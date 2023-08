Lakefields unterstützt Tierheim Überlingen

Tierfutterhersteller spendet Hundefutter aus der Bodenseeregion

Überlingen, 10.08.2023 – Der renommierte Tierfutterhersteller Lakefields vom Bodensee hat seine Verbundenheit zur Tierwelt erneut unter Beweis gestellt. Mit einer bedeutenden Spende an das Tierheim Überlingen, unterstützt das Unternehmen das Tierheim auf monatlicher Basis mit kostenlosen Futterspenden. Am 10.08. war ein Team von Lakefields vor Ort, um die monatliche Trockenfutter- und Nassfutterspende persönlich zu überreichen und damit ihre Unterstützung für die wichtige Arbeit des Tierheims auszudrücken.

Das Tierheim Überlingen, das seit vielen Jahren ein Segen für heimatlose Haustiere in der Region ist, hat sich über die großzügige Spende von Lakefields außerordentlich gefreut. Die Spende umfasst hochwertiges und schmackhaftes Trockenfutter und Nassfutter, das dazu beiträgt, die Bedürfnisse der Tiere in der Obhut des Tierheims bestens zu erfüllen.

Während des Besuchs überreichte das Team von Lakefields die Futterspende an die Verantwortlichen des Tierheims und nahm sich die Zeit, mit den engagierten Mitarbeitern des Tierheims zu sprechen, um einen Einblick in ihre tägliche Arbeit und die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, zu gewinnen. Die Zusammenarbeit zwischen Lakefields und dem Tierheim Überlingen spiegelt das gemeinsame Engagement beider Parteien für das Wohlergehen von Tieren wider und unterstreicht die Bedeutung von Kooperationen zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen.

Besonders erfreulich war, dass Lakefields die Möglichkeit bekommen hat, einen Banner vor Ort aufzuhängen. Diese Geste verdeutlicht die Verantwortung von Lakefields gegenüber der Tiergemeinschaft und inspiriert andere Unternehmen und Einzelpersonen, ebenfalls zur Förderung des Tierwohls beizutragen.

Lakefields steht nicht nur für die Herstellung von hochwertigem Hunde- und Katzenfutter, sondern engagiert sich auch aktiv für soziale Verantwortung und gemeinnützige Zwecke. Die Spende an das Tierheim Überlingen ist nur ein Beispiel für das fortwährende Bestreben von Lakefields, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Das gesamte Team von Lakefields ist stolz darauf, das Tierheim Überlingen in seiner wichtigen Mission zu unterstützen und freut sich auf eine langfristige Partnerschaft, um gemeinsam das Leben von Tieren zu verbessern.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

Firmenkontakt

Lakefields GmbH

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+4977319124728



http://www.lakefields.de

Pressekontakt

Marketing & PR

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+4977319124728



http://www.lakefields.de

