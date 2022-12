Glücksmanagement: Glücksgewohnheiten etablieren durch Glücksaktivitäten und Glücksübungen

Daniel Görs Blog Artikel zum Glücksmanagement durch Glücksaktivitäten und Glücksübungen

Glücksmanagement ist ein strategischer Ansatz, um das Leben zu bekommen, das du dir wünscht. Denn in der Tat erfordert Glück ein hohes Maß an Konzentration und Anstrengung und kommt nicht von alleine. Ich stelle im Folgenden einige bewährte psychologische Strategien vor und erkläre, warum sie funktionieren, wenn man sich die Mühe macht. Achte einfach auf bestimmte stimmungsaufhellende Techniken und wende diese “ Glückstechniken“ regelmäßig an, um den Grad des Glücks in deinem Leben zu erhöhen.

Die Genetik hat viel mit dem Glück zu tun. Manche Menschen werden mit hohen Glücks-Sollwerten geboren. Diese Werte sind vergleichbar mit den Werten für eine bestimmte Ernährung: Manche Menschen können kiloweise essen, ohne ein Pfund zuzunehmen, während andere schon beim Anschauen von Kuchen zunehmen. In ähnlicher Weise fühlen sich Menschen mit hohen Glücks-Sollwerten natürlich zufriedener als andere und sind zufriedener – glücklicher – mit ihrem Leben und der Welt um sie herum. Du kannst deine Gene nicht ändern. Wenn du Pech hast und einen relativ niedrigen Glücks-Sollwert hast, wirst du dich eher unglücklich als glücklich fühlen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Glücksfaktoren nur 50 % des Gesamtglücks ausmachen. Weitere 10 % werden durch die Lebensumstände bestimmt – reich oder arm, gesund oder ungesund, dick oder dünn, geliebt oder ungeliebt, glücklich oder unglücklich – aber die restlichen 40 % werden direkt vom Einzelnen bestimmt! Das Ziel, glücklicher zu werden, ist jedoch kein geringes Unterfangen und erfordert Anstrengung und Engagement.

Die Menschen haben es also selbst in der Hand, ihr Glück erheblich zu verbessern, indem sie sich bewusst bemühen, glücklich und nicht unglücklich zu sein. Dazu ist es erforderlich, die Gewohnheiten und Einstellungen glücklicher Menschen zu entwickeln und – wenn nötig – dein Denken und Verhalten zu ändern. Letztlich entscheidest du selbst, ob du glücklich sein willst. Glück kann man mit grundlegenden, wissenschaftlich bewiesenen Konzepten herbeiführen, aber es ist mit großen Anstrengungen verbunden. Es ist nicht einfach, sein Denken, seine Einstellungen und sein Verhalten zu ändern, aber das Ergebnis könnte lebenslanges Glück sein. Das Streben nach Glück erfordert Arbeit und Management, aber bedenke, dass diese „Glücksarbeit“ und das Glücksmanagement die lohnendste Arbeit sein kann, die du je tun wirst.

Aktivitäten des Glücksmanagements

Das Erreichen von Glück ist kein Geheimnis. Es geht darum, regelmäßig einfache, neue Dinge zu tun und sie zur Gewohnheit zu machen. Diese Aktivitäten werden dich glücklicher machen – so einfach ist das. Natürlich ist es nicht einfach, neue Aktivitäten in deinen Tagesablauf aufzunehmen. Wenn du aber bereit bist, dir die Mühe zu machen, solltest du die folgenden Maßnahmen des Glücksmanagements ergreifen, um glücklicher zu werden. Du musst nicht alle Schritte ausführen; wähle einige aus und probiere sie aus. Wenn sie nicht funktionieren, versuche andere. Wähle Aktivitäten, die am besten zu dir und deinem Lebensstil passen.

