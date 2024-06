Kunst trifft Raumakustik: 20 Jahre freiraum

Heidelberger Unternehmen feiert Jubiläum mit Kunstausstellung

Heidelberg, 26. Juni 2024. Eine Brücke schlagen zwischen Künstlern und Künstlerinnen und Unternehmen – das war schon immer das Ziel der freiraum-Gründerin Lisa O“Connor-The. Deshalb verbindet sie seit nunmehr 20 Jahren Angebote zur Optimierung der Raumakustik mit Design und Kunst: Bei ihr erhalten Unternehmen und Privatpersonen schallabsorbierende Bilder und andere Akustikelemente, wahlweise mit individuellen Motiven – oder eben mit hochwertigen Reprografien von Kunstwerken. Das Jubiläum feiert freiraum mit einer Ausstellung von Werken einer langjährigsten Geschäftspartnerinnen – der Künstlerin Sabine Friebe-Minden.

Schallschluckende Bilder, Deckensegel, Trennwände: Wer ein Problem mit der Raumakustik in Arbeits- oder Wohnräumen hat, findet bei freiraum seit 20 Jahren die passende Lösung. „Neben dem Ergebnis einer angenehmen Raumakustik war mir bei meiner Arbeit schon immer wichtig, dass meine Produkte Räume auch optisch aufwerten – und so für Inspiration und Wohlbefinden sorgen“, sagt Gründerin Lisa O“Connor-The.

Neben ansprechenden Designs hat sie deshalb auch Kunstmotive von Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland und Luxemburg im Portfolio. Diese können als Original oder hochwertige Reprografien auf schallabsorbierenden Bildern erworben werden.

„Ich wollte Kunstschaffenden einen neuen Vertriebsweg bieten und Unternehmen den Zugang zu Kunst erleichtern – so kam es ursprünglich zur Gründung von freiraum.“

Kein Wunder also, dass Lisa O“Connor-The ihr Jubiläum mit einer Kunstausstellung feiert. In den Büroräumen in der Heidelberger Altstadt zeigt freiraum bis 31.07.2024 die Ausstellung „Meta-Landschaften“ von Sabine F.-Minden.

In ihrer vielschichtigen Malerei taucht Sabine Friebe-Minden in sichtbare und unsichtbare Welten ein. In ihrer Ausstellung „Meta-Landschaften“ beschäftigt sie sich damit, wie Landschaften den Menschen prägen und gleichzeitig durch ihn geformt werden. Das Zusammenspiel von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, biochemischen Prozessen, klimatischen Veränderungen und historischen Ereignissen fasziniert die Künstlerin. Sie schafft poetische Bildwelten und kombiniert Naturmotive mit abstrakten Formen.

freiraum Akustik ist ein führendes Unternehmen im Bereich Raumgestaltung und Akustikprojekte. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat freiraum Akustik mit über 800 Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Verbände. Das erfahrene Team verbindet Kommunikationsberatung, Innenarchitektur, Kunst und Design sowie moderne Trainingsmethoden und Workshop-Designs, um maßgeschneiderte Lösungen für die Gestaltung von Räumen und Akustikoptimierung zu entwickeln.

Weitere Informationen über freiraum Akustik und das Unternehmen finden Sie unter: https://www.freiraumakustik.de/service/referenzen/

Kontakt

freiraum Akustik – freiraum Agentur GmbH

Lisa OConnor

Hauptstraße 64

69117 Heidelberg

062216582604



https://www.freiraumakustik.de

Bildquelle: @Thilo Ross