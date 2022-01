Mettler-Toledo erweitert Track & Trace-Funktionen und stellt neue integrierte Mark & Verify-Systeme vor

Giesen, Deutschland, 18. Januar 2022 – Mettler-Toledo PCE gibt die Markteinführung seiner neuen integrierten Mark & Verify-Systeme bekannt. Die Systeme unterstützen Unternehmen der Pharmaindustrie sowie zahlreicher weiterer Branchen wie z. B. der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei der Umsetzung zunehmend höherer Anforderungen an Produktsicherheit und Compliance. Die neuen Mark & Verify-Systeme erleichtern die Integration von Kennzeichnungsfunktionen sowie der Code-Verifizierung in Produktionslinien, um eine lückenlose Produktnachverfolgung sicherzustellen. Des Weiteren eignen sich die Systeme, um Produkte wie z. B. von Unternehmen der Bekleidungs-, Kosmetik- und petrochemischen Industrie vor Fälschungen zu schützen.

Mark & Verify-Systeme ermöglichen den Druck und die Verifikation von 1D- und 2D-Codes sowie alphanumerischem Text, wie sie für die Identifizierung einzelner Produkte (Serialisierung) sowie von in Behältern wie Versandkartons, Kisten oder Paletten zusammen verpackten Produkten (Aggregation) verwendet werden. Zusätzlich zu diesen Referenzprüfungen ermöglichen integrierte Smart-Kameras sowohl Präsenz- als auch Qualitätsprüfungen – so etwa das Vorhandensein der erforderlichen Etiketten und Informationen sowie eine Kontrolle der Druck- und Etikettierqualität.

Die Marktanforderungen in zahlreichen Branchen, von der Pharma- bis zur Lebensmittelindustrie, verlangen von den Herstellern, dass sie in der Lage sind, einzelne Produkte über die gesamte Produktions- und Lieferkette hinweg zu verfolgen, um gegebenenfalls einfachere und gezieltere Produktrückrufe zu ermöglichen und die Produktsicherheit zu verbessern. Die neuen integrierten Mark & Verify-Systeme ermöglichen es den Herstellern, diese Funktionen nahtlos in ihre vorhandenen Produktionslinien zu integrieren, wobei deren Installation nur eine minimale Betriebsunterbrechung erfordert. Die neuen Systeme sind:

T51 Integrated Mark & Verify

T51 Integrated Mark & Verify eignet sich ideal für die Inspektion von Codes auf ausgerichteten Produkten wie Kartons, Etiketten, Paketen, Versandkartons sowie Paletten. Das System kann direkt in Produktionslinien oder Verpackungsmaschinen integriert werden und lässt sich problemlos mit vorhandenen Druckern verbinden. T51 Integrated Mark & Verify unterstützt mehrere Sensoren wie Smart-Kameras, Barcodescanner oder Maschinenleser, um Präsenz-, Qualitäts- und Referenzprüfungen durchzuführen. Das System ermöglicht einen Durchsatz von bis zu 300 Produkten pro Minute, erfüllt die Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP) und lässt sich zu einem Serialisierungssystem aufrüsten.

T61 Integrated 360 Mark & Verify

T61 Integrated 360 Mark & Verify eignet sich ideal für die Inspektion runder Produkte wie Flaschen und Fläschchen bis zu einer maximalen Produkthöhe von 230 mm und einem Durchmesser von 6 bis 110 mm. Das System verwendet sechs Bildsensoren zur Erfassung einer vollständigen 360°-Ansicht. Der Inspektionskopf kann mit minimalem Platzbedarf über Förderbändern, in neuen Anlagen oder auf einem eigenständigen Rahmen installiert werden. Vorhandene Drucker lassen sich einfach integrieren, um Präsenz-, Qualitäts- und Referenzprüfungen durchzuführen. T61 Integrated 360 Mark & Verify unterstützt einen Durchsatz von bis zu 500 Produkten pro Minute, erfüllt die GMP-Anforderungen und lässt sich ebenfalls zu einem Serialisierungssystem aufrüsten.

