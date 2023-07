Helge de Vries zum Vorstand der abtis Holding AG ernannt

Umfassende Expertise in den Themen Cloud-Lösungen, Managed Services und Produktentwicklung zeichnen de Vries aus. abtis Gruppe will mit Personalentscheidung führende Position im Bereich Digitalisierung des Mittelstands in Deutschland weiter stärken.

Pforzheim, 04.07.2023 – Helge de Vries ist zum 1. Juli 2023 in den Vorstand der abtis Holding AG berufen worden. Das geben der Aufsichtsrat und die Vorstände der abtis Gruppe, Thorsten Weimann und Prof. Martin Kaiser, bekannt.

De Vries verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche in unterschiedlichsten Positionen und einen ausgeprägten Hintergrund in der Konzeption und Umsetzung von Microsoft Cloud-Lösungen.

Als Leiter der Softwareentwicklung am Berliner Standort der abtis GmbH baute de Vries das dortige Team auf und vertiefte die Partnerschaft mit Microsoft.

In seiner neuen Funktion als Vorstand der abtis Holding AG wird de Vries seine umfassende Erfahrung nutzen, um die Entwicklung innovativer Softwareprodukte der abtis weiter voranzutreiben und die führende Position der Gruppe im Bereich Digitalisierung des deutschen Mittelstands zu stärken. Seine Expertise in den Bereichen Cloud-Lösungen, Managed Services und Produktentwicklung wird dabei eine wichtige Rolle spielen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der Aufsichtsrat entgegenbringt und blicke mit großer Vorfreude auf meine neue Aufgabe an der Seite der Vorstände Thorsten Weimann und Prof. Martin Kaiser. Eines meiner Ziele ist, den Erfolgskurs der Gruppe zu halten und die Zukunft aktiv mitzugestalten“, erklärte Helge de Vries zu seiner Ernennung.

Die abtis Holding AG ist eine etablierte Gruppe von IT-Unternehmen, die sich auf eine Vielzahl von IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Mit vier Tochterunternehmen und mehr als 170 Mitarbeitenden ist sie fester Bestandteil der IT-Welt. Sie bietet ein umfangreiches Portfolio, das alle Kernthemen einer zukunftsorientierten IT umfasst: vom Modern Workplace über Datacenter, Cybersecurity, Application Development bis hin zu Data & AI. Die Gruppe vereint Expertenwissen sowie Spezialisten der Einzelunternehmen zu einem schlagkräftigen Partner für den Mittelstand.

Für ihre Vorreiterrolle als Innovationsmotor bei der Digitalisierung des deutschen Mittelstandes wurde die abtis GmbH kürzlich mit dem prestigeträchtigen Accelerate Innovation Award 2023 ausgezeichnet. Als Microsoft Partner of the Year 2023 setzte sich das Unternehmen damit im Microsoft Ökosystem von mehr als 30.000 Unternehmen und Experten in Deutschland im Bereich Innovation an die Spitze. In diesem Jahr feiert die abtis GmbH ihr 20-jähriges Bestehen am Markt.

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 200.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 170 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

