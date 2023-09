In 3 Wochen zum Traumjob swipen und liken

Mit der karriere101 den richtigen Arbeitgeber matchen

Bewerbungsprozesse sind langatmig? Nicht mit der karriere101! Wie bei den bekannten Dating-Apps basiert das Format auf dem Matching-Prinzip, wovon Unternehmen & Talente gleichermaßen profitieren: Beide Seiten liken und swipen sich unkompliziert durch die jeweiligen Profile. Die karriere101 bietet mithilfe innovativer Tools einen zielgerichteten Zuschnitt auf spezifische Branchen, sodass zeitintensive Bewerbungsverfahren der Vergangenheit angehören.

Das Besondere an der karriere101 ist, dass du in der Matching-Phase für deine Branche drei Wochen Zeit hast, dir alle Unternehmen anzuschauen und deine Favoriten wie in den bekannten Dating-Apps zu liken. Auch die Unternehmen sehen sich in dieser Zeit dein Profil an und können dich liken. Sollten beide Seiten ein Like verteilen, entsteht ein Match und das Unternehmen kann mit dir einen Termin für ein Bewerbungsgespräch am Event-Day vereinbaren. Das Format richtet sich an junge Talente zwischen 17 und 29 Jahren, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, einem dualen Studium oder ihrer ersten Stelle sind.

Branchenspezifische karriere101-Eventdays im Oktober

Bei den karriere101 – Online-Messen haben Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit sich vorzustellen, sodass angehende Talente einen komprimierten Überblick zu Branche, Unternehmen und Job bekommen.

Die nächsten karriere101-Events im Oktober:

05.10.2023 IT & Telekommunikation

18.10.2023: Medien & Kommunikation

24.10.2023: Finanzwirtschaft & Versicherung

Weitere Messen folgen im November und Dezember 2023.

karriere101-Spezial: Duales Studium

Viele Unternehmen bieten die Möglichkeit, Ausbildung und Studium miteinander zu verbinden.

Bei der karriere101-Spezial zum Thema „Duales Studium“ können sich Unternehmen präsentieren, die ein duales Studium anbieten und nach Studierenden suchen. Potentielle Interessenten können sich ein Bild davon machen, wie Ausbildung und Studium gleichzeitig ablaufen und herausfinden, ob ihnen dieser Ausbildungsweg zusagt.

karriere101-Spezial-Event „Duales Studium“:

20.03.2024

Das zweite karriere101 – Magazin ist da!

In der brandneuen zweiten Ausgabe des k101 – Magazin, dem Leitfaden für alle, die ihren Traumjob suchen, finden Schüler:innen, Studierende und Young Professionals zahlreiche Artikel und Checklisten für die Zeit zwischen dem Abschluss und dem Jobstart. Im Magazin erfahren die Leser:innen unter anderem mehr zum Ablauf eines dualen Studiums und welche Vorteile dieser Ausbildungsweg mit sich bringt.

Weitere Informationen zur Teilnahme und Branchen-Termine gibt es unter karriere101.de.

Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen.

