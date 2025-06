Starke Fahrer, starke Botschaften: Die ersten Strom Watches Pole Awards 2025 – Zeit für Helden

Wenn Zeit auf Geschwindigkeit trifft – Die Schweizer Uhrenmarke Stromwatches prägt die neue Pole-Ära in der NASCAR Euro Series

In Brands Hatch war alles angerichtet: Spannung in der Luft, Wetterkapriolen auf der Strecke – und zwei Fahrer, die den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde nahmen, um Motorsportgeschichte zu schreiben. Gianmarco Ercoli und Thomas Toffel sicherten sich mit brillanten Leistungen unter wechselhaften Bedingungen die ersten Strom Watches Pole Awards der Saison 2025. Doch hinter der Geschichte von zwei Spitzenfahrern steht mehr: ein Bekenntnis zur Zeit, zur Präzision – und zu einer Schweizer Uhrenmarke, die Motorsport mit handwerklicher Exzellenz verbindet.

Ein neues Kapitel in Sekundenbruchteilen: Wie Stromwatches den Pulsschlag der Pole neu definiert

Wenn sich in Brands Hatch die Motoren aufheulen und die Spannung in der Boxengasse messbar wird, schlägt nicht nur das Herz des Motorsports schneller – auch die Zeit selbst scheint kurz den Atem anzuhalten. Mit dem Start der Saison 2025 beginnt ein neues, aufregendes Kapitel für die NASCAR Euro Series: Die Strom Prestige Swiss Timepieces AG, tief verwurzelt in den rauen Höhenzügen des Schweizer Juras – jenem sagenumwobenen Gebirgszug, der als Wiege der europäischen Uhrmacherkunst gilt – ist nun offizieller Partner der Serie. Und was für ein Auftritt: Die Strom Watches Pole Awards markieren fortan das Epizentrum der Qualifikation, den Moment, in dem sich alles entscheidet – Geschwindigkeit, Technik, Strategie und das ewige Ringen mit der Zeit.

Denn Zeit ist hier kein abstrakter Begriff. Sie ist zugleich Taktgeber, Gegenspieler und Zeuge zugleich. Sie verzeiht keine Fehler, kennt kein Mitleid, verlangt Präzision bis in die letzte Faser. Genau wie die mechanischen Meisterwerke aus dem Hause Strom – Uhren, die nicht nur Sekunden messen, sondern Geschichten erzählen. Geschichten von Mut, Individualität, Kraft – und von der Fähigkeit, im richtigen Moment alles richtig machen.

Die traditionsreiche Manufaktur aus Biel steht für mechanische Uhren, die in ihrer Formensprache kraftvoll, beinahe rebellisch wirken, zugleich aber das präzise Uhrwerk eines jahrhundertealten Handwerks in sich tragen. Diese Dualität – kompromisslose Technik trifft auf emotionale Ausdruckskraft – spiegelt sich nun auch auf dem Asphalt wider. Der Pole-Award in PRO und OPEN, mit Stolz getragen von Stromwatches, ist nicht einfach nur eine Auszeichnung – er ist ein sichtbares Symbol für exakte Performance unter Hochdruck.

Doch Stromwatches belässt es nicht beim Etikett. Die Partnerschaft geht tiefer: Live-Countdowns vor jedem Rennen, dynamische Bühnen für die Pole-Fahrer und ein visuelles Branding, das Motorsportfans in ganz Europa in seinen Bann zieht. Wo früher eine Startnummer genügte, stehen heute Inszenierung, Emotion und Wertschätzung im Vordergrund – minutiös geplant, getaktet wie ein feinjustiertes Tourbillon.

Und das ist kein kurzfristiges Gastspiel: Die Kooperation ist langfristig angelegt, für die Jahre 2025, 2026 und 2027. Drei Saisons, in denen die Essenz des Motorsports – Präzision, Mut, Ausdauer und Charakter – mit dem Geist Schweizer Uhrmacherkunst eine Allianz eingeht, die ihresgleichen sucht.

