Fünf Trends, die in diesem Jahr die Arbeitswelt bestimmen

Cornerstone zeigt: Skills sind der entscheidende Hebel, der Mensch und KI erfolgreich zusammenbringt

Düsseldorf, 5. März 2026: Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt rasant, doch nur wenige Unternehmen erzielen bislang einen messbaren Mehrwert aus ihren KI-Investitionen. Cornerstone OnDemand, einer der weltweit führenden Anbieter von cloud-basierten Talent- und Lernmanagement-Lösungen, zeigt in einem aktuellen Ausblick, warum sich Skills 2026 zur zentralen Steuerungsgröße entwickeln, wie Unternehmen Mensch und KI sinnvoll zusammenbringen und welche Weichen HR und IT in diesem Jahr dafür stellen müssen.

Es ist unstrittig: Künstliche Intelligenz prägt die moderne Arbeitswelt stärker als jede andere technologische Entwicklung der vergangenen Jahre. Doch obwohl der Einsatz von KI längst Einzug in den Unternehmensalltag gehalten hat, ist ihr wirtschaftlicher Nutzen oft noch nicht messbar. Aktuelle Datenerhebungen von Cornerstone OnDemand zeigen: Erst wenn Organisationen ihre Skill-Daten verstehen, verknüpfen und gezielt einsetzen und menschliche Fähigkeiten sowie KI-gestützte Funktionen miteinander perfekt kombinieren, entsteht ein messbarer Mehrwert für Beschäftigte und für das Unternehmen.

Trend 1: HR und IT rücken enger zusammen

Die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Anwendungen führt zu einer hybriden Arbeitswelt, in der Menschen und digitale Assistenten parallel agieren. Damit dies gelingt, müssen HR- und IT-Bereiche ihre Daten, Ziele und Prozesse enger verknüpfen. Während HR über strukturierte Informationen wie Skills, Lernerfahrungen und Leistungsdaten verfügt, liefert die IT den Arbeitskontext aus Kollaborations- und Produktivitätsumgebungen. Erst gemeinsam entsteht ein „einheitlicher Produktivitätspfad“, der Mitarbeitenden optimale Unterstützung bietet und Basis ist für echte Effizienzgewinne.

Dies unterstreicht auch eine Umfrage von Nexthink unter 1.100 IT-Führungskräften: 92 Prozent der Befragten glauben, dass die Zusammenführung von IT und HR die Produktivität sowie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigert und das Engagement fördert.

Trend 2: Ohne Kontext kein Nutzen: KI-Wert schöpfen heißt Daten verstehen

Obwohl Milliarden in KI fließen, erzielen – laut der Boston Consulting Group – nur rund fünf Prozent der Unternehmen diesbezüglich bereits einen spürbaren wirtschaftlichen Effekt. Cornerstone identifiziert dafür einen zentralen Grund: fehlenden Kontext. Denn KI kann nur dann sinnvolle Empfehlungen aussprechen oder Aufgaben übernehmen, wenn klar ist, was der Mitarbeitende tut und welche Skills er besitzt. Für Unternehmen bedeutet das: Sie benötigen transparente Skill-Profile und -Daten, klare Verantwortlichkeiten, verlässliche Governance und die durchgängige Verknüpfung von KI mit den Geschäftsprozessen.

Trend 3: Skills entwickeln sich zur zentralen Steuerungsgröße für Unternehmen

Skills entwickeln sich 2026 zum wichtigsten Hebel für Personalentwicklung, Personalplanung, Automatisierung und das geschäftliche Überleben. Denn der schnelle technologische Wandel führt dazu, dass erworbene Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt eine immer kürzere Halbwertszeit haben. Neue Rollen entstehen, bestehende Tätigkeitsprofile verändern sich grundlegend. Aktuelle Zahlen zeigen den Handlungsdruck:

-35Prozent der Unternehmen sehen deutliche Skill-Lücken,

-55Prozent berichten von punktuellen Defiziten,

-nur zehn Prozent sehen aktuell keinen akuten Bedarf.

Trend 4: Technische und menschliche Fähigkeiten wachsen zusammen

Die Grenzen zwischen technischen und nicht-technischen Berufen verschwimmen. KI-Kompetenzen werden zunehmend in nahezu allen Rollen erwartet, gleichzeitig steigt die Bedeutung menschlicher Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikation und Urteilsvermögen, die KI nicht ersetzen kann. Gefragt sind somit Mitarbeitende, die technische Kompetenz und Human Skills gleichermaßen verbinden.

Diese Entwicklung demonstriert auch den starken Anstieg bei den einzelnen Kompetenzen: Mit 245 Prozent sind KI & ML Skills heute die weltweit gefragteste Fähigkeit. 278 Prozent Nachfrageanstieg gibt es bei der KI-Kompetenz von Pädagogen und 95 Prozent in puncto emotionaler Intelligenz, da technische Berufe menschliche Fähigkeiten erfordern.

Trend 5: Lernen entwickelt sich zum integrierten und messbaren Teil der Arbeit

Lernen und Arbeiten verschmelzen zusehends und erfolgen gleichzeitig: Lerninhalte werden in den direkten Arbeitskontext eingebettet, Produktivitätsdaten wandeln sich zu Learning-Daten, und die KI misst Anwendungserfolge in Echtzeit. So wird Weiterbildung zum kontinuierlichen Bestandteil des Arbeitsalltags und steht in direktem Zusammenhang mit Geschäftsergebnissen – unmittelbar wirksam, individuell relevant und erstmals systematisch nachweisbar.

Fazit: HR-Teams als Schlüssel für das KI-fähige Unternehmen

Die fünf oben genannten Entwicklungen verdeutlichen: HR-Abteilungen entwickeln sich 2026 noch stärker vom Personalverwalter zum strategischen Gestalter zukunftsfähiger Organisationen. Nur wenn Unternehmen Skills transparent machen, Daten und menschliche Fähigkeiten sinnvoll verknüpfen, KI verantwortungsvoll einsetzen und Lernen in den Arbeitsfluss integrieren, erzielen sie einen echten und messbaren Mehrwert.

Die genannten Zahlen stammen – wenn nicht anderweitig benannt – aus folgenden Studien: Cornerstone Skills Economy Report 2026 und die DACH eLearning Benchmark Studie 2025/26

Die Cornerstone OnDemand Germany GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf, eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Cornerstone OnDemand Inc., zählt zu den weltweit führenden Anbietern von cloud-basierten Talent- und Lernmanagement-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden zu rekrutieren, zu entwickeln, zu motivieren und langfristig zu binden. Mit Cornerstone Galaxy, der KI-gestützten Plattform für Recruiting, Onboarding, Learning, Performance- und Nachfolgeplanung können Organisationen Skill-Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren, Top-Talente halten und binden sowie multimodale Lernerfahrungen bieten.

Weltweit vertrauen rund 7.000 Unternehmen – einschließlich zahlreicher DAX-Konzerne – sowie mehr als 140 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 180 Ländern auf die Produkte von Cornerstone. Das 1999 gegründete Unternehmen gilt als Innovationsführer der HR-Tech-Branche und wird regelmäßig von führenden Analysten bewertet und ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.cornerstoneondemand.com/de

