infactory Mobiles DAB+-Kurbelradio SOL-1550 mit EWF

Spielt Musik, spendet Licht und warnt dank Notfall-Warn-Funktion

– Kurbel-Digitalradio mit Unterstützung für Notfall-Warn-Funktion (EWF)

– Starker Li-Ion-Akku für bis zu 30 Stunden Musik

– Integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion & Nachtlicht mit Warnlicht-Funktion

– Bluetooth 5 für kabellose Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

– Im Notfall autarker Betrieb möglich dank Solarpanel und Handkurbel

– Auch als Powerbank zum Aufladen von externen Geräten nutzbar

Mobil die große Programmvielfalt genießen: Per DAB+ empfängt das mobile DAB+-Kurbelradio mit EWF von

infactory die meisten Radiosender deutschlandweit in bester digitaler Qualität.

Per Akku, Solar, Handkurbel und wahlweise Batterien: Der leistungsstarke Akku wird per Solar oder

wahlweise per Handkurbel geladen. Das ist praktisch, unkompliziert und schont die Umwelt. Vollständig

geladen spielt er bis zu 30 Stunden Musik. Und bei Bedarf setzt man einfach 3 Standard-Batterien vom Typ

AAA ein.

Ideal für Notsituationen: Die integrierte LED-Taschenlampe spendet Licht, wenn man es braucht, ob beim

Zelten oder auf dem Weg nach Hause. Und per SOS-Funktion macht man andere Menschen im Notfall per

Blinklicht sowie Alarmton auf einen aufmerksam.

Mit EWF-Funktion: Die Notfall-Warnfunktion unterbricht das laufende DAB-Radio-Programm automatisch,

sobald deutschlandweit oder innerhalb von Städten und Gemeinden eine Warnmeldung ausgegeben wird.

Lädt sogar Mobilgeräte auf: Dank Powerbank-Funktion versorgt man über den USB-Ausgang entladene

Geräte mit Gratis-Strom.

– Bandbreite UKW (FM): 87 – 108 MHz, DAB+: 174 – 240 MHz

– Mit Solarpanel und Handkurbel zum Erzeugen von Gratis-Strom

– Integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion und Nachtlicht mit Warnlicht-Funktion

– Unterstützt die Notfall-Warn-Funktion (EWF)

– Auch als Powerbank zum Aufladen von externen Geräten nutzbar

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Wiedergabe vom Mobilgerät

– Beleuchtetes LCD-Display: zeigt Sendernamen, Sender-Informationen, Musiktitel und mehr

– Stromversorgung: per integriertem Li-Ion-Akku mit 4.500 mAh für bis zu 30 Stunden Musik oder über

3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Akku lädt per Solarpanel, Handkurbel oder per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 150 x 75 x 40 mm, Gewicht: 298 g

– Digital- & Kurbelradio SOL-1550 inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf -C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107416917

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3473-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3473-1235.shtml

Im Bundle mit USB-Netzteil:

infactory Mobiles DAB+-Kurbelradio mit EWF, Solarpanel, LED und USB-Netzteil

Preis: 52,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3474-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3474-1235.shtml

