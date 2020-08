In Moers geht es bergauf: Neue Sortimente und Produkte

Zum 1. September führt Holz Design Moers GmbH die Geschäfte der bis dato in Insolvenz stehenden HDM GmbH weiter.

Zum 1. September hat eine Gruppe von Kapitalgebern die bis dato in der Insolvenz stehende HDM GmbH in Moers übernommen. Damit ist der Grundstein für die weitere Zukunft des renommierten Handelsunternehmens und Produzenten von Holzwerkstoff- und Massivholzprodukten gelegt. Die Geschäfte führt als Nachfolgegesellschaft die Holz Design Moers GmbH weiter.

“Wir sind sehr erleichtert, dass wir die bestehenden Vereinbarungen mit den Handelspartnern der HDM GmbH nun mit freiem Rücken und ohne Einschränkungen erfüllen können”, zeigt sich Ralph Döller erfreut über die gelungene Allianz. Die Freude und Erleichterung ist dem kaufmännischen Geschäftsführer im neuen Unternehmen, der Holz Design Moers GmbH, auch deutlich anzusehen.

Zum Start haben die Verantwortlichen in Produktion, Vertrieb und Marketing das Sortiment neu strukturiert. Allen voran das Paneelsortiment, mit dem der Moerser Holzwerkstoffproduzent schon einmal zum nationalen Marktführer avancierte. Mit “Crossflex”, so die neue Marke der Paneele, definiert Holz Design Moers die Wand- und Deckenpaneele neu – sowohl mit Gestaltungsideen als auch am Point-of-Sale. “Wir wollen wieder an den Erfolg im Bereich der Paneele anknüpfen und diesen weiter ausbauen. Mit einer beeindruckend innovativen Warenpräsentation stellt sich das Sortiment der Wand- und Deckenpaneele dem Konsumenten neu und äußerst spannend dar”, verspricht Sven Schlayer, Geschäftsführer Produktion.

Auch die Laminatbodenbeläge haben die Verantwortlichen bei der Holz Design Moers GmbH unter der Produktmarke “Purity” neu sortimentiert. Der Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Fernando Soler Wittke, erläutert: “Wir haben vier Bodenkollektionen – vom umweltgerechten Standard, der Home-Selection mit der Kollektion Bloom, bis zur hochwertigen Bio-Selection. Letztere wird in unterschiedlichen Formaten und mit neuen Oberflächenstrukturen unter den Kollektionsnamen Glow, Pulse und Stream angeboten.” Jede Kollektion habe eine Besonderheit, einen eigenen USP, erklärt Soler Wittke weiter. “Die drei letztgenannten Kollektionen basieren auf einer formaldehydfreien F0-Trägerplatte. Deshalb benennen wir die Kollektionen aus der Bio-Selection als faktisch formaldehydfrei. Alle unsere Laminatböden tragen den Blauen Engel und sind auf Basis von FSC-zertifizierten Hölzern hergestellt. Der Naturrohstoff Holz hat bei diesen Bodenbelägen immerhin einen Anteil von rund 96 Prozent.”

“Cerastar” ist die dritte neue Marke, unter der die Moerser zuletzt einen Designboden mit keramischer Oberfläche lancierten. “Mit diesem Designboden bieten wir einen hochabriebfesten Belag, der insbesondere für den Objektbereich geeignet ist”, erklärt Werksleiter Sven Schlayer die technischen Besonderheiten des Bodenbelags. “Der Designboden basiert auf einer mineralischen Verbundstoff-Trägerplatte und ist mit einer keramischen Nanocoat-Oberfläche versehen. Diese macht den Bodenbelag unglaublich widerstandsfähig und resistent gegen Mikrokratzer.”

“Wir werden uns auch in Zukunft als ein Vollsortimenter mit umfassendem Portfolio im Bereich der Holzwerkstoffprodukte positionieren. Massivholz- und Holzwerkstoffleisten sowie ein umfangreiches Zubehörsortiment gehören daher weiterhin zum Standardprogramm für den Baumarkt und den Fachhandel”, sagen die Sortimentsverantwortlichen. Schlayer ergänzt: “Insbesondere unsere Stärke, das Sortiment der Möbelbauplatten und Regalböden, haben wir mit bestehenden Inneneinrichtungstrends abgeglichen und um neue Oberflächendekore erweitert.”

“Auch diese Produkte kommen in Kürze mit neuen und frischen Konzeptideen für den Point-of-Sale.” Alles in allem werde die Holz Design Moers GmbH ihren Handelspartnern überzeugende, vor allem aber abverkaufsstarke Strategien, Produkte und Konzepte zur Verfügung stellen. “”Produkt. Idee. Erfolg.” lautet unsere Handelsmaxime, die insbesondere für die verkaufsstrategische Zusammenarbeit mit unseren Partnern und am Point-of-Sale gilt”, sind sich die Geschäftsführer einig.

Holz Design Moers GmbH ist strategischer Partner für Baumarktgruppen, Baufachmärkte und den Fachhandel. Als Vollsortimenter für den Innenausbau bietet das Unternehmen seinen Handelspartnern ein umfangreiches Portfolio zur Verkleidung und Gestaltung von Boden, Wand und Decke: Laminat- und Designböden, Wand- und Deckenpaneele, dazu ein großes Massivholz- und Holzwerkstoffsortiment: Leisten sowie Regalböden und Möbelbauplatten. Das Angebot wird durch ein umfassendes Zubehörprogramm ergänzt und komplettiert.

Bereits 1968 präsentierte Firmengründer Arnold Dammers in Moers das weltweit erste Dekorpaneel. 1981 entwickelte Dammers die dekorativ ummantelte Leiste, die sich heute als UMA®-Leiste im Markt etabliert hat. HDM gilt als Erfinder der beiden trendsetzenden Produkte für den dekorativen Innenausbau. 1989 folgte die Entwicklung einer Elektronenstrahl-gehärteten Flächenveredlung, die unter dem Markennamen ELESGO® eingeführt wurde. Die besonders kratzfeste Oberfläche veredelt unter anderem Labortische, Möbelfronten und liefert die Ideen für viele weitere Anwendungen. Im Jahr 2000 lancierte das Moerser Unternehmen den ersten Superglanz-Laminatboden mit Elesgo-Oberfläche.

“Produkt. Idee. Erfolg”: die Holz Design Moers GmbH bietet ihren Handelspartnern auch in Zukunft abverkaufsstarke Produkte, Konzepte und Ideen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Geschäftsleitung:

Abt. Presse

Am Schürmanshütt 23

47441 Moers

+49 2841 14010

E-Mail für Rückfragen: presse@hdm.gmbh

Geschäftsleitung:

Ralph Döller, kaufmännischer Geschäftsführer

Sven Schlayer, Geschäftsführer Produktion

Fernando Soler Wittke, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Bildquelle: Holz Design Moers GmbH