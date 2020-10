koenig.solutions zieht nach Walldorf

Walldorf, 13. Oktober 2020 – Die Unternehmens- und IT-Beratung koenig.solutions GmbH ist umgezogen. Seit Anfang Oktober arbeiten die 18 Mitarbeiter in modernen Büroräumen in Walldorf. Mit diesem Umzug will das Start-up die Grundlagen für das geplante Mitarbeiterwachstum legen.

“Wir sind jung, erfolgreich und blicken optimistisch in die Zukunft”, erläutert Gottlieb König, Geschäftsführer von koenig.solutions. “Mit dem neuen Sitz in Walldorf setzen wir ein Zeichen. Wir sind noch enger an der SAP dran. Und für unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter wollen wir auch künftig ein innovativer, kundenorientierter und qualitätsbewusster SAP-Dienstleister sein.”

Der Umzug nach Walldorf ist für koenig.solutions ein weiterer Meilenstein in der erst dreijährigen Unternehmensgeschichte. Das Start-up wurde 2017 in Heidelberg gegründet und residierte seitdem im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd. Durch das dynamische Mitarbeiterwachstum reichte das bisherige Office nicht mehr aus.

Den Ausschlag für Walldorf gaben unter anderem die Nähe zur SAP, die sehr gute Infrastruktur sowie die verkehrsgünstige Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue, moderne Office ist beim Musikhaus Session angesiedelt. Und auch die Erreichbarkeit ist optimal: Der Standort ist sehr gut an den ÖPNV angebunden. Das Office liegt nur 450 Meter vom Bahnhof Wiesloch-Walldorf entfernt und die Autobahnen A 5 und A 6 sind ebenfalls schnell zu erreichen.

Mit dem neuen Office in Walldorf hat koenig.solutions jetzt auch die Räumlichkeiten, um weitere Mitarbeiter einzustellen und das geplante Wachstum sicherzustellen. Trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftskonjunktur plant das junge Unternehmen weiter zu wachsen – auch auf Mitarbeiterebene: “Wir suchen exzellent ausgebildete Berater und Entwickler im SAP-Umfeld. Die attraktiven Büros in verkehrsgünstiger Lage werden es uns erleichtern, gute Mitarbeiter für uns zu gewinnen”, erläutert Geschäftsführer Artjom König. Ziel ist es, das Team bis zum Jahresende auf 20 Kolleginnen und Kollegen zu erweitern.

koenig.solutions zeichnet sich durch seine besondere Organisationsstruktur aus: Es herrschen flache Hierarchien und die Mitarbeiter können so viel Verantwortung übernehmen wie sie wollen. Gerade dadurch wird der Team-Spirit gestärkt und gefördert. Jeder hat die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und einzubringen. Das Konzept geht auf: Das junge Team mit einem Durchschnittsalter von unter 30 Jahren kommt sehr gut an – bei Kunden, Partnern und neuen Mitarbeitern. “Wir arbeiten hochprofessionell an individuellen SAP-Lösungen und setzen dabei auf unseren aktiven Start-up-Spirit. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal”, so Geschäftsführer Artjom König. “Und dies können wir in unserem neuen Büro im Session Musikpark in Walldorf noch besser leben.”

Die koenig.solutions GmbH ist ein Unternehmens- und IT-Beratung aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen die Branchenlösung SAP for Utilities, Analytics, System-Transformation sowie SAP Information Lifecycle Management (ILM). Die Dienstleistungen bieten die SAP-Experten entlang der Wertschöpfungskette – von der SAP-Beratung über die Projektleitung bis zur Projekt- und Produktentwicklung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Innovation, Kundenfokus und Qualität. Die koenig.solutions GmbH wurde im Juli 2017 gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Start-up-Unternehmen 18 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.koenig.solutions oder auf Social Media: LinkedIn, Xing und YouTube.

