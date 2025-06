Hotel Investments AG gründet exklusiven Club für Hotelinvestoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), ein bekanntes Unternehmen im Bereich Hotelinvestments in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gibt die Gründung eines exklusiven Hotelinvestoren Clubs bekannt.

Hotelinvestoren Club der Hotel Investments AG: Zugang zu Hotelimmobilien Club Deals und Off-Market-Hotelimmobilien

Der Club richtet sich an einen ausgewählten Kreis erfahrener Investoren, die gezielt und strukturiert in renditestarke Hotelimmobilien investieren. Mitglieder erhalten exklusiven Zugriff auf Hotelimmobilien Club Deals sowie Off-Market-Hotelprojekte, die sorgfältig geprüft und professionell strukturiert werden.

„Mit dem Hotelinvestoren Club schaffen wir eine Plattform, über die unsere Partner Zugang zu besonders attraktiven Hotelimmobilien erhalten, bevor diese am Markt öffentlich sichtbar werden“, erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. „Unser Ziel ist es, mit ausgewählten Investoren nachhaltige Werte aufzubauen, auf Basis von Vertrauen, Transparenz und exklusivem Zugang.“

Die Mitgliedschaft im Hotelinvestoren Club erfolgt ausschließlich auf Einladung und ist auf einen begrenzten Kreis investitionsbereiter Partner beschränkt.

Über den Hotelinvestoren Club erhalten Mitglieder:

– Zugang zu Off-Market-Hotelimmobilien

– Beteiligungsmöglichkeiten an exklusiven Club Deals im Bereich Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Direkten Kontakt zu Bauträgern, Projektentwicklern, Hotelbetreibern und Investmententscheidern der Hotel Investments AG und ihren Hotelinvestoren-Partnern

– Teilnahme an ausgewählten und exklusiven Investorenveranstaltungen

Weitere Informationen zum exklusiven Hotelinvestoren Club und über die Hotel Investments AG:

www.hotelinvestoren.club

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