Werde zielorientiert – Menschen, die sich stark für Ziele engagieren, engagieren sich im Leben. Die Ziele müssen sinnvoll, erreichbar und wirklich erfüllend sein. Sind es deine? Viele Menschen setzen sich das Ziel, reich zu werden oder ihr Äußeres zu verbessern. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Reichtum oder Schönheit keine Garantie für Glück sind. Tatsächlich können solche „extrinsischen Ziele“ den wichtigeren „intrinsischen Zielen“, die wirklich glücklich machen, im Weg stehen. Diese unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Ein Leben ohne Ziele ist leer. Engagiere dich mit ganzem Herzen für deine Ziele. Und befreie dich von unnötigem Ballast (siehe Daniel Görs Blog Artikel Seele entrümpeln und Ballast abwerfen)

Dankbar sein – Das wirksame Gegenmittel gegen Negativität bei schlechten Lebenserfahrungen ist eine „dankbare Haltung“ bei guten Erfahrungen. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die Dinge zu schätzen wissen, ein starkes Gefühl der Zufriedenheit empfinden und optimistischer sind. Sie sind also viel glücklicher. Um dein Gefühl der Dankbarkeit zu stärken, solltest du ein „Dankbarkeitstagebuch“ führen, in dem du Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist.

Optimistisch bleiben – Wenn du pessimistisch bist, ist es fast unmöglich, sich glücklich zu fühlen. Alles wird durch eine dunkle, negative Einstellung gefiltert und entsprechend gefärbt. Sei stattdessen optimistisch, was das Leben angeht. Arbeite daran, deine Bewältigungsfähigkeiten zu verbessern, damit du dich energiegeladener und zielorientierter fühlst. Um optimistischer zu sein, schreibe dir auf, wie du dir dein Leben vorstellst, wenn alles gut läuft. Diese Visualisierungsübung hilft dir, deine „optimistischen Muskeln“ zu aktivieren.

Nicht zu viel nachdenken – Wenn du dir ständig Sorgen über Probleme machst („selbstfokussiertes Grübeln“), wie ein Hund, der an einem Knochen nagt, fühlst du dich schlecht, traurig und deprimiert. Dieser Trott ist in hohem Maße selbstzerstörerisch. Dasselbe gilt für den ständigen negativen Vergleich mit anderen. Um diese schädliche schlechte Angewohnheit zu durchbrechen, solltest du ihr nicht nachgeben. Konzentriere dich stattdessen auf etwas, das dir Spaß macht, wie Sport oder einen Film.

Bleibe körperlich und geistig fit – Wenn du nicht meditierst, solltest du es tun. Meditation ist die „Kultivierung der Aufmerksamkeit“. Eine Zeit der Meditation ist eine geduldige, nicht strebende Zeit, in der du die Dinge loslässt, dich von deinem gewohnten Denken löst und aufhörst, deine gewohnten Urteile über alles zu fällen. Treibst du Sport? Bewegung ist eine der besten Möglichkeiten, sich sofort gut zu fühlen. Verhältst du sich wie ein glücklicher Mensch? Du kannst dir selbst ein glückliches Gefühl vorgaukeln, wenn du lächelst und lachst. Es ist schwer, traurig zu sein, wenn man lächelt.

Stressmanagement: Lerne, mit Stress umzugehen – Stress ist universell und kann durch eine Vielzahl von Problemen ausgelöst werden.Du kannst nicht glücklich werden, wenn du nicht weißt, wie du mit Stress umgehen kannst. Gehe deine Probleme an, indem du dich auf die Suche nach Lösungen konzentrierst. Gehe die Dinge Schritt für Schritt an. Entwickle eine Strategie und einen Aktionsplan. Hole dir Rat. Wenn der Stress emotional und nicht situativ bedingt ist, tue etwas, das dir ein gutes Gefühl gibt. Mache eine Wanderung. Höre beruhigende Musik. Besuche einen Freund. Über den Stress zu schreiben, kann helfen, ihn zu lindern.

