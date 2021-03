Herman Miller präsentiert nachhaltige Textilkollektion.

Die Kollektion “Revenio” besteht zu 100 % aus recycelten Kunststoffen aus den Weltmeeren.

ZEELAND, Mich. – Herman Miller, eines der weltweit führenden Design-Unternehmen aus den USA und Hersteller von exklusiven designorientierten Möbeln für das Büro und zu Hause, kündigte die Einführung seiner bisher nachhaltigsten Textilkollektion an. Die neue Kollektion mit dem Namen Revenio setzt auf den Einsatz neuester nachhaltiger Textilinnovationen, um die globale Abfallbelastung mit Kunststoffen zu verringern, ohne dabei auf Ästhetik, Leistung oder Langlebigkeit zu verzichten. Die Kollektion umfasst zunächst vier Dekore, die in Farbe und Haptik an ihren Ursprung erinnern.

100% biologisch abbaubares Polyester und 16,5 Tonnen Plastikmüll

Für die Garne werden ausschließlich recycelte meergebundene Kunststoffe in ein zu 100 % biologisch abbaubarer Polyester aus recyceltem Haushaltsabfall* verwandelt. In jedem Meter der Stoffe stecken durchschnittlich 11 Plastikflaschen und so werden jährlich rund 4,6 Millionen Flaschen weniger in die Ozeane gelangen – das entspricht Masse von rund 16,5 Tonnen Plastikmüll. Mehr als ein Drittel davon wird bereits in den kritischen Metropolen an den Küsten gesammelt, bevor der Plastikmüll überhaupt in die Ozeane gelangt. Dies trägt außerdem dazu bei, die Menschen vor Ort für das Thema Müllvermeidung zu sensibilisieren.

“Dies ist unsere bisher nachhaltigste Textilkollektion”, betont Elaine Gerbers, Director of Materials bei Herman Miller. “Diese neue Kollektion unterstreicht unser Engagement für die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien. Durch die Verwendung von 100 % recyceltem Material aus meeresgebundenem Kunststoff entziehen wir Plastik der Mülldeponie und unseren Gewässern und geben ihm in diesen schönen Textilien ein neues Leben. Zusätzlich reduziert unser neues biologisch abbaubares Textil die Umweltbelastung am Ende der Lebensdauer eines Produkts.”

Der 100 % biologisch abbaubare Polyester aus Haushaltsabfall zersetzt sich in Deponien und unter Abwasserbedingungen mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie Naturfasern (getestet nach ASTM D5511). Die Zugabe eines Biokatalysators im Extrusionsprozess des Garns ermöglicht die anaerobe Zersetzung unter Deponie- und Abwasserbedingungen. Darüber hinaus können diese Polyestergewebe auch recycelt und als Rohmaterial für zukünftige Generationen von Polyestergeweben wiederverwendet werden.

Die Stofflinie Revenio wurden auf Basis des gesammelten Knowhows von NextWave®Plastics entwickelt. NextWave ist eine von Lonely Whale 2018 initiierte Open-Source-Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, globale Wertschöpfungsketten für ozeangebundenes und recyceltes Plastik zu entwickeln. Herman Miller trat NextWave® Plastics als Gründungsmitglied bei und arbeitet seitdem daran, Plastikmüll aus den Weltmeeren in seine Produkte zu integrieren.

Die Revenio Collection besteht derzeit aus vier Textilien und ist seit dem 1. März in den USA und Kanada für Sitzmöbel und Arbeitsplatzlösungen von Herman Miller erhältlich. Die weltweite Markteinführung ist für das laufende Jahr 2021 geplant.

Über NextWave Plastics

NextWave Plastics ist eine Open-Source-Zusammenarbeit zwischen führenden Technologieunternehmen und Verbrauchermarken, um das erste globale Lieferkettennetzwerk von recycelten meeresgebundenen Kunst-stoffen zu entwickeln. Das von Lonely Whale, einer Non-Profit-Organisation, die sich die Reduktion des Plas-tikmülls in den Ozeanen zur Aufgabe gemacht hat, initiierte Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, Plastikmüll aus den Weltmeeren wieder in einen Wirtschaftskreislauf zu bringen. Die Mitglieder haben sich verpflichtet, bis zum Jahr 2025 den Eintrag von 25.000 Tonnen Plastikmüll in die Ozeane zu verhindern, und das bereits in den Ländern, die am stärksten von der Plastikverschmutzung betroffen sind. Zu den Mitgliedern gehören Dell Technologies, Bureo, CPI Card Group, Herman Miller, HP Inc, Humanscale, IKEA, Interface, Solgaard und Trek Bicycle. Um mehr über die Arbeit von NextWave zu erfahren, besuchen Sie www.nextwaveplastics.org, folgen Sie uns auf Twitter unter @NxtWavePlastics, oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Im Jahr 2021 trat Lonely Whale (und NextWave) der Global Plastic Action Partnership (GPAP) bei, einer Initiati-ve des Weltwirtschaftsforums, um Fortschritte im Kampf gegen die weltweite Verschmutzung durch Plastik-müll zu erzielen und Regierungen, Unternehmen und die Gesellschaft auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe umzustellen.

