Hotel Investments AG: Betreiber für Hotel Neubau

Hotel Investments AG platziert ihre Hotelbetreiber-Partner bei Neubau von Hotels

Die Hotel Investments AG ( www.hotelbetreiber.ag), ein renommiertes Unternehmen im Bereich Hotelinvestitionen und -management, unterstützt ihre Partner aktiv bei der Platzierung passender Betreibern für den Neubau von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Entwicklung von Hotels und stellt eine enge Verbindung zwischen Hotelinvestoren und Hotelbetreibern her.

Betreiber für Hotel Neubau: Hotel Investments AG agiert als Bindeglied

Die Hotel Investments AG hat sich nicht nur als Hotelinvestor etabliert, sondern auch als zuverlässiger Partner für Hotelbetreiber, die an Neubauprojekten interessiert sind. Im Rahmen ihrer umfassenden Expertise im Bereich der Hotelentwicklung platziert das Unternehmen erfahrene Betreiber für den Neubau von Hotels. Dabei unterstützt die Hotel Investments AG nicht nur den Hotelankauf, sondern auch die Expansion ihrer Partner im Bereich Hotelmanagement und den Neubau von Hotels.

„Als etablierter Akteur im Hotelinvestment-Bereich verstehen wir die Anforderungen und Bedürfnisse sowohl der Investoren als auch der Betreiber. Deshalb ist es uns wichtig, die richtigen Betreiber für den Neubau von Hotels zu finden, um eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit zu gewährleisten“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Maßgeschneiderte Lösungen für den Hotel Neubau

Die Hotel Investments AG sorgt dafür, dass Betreiber für Hotel Neubauprojekte sorgfältig ausgewählt werden. Dabei spielt die Identifikation der passenden Hotelmarke sowie die Auswahl der Betreiber eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg des Projekts. Das Unternehmen kooperiert mit bekannten Hotelbetreibern, die Erfahrung in der Führung von Neubauhotels haben, und stellt sicher, dass alle Projekte den höchsten Standards entsprechen.

Gesucht: Betreiberfreie Stadthotels für Neubauprojekte

Neben der Vermittlung von Hotelbetreibern für Neubauten sucht die Hotel Investments AG auch gezielt nach Betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Immobilien sollen für den Kauf, die Pacht oder die Übernahme bestehender Mietverträge geeignet sein. Besonders gefragt sind große Stadthotels in zentralen Lagen, die durch renommierte Betreiber geführt werden können.

„Mit unserer Expertise im Bereich Hotelinvestment und -management können wir für jedes Neubauprojekt den passenden Betreiber finden und so eine optimale Grundlage für den Erfolg schaffen“, so Holger Ballwanz weiter.

Die Hotel Investments AG ist ein erfahrenes Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und das Management von Hotelportfolios spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützt die Hotel Investments AG ihre Partner bei der Entwicklung von Hotelprojekten, dem Hotelverkauf, der Hotelverpachtung sowie der Verwaltung von Hotelimmobilien. Das Unternehmen ist bekannt für seine langjährige Expertise und sein umfangreiches Netzwerk in der Hotelbranche.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

