Hotelgesellschaft Hotel Investments AG sucht Hotels zum Kauf oder zur Pacht in Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotel Investments AG sucht Hotels in der DACH-Region zur Übernahme: Die Hotel Investments AG erweitert ihr Hotelportfolio und ist auf der Suche nach weiteren Hotels zum Kauf oder zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Schweizer Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) gehört zu den bekannten Hotelgesellschaften und agiert mit ihren Hotelbetreibern im deutschsprachigen Raum insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen sucht als Käufer oder Pächter weitere Hotels in der DACH-Region zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Hotelimmobilienbesitzer sind herzlich eingeladen, ihre Angebote einzureichen

Die Hotel Investments AG, eine der bekannten Hotelgesellschaften im deutschsprachigen Raum, baut ihre Präsenz weiter aus und lädt Eigentümer von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein, potenzielle Verkaufs- oder Pachtangebote einzureichen.

Das Unternehmen zählt zu den renommierten Akteuren der Hotelbranche und kooperiert erfolgreich mit etablierten Hotelbetreibern.

Als eine der bekannten Adressen für Hotelinvestitionen und Hotelmanagement in der DACH-Region sucht die Hotel Investments AG aktiv nach neuen Möglichkeiten, um ihr Hotelportfolio und ihre Betriebskapazitäten zu erweitern.

Die Hotel Investments AG hat sich in den letzten Jahren als verlässlicher Partner für Hotelbesitzer, Bauträger und Projektentwickler etabliert und bietet eine umfassende Expertise im Hotelmanagement und der langfristigen strategischen Ausrichtung von Hotelimmobilien.

Einladung zur Einreichung von Angeboten

Die Hotel Investments AG freut sich darauf, Anfragen von Eigentümern zu erhalten, die Interesse daran haben, ihre Hotelimmobilien zu verkaufen oder langfristig zu verpachten. Dabei stellt das Unternehmen sicher, dass jeder Schritt des Prozesses von erfahrenen Experten begleitet wird, von der ersten Objektanalyse bis hin zur finalen Vertragsverhandlung.

„Unser Ziel ist es, die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Hotelbetreiber-Partnern auf Basis von Vertrauen und gemeinsamem Wachstum zu fördern. Wir sind offen für neue, spannende Hotelprojekte und freuen uns darauf, unsere Beziehungen mit Eigentümern in der DACH-Region weiter zu vertiefen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Hotel Investments AG ist ein bekanntes Unternehmen in der Hotelbranche und spezialisiert auf den Kauf, Betrieb und die Entwicklung von Hotelimmobilien im deutschsprachigen Raum. Mit langjähriger Erfahrung und ihren Hotelbetreibern sorgt die Hotel Investments AG für nachhaltigen Erfolg und Wertsteigerung von Hotelimmobilien. Das Unternehmen betreibt über ihre Hotelbetreiber Hotels sowohl unter eigenen Marken als auch in Zusammenarbeit mit internationalen Hotelgesellschaften und ist bekannt für seine fundierte Marktkenntnis und professionelle Herangehensweise.

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

