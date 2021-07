High Performance: Spitzenleistung ganz ohne Anstrengung?!

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Höchstleistung wird täglich in vielen Bereichen unseres Lebens gefordert, ganz gleich ob wir uns in einem beruflichen Projekt verausgaben, tausend Dinge unter einen Hut bekommen oder zuhause den Bedürfnissen unserer Familie gerecht werden dürfen.

Doch mal unter uns: Für viele ist das Wort High-Performance ein einziges Fremdwort. Die wenigsten Menschen haben Lust auf Höchstleitung, das klingt nach Schweißperlen auf der Stirn und nach verdammt viel Arbeit. Die wenigsten Menschen mögen jedoch Anstrengung. Oder haben Sie Lust auf anstrengende Gespräche, komplizierte Nachbarn oder gar nervenaufreibende Aufgaben? Viele würden die Frage mit einem schonungslosen “Nein” beantworten. Die wenigsten von uns haben Lust, eine Doktorarbeit zu schreiben, einen Ultramarathon zu laufen oder den Mount Everest zu besteigen. Die meisten wollen es gern einfach haben und holen sich lieber Seitenstechen vom vielen Rumdrehen auf dem Sofa. Sie stolpern nicht gern über Berge, sondern lieber über Maulwurfshügel.

Was wäre denn, wenn es einfach wäre, Höchstleistung zu vollbringen? Wenn Sie sich kein Bein ausreißen müssen und trotzdem jeden Tag das Allerbeste aus sich herausholen könnten? Wenn Sie mit Leichtigkeit und Freude Bestleitung erreichen, ohne dabei aus der Puste zu geraten? Das klingt vielleicht für den ein oder anderen nach Kuchen essen, ohne dick zu werden. Doch auch dabei wissen wir mittlerweile, dass alles eine Frage der Perspektive ist und jedes Pfund extra nur unschöne Falten glattzieht. Höchstleistung ohne Anstrengung geht nicht? Und ob es geht! High Performance muss nicht schwierig sein. Es gibt einfache Tricks und Kniffe, mit denen Spitzenleistung mit Leichtigkeit gelingt.

Mehr dazu finden Sie im neuen Buch der Autorin Kathrin Leinweber: “High Performance: Erfolg ist, was du aus dir machst. Mit simplen Hacks zu persönlichen Bestleistung”. In diesem Buch verraten Deutschlands führende Unternehmer, Professoren, Sterneköche, Politiker, Künstler, Weltmeistern und Top-Models, mit welchen Tricks sie stetig das Allerbeste aus sich herausholen. Auch diese Menschen haben nicht in der genetischen Lotterie der guten Eigenschaften gewonnen. Doch es sind kluge Köpfe, die klein anfingen, Biss hatten und Großes erreicht haben. Damit kommt dieses Buch genau zum richtigen Zeitpunkt, um Optimismus zu verbreiten und jeden einzuladen, das Allerbeste aus sich herauszuholen, damit es vorangeht – im eigenen Leben und auf dieser Welt.

Das Buch erscheint im Oktober beim Springer Verlag und kann jetzt schon vorbestellt werden:

High-Performance: Erfolg ist, was du aus dir machst. Mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung

Lassen Sie sich inspirieren – verbunden mit einer kleinen Warnung. Sollten Sie die Strategien und Hacks anwenden, könnten Sie damit sehr erfolgreich werden und ähnlich Großes erreichen wie Deutschlands führende Elite. Die Frage ist nur: Sind Sie bereit dafür?

Die High Performance Expertin Kathrin Leinweber weiß, mit welchen Routinen und Strategien persönliche Bestleistung erreichbar ist. Als Coach berät sie Unternehmer und Menschen, die Ihre Höchstleitung herausfordern wollen, um langfristig erfolgreich zu sein. Sie ist Gastgeberin des Podcasts 99% Hack, Moderatorin einer Radioshow und inspiriert Ihre Zuhörer, die erfolgsversprechenden Taktiken großer Weltklasseperformer selbst umzusetzen. Als Speakerin ist die Powerfrau eine Quelle der Energie und Euphorie, die auf der Bühne mit Leichtigkeit, Charme, Professionalität und spielerischem Wortwitz die Herzen ihres Publikums erobert.

Kontakt

Kathrin Leinweber Coaching

Kathrin Leinweber

Louisenstr. 89

61348 Bad Homburg

017623456537

hallo@kathrinleinweber.de

https://kathrinleinweber.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.