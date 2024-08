Maßgeschneiderte Netzwerk-Infrastrukturen aus der Cloud mit Network-as-a-Service (NaaS) von Controlware

Dietzenbach, 6. August 2024 – Die Nachfrage nach Infrastructure-as-a-Service-Modellen (IaaS) steigt rasant. Controlware trägt dem ab sofort mit einer neuen, modularen Network-as-a-Service- (NaaS-)Lösung Rechnung, die Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität beim WAN-, LAN- und Wireless-Networking garantiert und die internen IT-Teams nachhaltig entlastet.

„Mit Blick auf die gegenwärtige Ressourcen-Knappheit und den dynamischen technischen Fortschritt rücken die IT-Verantwortlichen heute die Verfügbarkeit von IT-Funktionen in den Fokus“, so Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Moderne Infrastructure-as-a-Service-Modelle gestatten es den Unternehmen, IT-Infrastrukturen abhängig vom Nutzen zu planen und sich dabei von organisatorischen und kommerziellen Einschränkungen zu lösen. Das macht sie zu einer interessanten Alternative zu eigener Hardware und eröffnet attraktive Einsparpotenziale.“

Network-as-a-Service von Controlware als Komplettpaket

Controlware adressiert die steigende Nachfrage nach einem Plus an Flexibilität jetzt mit einer maßgeschneiderten Network-as-a-Service- (NaaS-)Lösung, die mit ihrem hochgradig skalierbaren und modularen Ansatz allen Kundenanforderungen gerecht wird. Die Vorteile im Überblick:

– NaaS eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, alle Vorzüge einer modernen, an neuesten Technologiestandards ausgerichteten Campus-IT-Infrastruktur zu nutzen, ohne die erforderlichen WAN- und Wireless-Komponenten zu erwerben und Ressourcen für deren Pflege vorzuhalten.

– Beim NaaS-Modell werden die Basisbetriebsaufgaben von den Controlware Experten übernommen, was die IT-Abteilung des Kunden nachhaltig von administrativen Aufgaben entlastet. Die internen IT-Ressourcen können damit voll und ganz auf den Unternehmenserfolg fokussiert werden.

– Die Experten im Controlware Customer Service Center halten die bereitgestellten Infrastrukturen stets auf dem aktuellen Stand der Technologie und übernehmen auch das Einspielen von Software-Updates und Sicherheits-Patches – so ist jederzeit ein stabiler und sicherer Betrieb gewährleistet.

– Das strukturierte Produktportfolio von NaaS lässt sich flexibel an alle Kundenanforderungen anpassen. Diese Flexibilität bietet enorme Vorteile – etwa mit Blick auf zukünftige Innovationen wie SD-WAN und SASE – und garantiert damit ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit.

– Mit NaaS von Controlware vermeiden es Unternehmen, sich langfristig technologisch oder kommerziell zu binden: Die Entscheidung für eine Campus-IT-Infrastruktur kann also ausschließlich anhand funktionaler Anforderungen erfolgen, ohne sich dauerhaft für eine Herstellerlösung oder eine Systemtechnik entscheiden zu müssen.

„Als langjähriger Managed Service Provider und Experte für moderne Netzwerktechnologien beraten und unterstützen wir unsere Kunden bei der Konzeption, der Implementierung und dem Betrieb maßgeschneiderter Campus-IT-Infrastrukturen, die sich flexibel an die jeweiligen Strukturen anpassen lassen“, erklärt Jens Müller. „Auf diese Weise bieten wir den Netzwerk-Verantwortlichen mit unserer neuen NaaS-Lösung einen ganz neuen Freiheitsgrad – und schaffen wertvolle Handlungsspielräume, um sich auf eigene Innovationsvorhaben zu konzentrieren.“

Mehr über die Network Solutions von Controlware erfahren interessierte Leser unter https://www.controlware.de/loesungen/network-solutions

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

