GORISCON präsentiert im Rahmen der IT-SA „NextGen eGRC“

GORISCON, ein führender Anbieter von eGRC-Lösungen und Teil der M71 Group, wird auf der diesjährigen IT-SA (Halle 7, Stand 139), der führenden IT-Fachmesse für Sicherheit und Datenschutz, eine Weiterentwicklung seines bewährten Produkts eGRC vorstellen.

Unter dem Namen „NextGen eGRC“ unterstützt diese Lösung Unternehmen, Risiken im Unternehmen frühzeitig zu erkennen, zu steuern und kontrolliert zu minimieren. Sämtliche Zertifizierungsprozesse werden zudem auf eine solide Basis gestellt, da NextGen eGRC eine Grundlage für alle gängigen Normen und Standards bildet u.a. für Automotive (VDA/TISAX), Finanzdienstleistung (z.B. BAIT, VAIT, KAIT) und Healthcare (B3S) und viele weiter Managementsysteme.

eGRC, das für „embedded Governance, Risk and Compliance“ steht, hat sich bereits als unverzichtbarer Bestandteil im Arsenal moderner Unternehmen etabliert. Mit der Einführung von “ NextGen eGRC“ geht GORISCON noch einen Schritt weiter, indem es Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit gibt, von dieser leistungsstarken Lösung zu profitieren. Optimierte Performance, noch bessere Sicherheitsstandards und schnelle fachliche Implementierungszyklen sind nur einige Vorteile, die die nächste Generation von eGRC mit sich bringt. Das Wichtigste zuletzt: nicht ohne Grund haben wir in „eGRC NextGen“ Artificial Intelligence (AI) integriert.

Zusammen mit NextGen eGRC“ wird GORISCON auf der IT-SA 2023 ein weiteres Produkt präsentieren: „Compliness“. Dieses ergänzende Tool zielt darauf ab, den Schulungsprozess für Mitarbeiter*innen zu automatisieren und so das Bewusstsein für Compliance und Sicherheit zu steigern. Damit unterstreicht GORISCON erneut sein Engagement für umfassende Sicherheitslösungen, die Unternehmen in der digitalen Welt benötigen.

CEO Margot Neuwert erklärt: „NextGen eGRC und „Compliness“ sind unsere Antwort auf die wachsenden Anforderungen an die Sicherheit und Compliance in einer zunehmend digitalen Geschäftswelt. Wir freuen uns, diese innovativen Lösungen auf der IT-SA 2023 vorstellen zu können und laden alle Interessierten herzlich dazu ein, uns an unserem Stand in Halle 7, Stand 139 zu besuchen.“

Weitere Informationen unter: https://goriscon.de/de

Über M71 Group / Goriscon:

Die M71 Group ist ein Wirtschaftsverbund aus der IT- und Softwarebranche bestehend aus den Unternehmen M71 Service GmbH, neto consulting, partnering GmbH und GORISCON GmbH. In dieser jahrelangen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit liegt der Fokus auf der Bündelung von Kompetenzen in den Bereichen INFORMATION TECHNOLOGY, SECURITY, COMPLIANCE, SOFTWARE, MARKETING und HUMAN RESOURCES SERVICES. So können wir unser vielfältiges Know-how gezielt einsetzen, um unseren qualitativen Ansprüchen gerecht zu werden und können Ihr Unternehmen somit noch besser unterstützen.

