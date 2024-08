Fluke Reliability kooperiert mit Augmentir, um Industriearbeitskräfte in Wartung, Reparatur und Betrieb besser zu vernetzen

– Die Lösung von Augmentir für Connected Worker hilft bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen und steigert die Mitarbeiterproduktivität.

– Dies passt zum Ziel von Fluke Reliability, Mitarbeitenden Entscheidungen im Asset Management zu erleichtern.

– Beide Anbieter bieten KI-gestützte Technologien. Sie geben Arbeitskräften in Produktion und Montage Lösungen an die Hand, die ihnen die Arbeit erleichtern und die Gesamteffizienz steigern.

Fluke Reliability wird die Connected-Worker-Plattform von Augmentir in seine KI-gestützte Lösung für Enterprise Asset Management integrieren. Beide Unternehmen haben dazu jetzt eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Mit der Kooperation wollen die Unternehmen die Produktivität von Industriearbeitskräften steigern, deren Arbeit angenehmer gestalten sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO, Maintenance, Repair and Operations) für Industrieunternehmen optimieren.

Augmentir ist eine führende Lösung für vernetztes Arbeiten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von KI-gesteuerten Tools für Industriearbeitskräfte. Die Digitalisierung und Optimierung der Arbeitsprozesse ermöglicht Fertigungsunternehmen ein effektives Skill Management, gezieltere Trainings und eine engere Zusammenarbeit über digitale Workflows.

Fluke Reliability bietet Kunden einen vernetzten Ansatz für die Zuverlässigkeit, indem es Anlagen, KI-gestützte Software, Dienstleistungen und die eMaint-Plattform zu einem Workflow bündelt. Die Lösung unterstützt Kunden beim Wechsel von reaktiver zu vorausschauender Wartung. Sie prüft den Zustand der Anlagen und setzt ihre KI-Diagnose-Engine ein, damit Kunden Ausfälle bis zu sechs Monate im Voraus vorhersagen können.

Abteilungen, die für Instandhaltung und Operations zuständig sind, können dank der Partnerschaft integrierte digitale Abläufe in der Fabrikhalle etablieren. Augmentir steigert dabei die Effizienz mit digitalen Tools, die die Einarbeitungszeit verkürzen und die Produktivität erhöhen. Fluke Reliability verbessert die Entscheidungsfindung, so dass Mitarbeitende nicht mehr reaktiv, sondern proaktiv agieren. Zusammen stellen die Lösungspartner den Endbenutzer in den Vordergrund und verbessern die Gesamtleistung des Betriebs.

Aaron Merkin, Chief Technology Officer von Fluke Reliability, kommentiert: „Unser Anspruch war schon immer, Prozesse für den Endbenutzer zu vereinfachen. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels und eines steigenden Durchschnittsalters in den Betrieben ist klar: Wir müssen Mitarbeitende künftig mit Technologien so unterstützen, dass sie ihre Arbeit schneller und effizienter erledigen können. Die Connected-Worker-Plattform von Augmentir ermöglicht dies mit KI-Technologie und unsere eigene ergänzt diese noch. Ich bin optimistisch, dass unsere gemeinsamen Kunden den Nutzen unserer Kooperation erkennen.“

Russ Fadel, CEO und Mitbegründer von Augmentir, fügt hinzu: „Wir wissen, dass es einen wachsenden Bedarf an digitaler Unterstützung für Arbeitnehmer in allen Fertigungsbereichen gibt. Die Lösung von Augmentir zielt genau darauf ab, die größte Herausforderung in der Fertigung, den Fachkräftemangel, abzumildern. Sie hilft den Werksverantwortlichen, das Onboarding neuer Mitarbeiter zu beschleunigen, vorhandenes Personal gezielter umzuschulen beziehungsweise weiterzuqualifizieren und die Teams mit personalisierten Anweisungen optimal anzuleiten. Dies passt perfekt zum Fokus von Fluke Reliability, für Mitarbeitende das Treffen der richtigen Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu erleichtern – und damit die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Denn sie sind die Grundlage eines jeden erfolgreichen Unternehmens.“

Augmentir wurde in das Industrie- und Technologiepartnerprogramm von Fluke Reliability aufgenommen. Dieses Programm ermöglicht Kunden, vernetzte Workflows für eine höhere Anlagenleistung zu etablieren sowie zu automatisieren – und damit den Betrieb zu verbessern. Mit der Partnerschaft unterstreichen beide Unternehmen ihr Engagement, Industrieunternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Fertigungsabläufe zu begleiten, ihnen Möglichkeiten für eine bessere Entscheidungsfindung zu bieten und so die Effizienz globaler Abläufe zu steigern.

Über Fluke Reliability

Fluke Reliability, eine Betriebsgesellschaft der Fluke Corporation, bietet Zuverlässigkeits- und Wartungsteams die nötigen Tools, Software, KI-gestützten Einblicke und Services an, die sie bei der Optimierung der Anlagenleistung brauchen. Fluke Reliability ist die Heimat von leistungsstarken, ikonischen Marken – PRUFTECHNIK, Azima DLI und eMaint – und ermöglicht seinen Kunden den Wechsel von reaktiver zu vorausschauender Wartung mit einem vernetzten Ansatz für Zuverlässigkeit. Fluke Reliability liefert Kunden Informationen zum Zustand ihrer Anlagen mithilfe von Software und Services, die bessere Wartungsentscheidungen erlauben, die Produktivität und die Betriebszeit steigern, für mehr Transparenz sorgen und die Kosten senken. Weitere Informationen zu eMaint CMMS von Fluke Reliability finden Sie unter https://www.emaint.com/ oder auf LinkedIn. (Fluke Reliability ist eine eingetragene Marke der Fluke Corporation. Die in diesem Dokument genannten Namen von Unternehmen und Produkten sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke-Website.)

Augmentir™ ist Anbieter der weltweit einzigen KI-basierten Lösung für die Vernetzung von Industriearbeitskräften. Die Software von Augmentir umfasst eine komplette Suite von Connected-Worker-Funktionen, die sich durch Schnittstellen zu Business-Systemen und hohe Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Dies ermöglicht es Herstellern, ihre operativen Abläufe in Produktion und Wartung zu digitalisieren, Einarbeitungszeiten zu verkürzen und die Produktivität ihrer Mitarbeitenden zu steigern. Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Dienstleistung, Energie und Bauwesen nutzen Augmentir für effektives Skillmanagement, Schulungen, digitale Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit. Sie können so ihr Personal flexibler einsetzen. Weitere Informationen unter https://www.augmentir.com/de/

