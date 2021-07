Butter bei die Fische, Futter bei die Luxe. Nachhaltige Umwelt, mehr Gesundheit

BUTTER BEI DIE FISCHE UND FUTTER BEI DIE LUXE

LUXUS lat. Def. ist VERSCHWENDUNG. LUX US heißt denken und arbeiten für UMWELT und NACHHALTIGKEIT, GESUNDHEIT und TECHNIK. Gleichdenkende und Interessierte erreichen und vernetzen. LUX US gegen WEGWERFGESELLSCHAFT. LUX US zur ENERGIEVERSCHWENDUNG. LUX US für TECHNIK und DESIGN, KI Künstliche Intelligenz und KUNST nachhaltig verknüpfen.

Jetzt oder nie, sage ich und lege los. Ein halbes Jahrhundert blicke ich zurück und überblicke was sich alle getan hat. Sehr Vieles hat sich nicht zum Positiven entwickelt. UNSERE ERDE leidet und wir mit ihr. Muss auch ich meinen Ekel vor Spinnen und Insekten, besser gesagt Gliederfüßern loswerden? Immerhin ist es keine Phobie und im laufe vieler Jahre, je nach Körpergröße des Getiers, bin ich cooler geworden. Aber Insekten essen?

LEBEN UND LEBEN LASSEN IST DAS MOTTO

Im täglichen Miteinander, unter einem Dach, in einem Büro, im Arbeitsverhältnis. Im Innen- und Außenverhältnis ist LOYALITÄT und (N)ETIQUETTE angesagt! Ehrliche WERBUNG, die überzeugt. Ob Bier, Wein, Parfum, Pflege, Autos, Lebensmittel… mit Sinn und Verstand werben und verkaufen. VISUALS die nicht in den Augen weh tun, nicht für Unseriöses, Wegwerfprodukte, Ungesundes. Werbung die im Kopf bleibt, nachhaltig, zur Zielgruppe passt und zum Budget.

LUX US now!

Kommunikationsdesign, Socialmedia, Idee, nachhaltig & fair

Firmenkontakt

LUX US

Antje Denkinger

Wormser Str. 40

55276 Oppenheim

015750379883

luxus@an4.de

http://luxusp.wordpress.com

Pressekontakt

Privatperson

Antje Denkinger

Wormser Str. 40

55276 Oppenheim

015750379883

luxus@an4.de

http://luxusp.wordpress.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.