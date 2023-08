Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu lehren Wirklichkeit des Buches der Offenbarung während Gottesdienst am Mittwoch

Am 19. Juli haben 78 Tochtergemeinden der Shincheonji Kirche Jesu weltweit damit begonnen, gewöhnliche Gläubige im Alter von 10 bis 70 Jahren als Prediger für ihre Gottesdienste am Mittwoch einzusetzen. Damit ist sie die erste Kirche im In- und Ausla

Dabei predigen Mitglieder (auch Heilige genannt) selbst ohne Predigterfahrung fließend über das Buch der Offenbarung, ein Buch, an das sich selbst Pastoren mit jahrzehntelanger Erfahrung nur ungern herantrauen. Dies zeigt sich in den Mittwochsgottesdiensten im Tempel des Zeltes des Zeugnisses, Neuer Himmel Neue Erde (Shincheonji Kirche Jesu, Vorsitzender Lee Man-hee). Es ist ein in der religiösen Welt beispielloses Ereignis und eine weitere Überraschung für die bisherigen, traditionellen Konfessionen.

Besonders überraschend war für viele, dass sie fließend und selbstverständlich über das Buch der Offenbarung predigten, ein Buch, über das selbst Pastoren (Pfarrer, Missionare) kaum lehren.

Jung Min-hee (18 Jahre, weiblich) aus der Schülerabteilung der Shincheonji Wangsimni-Gemeinde predigte über Offenbarung 2-3. Sie sagte: „Ich habe [die Erklärungen über die] Offenbarung oft gehört, auch während der normalen Predigt [im Gottesdienst], und es war hilfreich, dass ich dieses Jahr die 10-Minuten-Speech über Offenbarung gehalten habe“, und fügte hinzu: „Ich bin froh, dass durch diese Predigt alle Heiligen die Möglichkeit haben, die Rolle des Priesters zu erfahren. Und es hat mir viel Selbstvertrauen gegeben“. „Ich werde weiterhin Vorträge studieren, das Predigen üben und auch Einzelunterricht geben“, versprach sie.

Jang Se-hyun, ein 72-jähriges Mitglied der Shincheonji Tongyeong-Gemeinde, hielt auch an einem Mittwoch die Predigt und erklärte, dass das Ansehen der Youtube-Videos der Offenbarungsseminare und der Leitfaden „10-Minuten-Speech“, der allen Gläubigen zur Verfügung gestellt wurde, hilfreich waren, um eine gute Predigt zu halten. Er fühlte sich nach der Predigt sicherer und hofft, dass es in Zukunft mehr solcher Gelegenheiten geben wird.

Lee Eun-ji (28), weibliches Mitglied der Shincheonji Dongdaemun-Gemeinde, trat vor drei Jahren und fünf Monaten der Shincheonji Kirche Jesu bei. Sie berichtete, dass sie seit ihrem Gemeindebeitritt den Wunsch hatte, Priesterin zu werden, obwohl sie seit COVID-19 nur Online-Gottesdienste gehalten hat. Sie war dankbar, weil diese Predigt ihr geholfen hat, das Buch der Offenbarung besser zu verstehen.

Bae Won-young, 54-jähriges Gemeindemitglied, der seit seinem siebten Lebensjahr ein Glaubensleben in einer konventionellen Kirche geführt hatte und sich mit Ende 40 der Shincheonji Kirche Jesu anschloss, bemerkte, dass er bei der Einführung dieser Praxis den starken Wunsch verspürte, zuerst predigen zu wollen. Als er sich auf die Predigt vorbereitete, wurde ihm bewusst, dass jetzt die Zeit gekommen ist, in der man das Buch der Offenbarung vollständig verstehen und das Wort in Sinn und Herz einzuprägen muss. Durch diese Erfahrung habe er neue Zuversicht gewonnen.

Andere Mitglieder, die die Predigt hielten, schlossen sich an: „Ohne die Shincheonji Kirche Jesu hätte ich diese großartige Gelegenheit nicht gehabt“, „Ich bin ein gewöhnlicher Gläubiger und das Predigen hat mir viel Selbstvertrauen gegeben“, „Ich habe viel Gnade bei der Vorbereitung der Predigt erhalten“, „Ich hoffe, dass auch andere Mitglieder die Herausforderung mit Freude annehmen“, sagten sie.

Lee Ji-yeon, Bildungsdirektor der Shincheonji Kirche Jesu, erklärte, dass es als Beweis durchgeführt wird, dass wirklich alle Gemeindemitglieder, vom Kind bis zum Senior, die Bibel kennen. „Im Moment passen wir die Reihenfolge der Predigten an, weil sich so viele Mitglieder darum bewarben, predigen zu dürfen“, fügte er hinzu.

Er betonte, dass die Shincheonji Kirche Jesu die einzige Denomination auf der Welt ist, deren Mitglieder das Buch der Offenbarung beherrschen und sogar predigen können.

Durch diese Methode werden alle Mitglieder motiviert, sich die wahre Bedeutung der Offenbarung und ihre Wirklichkeit gut einzuprägen, um so jederzeit darüber lehren zu können. Bis auf Weiteres wird beim Gottesdienst am Mittwoch die Predigt durch unterschiedliche Mitglieder gehalten.

Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes

Die Shincheonji-Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, ist das Reich Gottes, das Gott auf dieser Erde, wie es die Bibel verheißt, geschaffen hat.

Shincheonji ist eine Abkürzung für den neuen Himmel und die neue Erde aus Offenbarung 21:1, was bedeutet, dass eine neue Ära in der Welt des Glaubens angebrochen ist.

Kirche Jesu bedeutet, dass der Besitzer der Kirche, Jesus ist. Der Tempel des Zeltes des Zeugnisses bezieht sich auf den heiligen Tempel, in dem , wie in Offb 15:5 verheißen wurde, Gott wohnt. Nach der Beschreibung der geistlichen Welt in Offb.4 und Offb.21, wurden wie im Himmel, so auch auf der Erde, die 12 Stämme (Offb.7) erschaffen.