PCE Line Manager – Mark & Verify

Die vorinstallierte Software ermöglicht in Verbindung mit den Mark & Verify-Systemen von Mettler-Toledo ein umfassendes Qualitätskontrollmanagement. Die Software hilft, Produktrückrufe zu vermeiden und den Markenruf zu wahren, indem das Vorhandensein sowie die Qualität von Verpackungen und Etiketten geprüft werden. Hierbei stehen mehrere Inspektionsoptionen zur Verfügung, z. B. die Inspektion von Codes, Etiketten, Blistern oder Texten. Die Software sorgt für eine sofort einsatzbereite und schnelle Einrichtung vor Ort ohne komplexe Integration in die IT-Infrastruktur und kann bei Bedarf auf PLM-Serialisierung oder PLM-Aggregation aufgerüstet werden.

“Während Track & Trace für Pharmahersteller bereits alltäglich ist, stehen immer mehr Branchen in ihren Lieferketten heute vor der Herausforderung, ihre Produkte zu serialisieren und rückverfolgbar zu machen”, sagt Andreas Bechthold, General Manager bei Mettler-Toledo PCE. “Diese Unternehmen benötigen maßgeschneiderte Mark & Verify-Systeme, die sie in ihre bestehenden Produktionsprozesse und Verpackungsmaschinen integrieren können. Die Systeme T51 Integrated Mark & Verify und T61 Integrated Mark & Verify sowie die dazugehörige Software ermöglichen dies ohne eine komplette Umgestaltung der vorhandenen Verpackungslinien. Darüber hinaus bieten sie den Kunden zusätzliche Möglichkeiten in ihrer Qualitätskontrolle, um mittels einer genauen Datenverifikation ihren Produktausschuss zu senken und die Gefahr von Produktrückrufen zu minimieren.”

T16 Manual Multi-Aggregation

Neben den Mark & Verify-Systemen ist mit der T16 Manual Multi-Aggregation nunmehr auch ein System verfügbar, das die Aggregation serialisierter Verpackungen in einem Versandkarton sowie optional auch auf einer Palette ermöglicht. T16 Manual Multi-Aggregation beinhaltet hierzu eine hochauflösende Autofokus-Kamera sowie fortschrittliche Softwarealgorithmen, um Produktcodes auf serialisierten Kartons zu prüfen, zu verifizieren und mit einem einzigen Klick der Aggregationshierarchie hinzuzufügen. Das System ist mit seiner leistungsstarken, hochauflösenden Kamera in der Lage, die Etiketteninformationen mehrerer Verpackungen gleichzeitig zu überprüfen, um die aufgebrachten Codes zu protokollieren und zu validieren. Dank der hohen Kameraauflösung lassen sich dabei Datamatrix- oder QR-Codes mit einer Größe von nur 0,3 mm pro Code verarbeiten – ideal für Anwendungen wie kleine Etiketten oder Anwendungen, die erweiterte Codes erfordern. Die Kamera kann ebenfalls Etikettenvorlagen als zusätzliche Qualitätskontrolle überprüfen.

Die Einführung der neuen Mark & Verify- sowie Aggregationssysteme erfolgt zeitgleich mit der Ankündigung von Mettler-Toledo PCE, sein Track & Trace-Lösungsportfolio neu zu strukturieren. Die Produktnamen wurden überarbeitet, damit es einfacher ist, die richtige Lösung unter den zahlreichen manuellen, automatisierten und integrierten 360-Systemen sowie zwischen den Lösungen für Mark & Verify, Serialisierung, Aggregation und Multi-Aggregation zu verstehen und zu identifizieren. Darüber hinaus wurde der Track & Trace-Bereich der METTLER TOLEDO-Website neu organisiert, um diese neue Struktur widerzuspiegeln, mit einer einfacheren Navigation, die die Benutzererfahrung verbessert und technische Informationen für bestehende und potenzielle Kunden zugänglicher macht. Dazu Andreas Bechthold: “Unser neu strukturiertes Track & Trace-Portfolio ermöglicht es jetzt den Kunden, die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse leichter zu finden und bietet ihnen auf unserer neuen Website eine Fülle an Informationen. Unabhängig davon, ob sie in der pharmazeutischen Industrie oder in einer anderen Branche mit steigenden Anforderungen an Track & Trace tätig sind, finden sie mit unserem erweiterten und aktualisierten Online-Portfolio schneller und einfacher als zuvor die passende Lösung für ihre Rückverfolgbarkeitsanforderungen.”

Weitere Informationen finden Sie unter

www.mt.com/pce.

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

