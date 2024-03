KRAUSE zieht eine positive Bilanz der LogiMAT 2024

Innovative Lösungen für mehr Effizienz und Arbeitssicherheit

Auf der diesjährigen LogiMAT, die vom 19. bis 21. März 2024 unter dem Motto „SHAPING CHANGE TOGETHER“ auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen stattfand, hat die KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG ihre führende Position als Spezialist für individuelle Zugangslösungen und Steigtechnik erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement bot die perfekte Plattform, um die neuesten Innovationen und Sonderlösungen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

Innovative Lösungen für mehr Effizienz und Arbeitssicherheit

KRAUSE nutzte die Gelegenheit, um seine einzigartigen Sonderlösungen wie Überstiege, Laufstege, Arbeitsplattformen und die höhenverstellbare Tankwagenleiter dem Fachpublikum vorzustellen. Diese individuell anpassbaren Lösungen, die die Arbeitssicherheit und Effizienz deutlich erhöhen, fanden besondere Beachtung. Besucherinnen und Besucher konnten sich am KRAUSE-Stand direkt von den Vorteilen und der Qualität der Produkte überzeugen.

Wertvolle Kontakte und konstruktive Fachgespräche

Wie auch in den Vorjahren, war die LogiMAT 2024 eine hervorragende Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und in konstruktiven Fachgesprächen die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden noch besser zu verstehen. Die Steigtechnik-Experten standen für alle Fragen rund um sicheres Arbeiten in der Höhe und individuelle Lösungen zur Verfügung und informierten über die KRAUSE-Dienstleistungen rund um den Arbeitsschutz, die „SafetyServices“.

Positive Resonanz bestätigt KRAUSES Engagement

Die Resonanz auf die vorgestellten Produkte und Lösungen war durchweg positiv. „Konstruktive Gespräche und das hohe Interesse an unseren Innovationen bestärken uns in unserem Bestreben, kontinuierlich in die Entwicklung sicherer und effizienter Lösungen für unsere Kunden zu investieren. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem Interesse und ihren Anregungen zu diesem Erfolg beigetragen haben, “ so das Fazit des Teams am KRAUSE-Stand nach drei erfolgreichen Messetagen.

Weitere Informationen zu den Produkten, Dienstleistungen und kommenden Messeterminen von KRAUSE finden Sie unter https://www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.