Achtsamkeit: Nutze den Augenblick – Lebst du in der Zukunft und planst, wie schön es sein wird, wenn du reich wirst, abnimmst, deine große Liebe heiratest oder einen besseren Job bekommst? Oder lebst du in der Vergangenheit und bereust, was du getan oder nicht getan hast? Warum lebst du nicht in der alles entscheidenden Gegenwart? Denke darüber nach: Die Gegenwart ist wirklich alles, was du hast. Die beste Art, in der Gegenwart zu leben, ist, sich auf die aktuellen Aktivitäten zu konzentrieren. Wie der Psychologe William James schrieb: „Meine Erfahrung ist das, womit ich mich einverstanden erkläre“. Achte auf dein Leben. Mache dir jeden Moment in deinem Leben sinnvoll. Verschwende nicht eine Minute.

Sei freudig – Genießt du dein Leben und freust du dich über jede Minute? Wenn nicht, warum nicht? Mit der richtigen Einstellung kann selbst das Alltägliche exquisit sein. Das Frühstück kann zu einer glücklichen Erfahrung werden, wenn du es zu einer solchen machst. Das Gleiche gilt für das Zubettgehen und das Einschlafen. Nutze deine Vorstellungskraft, um dein Leben zu bereichern. Erinnere dich an wunderbare Erlebnisse aus der Vergangenheit. Mache sie in deiner Vorstellung wieder real. Untersuchungen haben ergeben, dass fast jeder dritte Mensch durch „positives Erinnern“ eine wertvolle Perspektive für aktuelle Herausforderungen gewinnt.

Sei freundlich – Ein Glücksgeheimnis ist, freundlich zu sein. Wenn du dich bemühst, freundlich zu sein, fühlst du dich gut und beseitigst negative Gefühle wie Schuldgefühle und emotionalen Kummer. Wenn du freundlich bist, löst das sofort eine positive Einstellung aus. Eine Möglichkeit, Freundlichkeit zu üben, besteht darin, sich ehrenamtlich zu engagieren – es gibt kaum eine lohnendere Möglichkeit, seine Zeit zu verbringen.

Verzeihe anderen – Oft enthalten alte Sprüche die meiste Wahrheit und sind daher immer noch zeitgemäß. „Vergeben und vergessen“ ist eine solche Maxime. Psychologen bestätigen, dass Menschen, die an Wut, Groll und Feindseligkeit festhalten, sich sowohl emotional als auch körperlich schaden. Natürlich ist es nicht leicht, jemandem zu vergeben, der einem Unrecht getan hat. Eine Möglichkeit, es zu versuchen, besteht darin, einen Vergebungsbrief an die betreffende Person zu schreiben. Beschreibe genau, wie die Person dir Unrecht getan hat. Verzeihe ihm oder ihr dann schriftlich. Du musst den Brief nicht abschicken. Was zählt, ist, dass du die verletzenden Gefühle loswirst. Wenn du das tust, kannst du dich von ihnen befreien.

Werde sozial – Psychologen sind sich einig, dass das Bedürfnis nach sozialer Einbindung eine der stärksten Triebfedern eines jeden Menschen ist. Man muss sozial sein, um glücklich zu sein, also nimm dir Zeit für andere.

Dauerhaft glücklich sein

Jeder kann vorübergehend glücklich sein. Die Herausforderung besteht darin, dieses Glücksgefühl lebenslang aufrechtzuerhalten. Wenn man verstehst, was Glück ist und wie Glücksstrategien helfen können, es zu erreichen, steigen die Chancen, dauerhaft glücklich zu sein. Glück ist weitgehend eine Geisteshaltung. Setze folgende fünf Glücksstrategien ein:

Bleibe positiv – Es ist es sinnvoll, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und zu nutzen – wie bspw. lächeln, an gute Dinge denken, bewusst Freude empfinden – um positive Gefühle zu erzeugen. Dein Leben kann positiv oder negativ sein. Wähle die Positivität. Dauerhaftes Glück wird deine Belohnung sein. Die Forschung zeigt, dass positive Gefühle negative Gefühle „vereiteln“, also sei positiv.

