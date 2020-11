FOCUS wählt MicroConsult zu Top-Weiterbildungsanbieter

MicroConsult gehört zu den “exzellenten” Weiterbildungsanbietern Deutschlands

Bereits zum zweiten Mal hat das Wirtschaftsmagazin FOCUS die besten Anbieter für Erwachsenen-Weiterbildung ausgezeichnet. Die aktuelle Erhebung aus der FOCUS-BUSINESS Ausgabe 03/2020 belegt eindrucksvoll: MicroConsult zählt zu Deutschlands Top-Anbietern für Weiterbildung 2021.

Aus 20.000 Anbietern von Erwachsenenbildung schafften es 315 auf die finale Liste. Nach einer ersten Vorauswahl, die u.a. Wert auf Fokussierung auf berufliche Weiterbildung und eine Mindestanzahl an Online-Bewertungen von Kursteilnehmern legte sowie keine reinen Apps und Online-Programme miteinbezog, wurden drei Bewertungskriterien für die Analyse definiert: Reputation, Bekanntheit und Kundennähe.

Dazu wurden die Online-Bewertungen der Kursteilnehmer analysiert sowie Web-Beiträge zu den Anbietern nach ihrer Tonalität bewertet. Die Anzahl der Bewertungen und Online-Beiträge zu den Anbietern sowie die Menge an Fans/Followern und Interaktionen in den sozialen Medien flossen ebenfalls in das Ergebnis mit ein.

MicroConsult punktet auf der Liste der über dreihundert Unternehmen mit drei von drei Scores und gehört damit zu den “exzellenten” Weiterbildungsanbietern, die in allen drei Kategorien besonders herausstechen.

“Unsere Kunden sind Entwickler und Führungskräfte aus aller Welt, die mit unseren Seminaren ihre Projekte mit fundiertem aktuellen Wissen schnell und budgetgerecht zum Abschluss bringen möchten”, so Ingo Pohle, Mitgründer und Geschäftsführer der MicroConsult GmbH. “Unsere Unternehmenskommunikation im Internet und eine solide Online-Unternehmensreputation stellen für uns oft den ersten Kontakt mit unseren Kunden dar. Wir freuen uns, dass wir in dieser Disziplin das Vertrauen unseres Publikums genießen und von Experten in diesem Bereich ausgezeichnet werden.”

Die 1995 gegründete MicroConsult Microelectronics Consulting & Training GmbH mit Sitz in München unterstützt Embedded-Ingenieure mit praxisnahem Wissen und bewahrten Entwicklungsmethoden beim termin- und kostengerechten Abschluss ihrer Projekte. Das umfangreiche Trainings- und Beratungsangebot zu Technologien, Tools und Methoden für Entwickler sowie zu allen wichtigen Themen des erfolgreichen Projektmanagements umfasst Embedded Software Engineering und Embedded Systems Engineering sowie Management für Embedded-Projekte, vom Singlecore- oder Multicore-Controller über Echtzeitbetriebssysteme bis hin zur komplexen Applikation. Zu den Kunden von MicroConsult gehören über 1.000 Unternehmen aus Europa, Asien und den USA und mittlerweile über 100.000 Entwickler und Führungskräfte, die von dem profunden Wissen und der langjährigen Erfahrung der MicroConsult-Experten profitieren. Die hochkarätigen Trainer und Coaches vermitteln auf sympathische und verständliche Art ihr Expertenwissen und legen dabei großen Wert auf praxisorientierte Lösungswege. Am Standort München bieten das Team um Ingo Pohle und zahlreiche externe Trainer unter dem Motto “Experience Embedded” maßgeschneiderte Seminare für Embedded-Ingenieure, die auf eine schnelle Problemlösung zielen, um damit Zeit und Geld zu sparen.

