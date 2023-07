Flexibel: Contact Center aus der Cloud und/oder On-Prem

Mit den Kommunikationslösungen von Enghouse Interactive erhalten Unternehmen ihren Anforderungen entsprechende maßgefertigte Lösungen.

Leipzig, 18. Juli 2023 – Obwohl der Trend für die Nutzung von Cloud Computing nach oben zeigt, setzen nach wie vor viele Branchen und Unternehmen auf On-Prem-Lösungen. Folgerichtig bietet Enghouse Interactive seine Omnichannel-Contact-Center nicht nur aus sicheren Cloud-Servern an, sondern uneingeschränkt weiter auf On-Prem-Basis.

Laut Branchenverband Bitkom betreiben deutsche Unternehmen aktuell gerade einmal 15 Prozent ihrer IT-Anwendungen aus der Cloud. Dieser Wert soll zwar laut aktuellen Prognosen von Experten in den nächsten Jahren steigen, aber „die Unternehmen werden zumindest mittelfristig nicht alle IT-Anwendungen in die Cloud verlagern“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Diesen Trend untermauert auch eine Statista-Umfrage, derzufolge die Nutzung von Cloud-Diensten bei deutschen Unternehmen im Zeitraum 2021 bis 2022 nur geringfügig um 2 Prozentpunkte von 82 auf 84 Prozent zunahm. Zum Vergleich: Im Zeitraum 2017 bis 2021 betrug der Anstieg noch 16 Prozentpunkte (von 66 auf 82 Prozent).

On-Prem oder Cloud – Kunden haben die Wahl

„Wir werden ganz sicher nicht den On-Prem-Bereich vernachlässigen“, sagt Christoph Mosing, Vorstand der Enghouse AG. Der Spezialist von Kommunikationssoftware sieht sich als Allroundanbieter für Cloud, On-Prem und Hybridlösungen mit umfassenden Skalierungsmöglichkeiten – für Klein- und Mittelständler (KMU) ebenso wie für Enterprises, Ministerien und Behörden.

Laut Mosing gibt es Branchen und Unternehmen, die On-Prem-Lösungen bevorzugen. Zumeist aus betrieblichen Gründen, wobei Datensicherheit, Cost of Ownership und Integration die Hauptrolle spielen würden. Je komplexer ein Contact Center aufgebaut sei, so Mosing, desto wahrscheinlicher der Trend zur On-Prem-Lösung.

Gleichzeitig bietet Enghouse für alle seine Omnichannel-Contact-Center eine Cloud-Lösung mit höchsten Sicherheitsstandards an. Da die Server in Frankfurt/Main stehen, können Anwender sicher sein, konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu gehen. Denn die schreibt vor, dass Nutzerdaten ohne besondere Schutzvorkehrungen nicht mehr in Drittländer außerhalb der EU übermittelt werden dürfen.

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Michèle Matzek-Kunstmann

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 827 799 702



https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36



https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive