wegen möglicher Arbeitsunfälle werden auf ein Minimum reduziert. Werkzeuge und Ersatzteile können bequem auf die Arbeitsplattformen mitgenommen werden, wodurch sich auch Effektivität und Qualität der Arbeiten erhöhen. S. Griebe von der aha Abfallwirtschaft ist zufrieden: “Dank der Sonderlösung der Firma KRAUSE sparen wir Zeit und erhöhen die Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine perfekte Lösung für unsere Bedürfnisse.”

Informationen zu weiteren Produkten und Dienstleistungen von KRAUSE bietet das Unternehmen unter www.krause-systems.de an.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

jung@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.