Denn Motorsport und Uhrmacherei teilen mehr, als man denkt: Beides verlangt absolute Kontrolle in Extremsituationen, beide leben vom Streben nach Perfektion – und beide belohnen nur diejenigen, die im entscheidenden Moment das Maximum herausholen. Genau wie eine mechanische Uhr bei 10.000 Umdrehungen pro Stunde nicht aus dem Takt geraten darf, muss der Fahrer im Qualifying jede Kurve, jede Linie, jede Zehntelsekunde meistern – oder er verliert alles.

Mit den Stromwatches Pole Awards beginnt nun eine Ära, in der dieser Moment des Übergangs – von Vorbereitung zu Perfektion, von Stand-by zu Vollgas – sichtbar gefeiert wird. Und wo der Uhrenhersteller nicht nur Sponsor, sondern Taktgeber eines neuen Renngefühls ist.

PRO-Division: Ercoli – der Rückkehrer an die Spitze

48,526 Sekunden. Mehr brauchte Gianmarco Ercoli nicht, um seine Klasse in der PRO-Superpole unter Beweis zu stellen – und sich seinen ersten Pole-Award seit 2023 zu sichern. Auf dem Traditionskurs von Brands Hatch, wo er bereits 2018 als OPEN-Champion einen PRO-Sieg feierte, unterstrich der Italiener seine Ambitionen auf die Krone.

„Für die Krone warte ich bis Sonntag“, sagte Ercoli besonnen – ganz in der Tradition großer Champions, die wissen: Zeit ist ein Wert an sich.

Die Leistung war umso beeindruckender angesichts der neuen Qualifikationsregeln: Ein 20-Minuten-Zeitfenster für alle, dann fünf fliegende Runden im Superpole-Format. Wer falsch timte, landete im Mittelfeld. Wer traf – wie Ercoli – stand ganz oben.

Vittorio Ghirelli, der Titelverteidiger, folgte ihm mit nur 0,421 Sekunden Rückstand – ein Wunder angesichts der dramatischen Ereignisse vom Vortag: Sein Teamkollege Thomas Dombrowski überschlug sich im Training, das Auto wurde in einer Nachtschicht vollständig wieder aufgebaut. Ein Sinnbild für die Leidenschaft, die in dieser Serie steckt.

OPEN-Division: Der Schweizer Moment – Toffel ist zurück

Thomas Toffel, 34 Jahre alt, aus der Schweiz – ein Fahrer, der nach einem Unfall in Italien bereits abgeschrieben schien. Doch wie die Mechanik eines präzisen Uhrwerks lief bei M Racing alles wieder rund: In letzter Minute setzte Toffel eine Bestzeit von 49,155 Sekunden, 0,064 Sekunden vor dem erfahrenen Martin Doubek.

„Im PRO-Qualifying war ich bisher nicht sicher – zu nass. Aber in OPEN war alles perfekt. 100 Prozent Vertrauen. 100 Prozent Leistung“, sagte Toffel. Worte, die man genauso auf eine Schweizer Luxusuhr übertragen könnte.

Mit klarem Blick nach vorn und dem Momentum auf seiner Seite startet der Schweizer nun von ganz vorn – bereit für den ganz großen Wurf.

Zeit ist mehr als ein Taktgeber – Sie ist Charakter

Dass Stromwatches ausgerechnet den Pole-Award sponsort, ist mehr als ein Marketing-Coup. Daniel Strom sagt, es ist ein Statement: Wer auf die Pole fährt, vereint fahrerisches Können mit perfektem Timing. „Es ist der Moment, in dem sich Vorbereitung, Konzentration und Mut in einem Sekundenbruchteil verdichten“, so Daniel Strom. Die Parallelen zum Uhrenhandwerk aus dem Herzen der Schweiz sind offensichtlich – auch dort entscheidet nicht das Äußere allein, sondern das Zusammenspiel feinster Komponenten.

