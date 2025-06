Hotel Projektentwickler: Hotel Investments AG

Hotel Investments AG: Spezialisten für nachhaltige und effiziente Hotelplanung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ist ein erfahrener Partner für Hotelinvestitionen und Hotelmanagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen realisiert gemeinsam mit Hotel Projektentwicklern, Bauträgern und Bauunternehmen moderne Hotelneubauten – nachhaltig geplant, wirtschaftlich betrieben. Ziel ist die gezielte Expansion ihrer Hotelbetreiber durch passgenaue Neubauprojekte in gefragten Stadtlagen der DACH-Region.

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz gilt als renommierter Partner für Hotelinvestitionen und -management in der DACH-Region. Als Hotelinvestor und Hotelbetreiber ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, sowohl mit eigenen Hotelprojekten als auch in enger Kooperation mit Hotel Projektentwicklern, Bauträgern und Bauunternehmen.

Im Fokus stehen nachhaltige Hotelneubauprojekte, bei denen erfahrene Hotel Projektentwickler von der ersten Planungsphase bis zur schlüsselfertigen Übergabe eine zentrale Rolle einnehmen.

Die Hotel Investments AG verfolgt das Ziel, die Pachtbetriebe ihrer Hotelbetreiber-Partner gezielt in neuen Projekten zu platzieren und die langfristige Wertschöpfung von Hotelimmobilien durch strategische Planung zu optimieren.

Erfahrung zählt: Hotel Projektentwickler als Erfolgsfaktor

Die nachhaltige und effiziente Planung von Hotelneubauten erfordert ein tiefes Verständnis für Standortanalysen, Betriebskonzepte, Architektur und technische Umsetzung. Deshalb setzt die Hotel Investments AG konsequent auf die Zusammenarbeit mit spezialisierten Hotel Projektentwicklern, die über umfangreiche Erfahrung in der Realisierung von Hotelimmobilien verfügen.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, betont:

„Die Partnerschaft mit erfahrenen Hotel Projektentwicklern ist für uns ein wesentlicher Baustein, um zukunftsfähige und wirtschaftlich tragfähige Hotelprojekte zu realisieren.“

Durch eine enge Abstimmung zwischen Projektentwicklung, Bau und zukünftiger Hotelbetreibung entstehen Immobilien, die nicht nur architektonisch überzeugen, sondern auch betriebswirtschaftlich nachhaltig funktionieren.

Hotelbetreiber für Neubauprojekte gesucht

Aktuell sucht die Hotel Investments AG für ihre Hotelbetreiber-Partner neue Hotelneubauprojekte in Groß- und Mittelstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist es, frühzeitig als langfristiger Pächter in die Projektplanung eingebunden zu werden. Auf diese Weise lassen sich Betriebskonzepte optimal in die bauliche Struktur integrieren und spätere Anpassungskosten minimieren.

Gesucht werden betreiberfreie Stadthotels mit Entwicklungspotenzial, entweder als Neubauprojekte oder als bestehende Immobilien mit Möglichkeit zur Umnutzung. Auch Projektentwicklungen in frühen Planungsphasen sind von Interesse.

Diskrete Off-Market-Transaktionen und Expansion

Neben klassischen Investments liegt ein weiterer Schwerpunkt der Hotel Investments AG auf diskreten Off-Market-Hoteltransaktionen. Dabei unterstützt das Unternehmen Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler beim Hotelverkauf, bei der Verpachtung oder bei der Übernahme bestehender Mietverträge durch ihre Hotelbetreiber.

Mit einem umfassenden Netzwerk und fundiertem Know-how begleitet die Hotel Investments AG den gesamten Transaktionsprozess von der Analyse über die Vertragsstrukturierung bis hin zur Übergabe.

Angebote willkommen: Hotelentwicklungen mit Perspektive

Die Hotel Investments AG lädt Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler ein, ihre geplanten oder laufenden Projekte vorzustellen. Insbesondere Stadthotels in wirtschaftsstarken Regionen mit einer Größe ab ca. 100 Zimmern sind für die Platzierung von Hotelbetreibern aus dem Unternehmensnetzwerk besonders interessant.

Kontakt und weitere Informationen

Interessierte Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