Baue dein Netzwerk und Unterstützungssystem auf – Bemühen dich, täglich glücklich zu sein. Du wirst deine Glücksziele besser erreichen, wenn du die Unterstützung von engen Freunden, Familienmitgliedern oder Mentoren hast. Diese soziale Unterstützung bestärkt dich in deinen Bemühungen, glücklich zu sein. Dies ist für deine langfristigen Glücksziele von entscheidender Bedeutung. Untersuchungen zeigen, dass Menschen ihre erweiterten Ziele häufiger erreichen, wenn sie aktive Unterstützung von anderen erhalten.

Achte auf das Timing und die Vielfalt der Erfahrungen – Positive Aktionen können dein Glück erheblich steigern. Setze sie täglich um. Am wichtigsten ist, dass du sie dann einsetzt, wenn du sie am meisten brauchst. Du kannst zum Beispiel großen Stress empfinden, wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst. Plane daher deine Glücksaktivitäten so, dass sie dann stattfinden, wenn du sie brauchst. Überrasche dich selbst mit glücklichen Variationen, wenn du dich mit positiven Aktivitäten beschäftigst. Abwechslung in dein „Glücksprogramm“ zu bringen, wirkt Wunder.

Engagiere dich für deine Ziele – Schwimmer können ohne regelmäßiges Training nicht gut in ihrem Sport sein. Das gilt auch für alle, die etwas erreichen wollen – Künstler, Schriftsteller, Fußballspieler, Tänzer. Es gilt auch für Menschen, die glücklich sein wollen. Wenn du das willst, nimm dir einen Plan zur Steigerung deines Glücks vor und arbeite täglich hart an deinen individuellen Glücksaktivitäten. Nichts im Leben ist einfach; das gilt für das Glück genauso wie für alles andere. Wenn du keine Zeit für ein aktives Glücksprogramm hast, heißt das dann, dass du keine Zeit hast, glücklich zu sein? Nimm dir die Zeit – beim Glück geht es darum, das Beste aus deinem Leben herauszuholen. Strenge dich an. Engagiere dich für ein glückliches Leben.

Gewohnheiten – Um glücklich zu sein, musst du deine Glücksaktivitäten gewohnheitsmäßig durchführen. Gewohnheiten beruhen auf regelmäßiger Wiederholung und ständiger Übung. Das gilt für die Dinge, die dich glücklich machen, genauso wie für die richtige Ernährung oder den täglichen Sport. Arbeite hart daran, dir neue Gewohnheiten anzueignen, die direkt mit deinen Glücksaktivitäten zu tun haben. Wie jede andere Gewohnheit wird auch diese mit der Zeit unbewusst und automatisch werden. Wenn das der Fall ist, wirst du viel glücklicher sein.

Das Ziel eines jeden Menschen sollte es sein, positive Denk- und Verhaltensstrategien zur Gewohnheit zu machen.

Gehe nicht unglücklich durchs Leben. Du hast es durch dein Glücksmanagement selbst in der Hand, wie glücklich du wirst. Wenn du die wichtigsten Faktoren, die für dein Glück ausschlaggebend sind, einmal verstanden hast, kannst du sie schnell in deinem Leben umsetzen. Dies erfordert bewusste Anstrengungen und eine starke Entschlossenheit. Nimm dir selbst diese Verpflichtung noch heute ab. Werde noch heute ein glücklicher Mensch und probiere die wissenschaftlichen (Glücks-)Techniken des Glücksmanagements zur Steigerung der Lebensfreude aus. Der erfahrene Coach und Berater Daniel Görs steht dir dabei gerne zur Seite. Frage heute noch einen Ersttermin an.

Diesen Blogartikel gibt es auch im Daniel Görs Coaching und Beratung Blog