Daniel Strom, Gründer und kreativer Kopf der Strom Prestige Swiss Timepieces AG, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zeit eine Seele zu geben. Seine Uhren sind keine Accessoires, sondern Ausdruck von Individualität, Beständigkeit – und manchmal Rebellion. Genau wie die Fahrer, die inzwischen die ersten Strom Watches Pole Awards 2025 gewonnen haben.

Brands Hatch: Bühne für Technik, Emotion – und ein neues Zeitalter

Mehr als 30.000 Zuschauer verfolgten die Qualifikation live vor Ort. Und auch im digitalen Raum setzte Stromwatches ein Zeichen: Die Livestream-Zahlen zum Qualifying erreichten neue Höchststände – ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Motorsport lebt – und mit ihm die Leidenschaft für Präzision.

Mit dem Beginn der Strom-Partnerschaft wird die Pole-Position zum Symbol: Wer vorn startet, trägt nicht nur die Hoffnung auf den Sieg, sondern auch die Werte, die diesen Sport prägen – und die DNA einer Marke, die wie kaum eine andere für handwerkliche Exzellenz und gelebten Stil steht.

Fazit: Zwischen Mut und Millisekunde – Wenn Zeit zum Prüfstein wird

Die Pole-Position ist mehr als nur der erste Startplatz – sie ist Ausdruck eines Moments, in dem alles zusammenkommt: Wochen der Vorbereitung, tiefes Vertrauen in das eigene Team, ein feines Gespür für jede Bewegung des Wagens – und das Wissen, dass nur ein Wimpernschlag zwischen Triumph und Rückschlag liegt.

Was Gianmarco Ercoli und Thomas Toffel an diesem Wochenende gezeigt haben, verdient mehr als sportlichen Applaus. Es ist der stille Respekt vor ihrer Entschlossenheit, sich der Unberechenbarkeit des Wetters, dem Druck der Sekunde und der komplexen Dynamik des Motorsports mit klarem Fokus und großem Mut zu stellen. Besonders in einer Disziplin, in der jede Unachtsamkeit dramatische Folgen haben kann, zählt nicht allein der Wille zum Sieg – sondern auch die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, zur Achtsamkeit im Grenzbereich, zur klugen Entscheidung im exakt richtigen Moment.

Die Pole Awards markieren damit nicht nur den Start in ein Rennen, sondern auch einen symbolischen Ort im Raum-Zeit-Gefüge dieses Sports. Sie stehen für das Ideal, dass Erfolg nur dort entstehen kann, wo Können, Charakter und Timing präzise ineinander greifen – und wo trotz aller Geschwindigkeit eine tiefe Achtung vor Mensch, Maschine und dem Moment bleibt.

Denn letztlich entscheiden nicht nur PS und Technik, sondern Menschen – mit Herz, Verstand und dem Gespür für den einen, perfekten Augenblick.

Mehr über die Partnerschaft von Strom Prestige Swiss Timepieces und der NASCAR Euro Series erfahren Sie unter https://stromwatches.com/ und auf der offiziellen Website der NASCAR Euro Series. Verpassen Sie nicht die nächsten Pole-Awards – dort, wo der Charakter auf Zeit trifft.

Autor: Dipl. soz. Tech. Valentin Jahn

Techniksoziologe & Zukunftsforscher

Über den Autor – Valentin Jahn

Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik – von der Idee bis zur Umsetzung.

Strom Prestige Swiss Timepieces AG ist ein Unternehmen, das von Daniel Strom gegründet wurde, einem Designer, Uhrmacher und Philosophen. Stromwatch überdenkt die Armbanduhr und kreiert neue Symbiosen. Das Unternehmen stellt hochwertige Uhren im Luxussegment her, die Prestige und Erfolg symbolisieren. Zu den Kollektionen von Stromwatch gehören die Destrom Agonium Collection, die Strom Cruizer Collection und die Viso Eyewear. Stromwatch bietet auch Accessoires an.

