Mit Carolinen klimafreundlich OWL entdecken

Traditionsunternehmen verlost sechs E-Bikes und attraktive Tagespreise

Bielefeld, 23.04.2021 – Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG hat diese Woche die Aktion “Entdecke Deine Heimat” gestartet: Unter den Verschlüssen von Carolinen Mineralwasserflaschen der Sorten Classic, Medium und Naturelle verbergen sich aktuell Gewinncodes, die Carolinen-Genießer bis zum 30. Mai auf www.carolinen.de eingeben können. Sie erfahren dann sofort, ob Sie einen der Tagespreise von praktischen Rolltop-Rucksäcken, über Fahrradhandyhalterungen mit Powerbank bis hin zu komoot-Regionen-Paketen gewonnen haben, die den nächsten Fahrradausflug in der Heimat noch schöner machen.

Zusätzlich verlost Carolinen in Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Fahrradstore Radwelt unter allen Teilnehmern wöchentlich einen E-Bike Gutschein im Wert von 2.500 Euro. Die Wochengewinner haben die Möglichkeit, im rund 300 Quadratmeter großen E-Bike Kompetenzzentrum in Bielefeld Gadderbaum das E-Bike Ihrer Wahl zu entdecken, eine Probefahrt zu machen und dann sofort in den ostwestfälischen Frühling durchzustarten.

Unterstützt wird die Frühjahrs-Promotion mit Aktionsetiketten des Mineralwassersortiments Classic, Medium und Naturelle 12×1,0l, Aktionsmaterialien am POS sowie Sonderplatzierungen in den Top-Märkten der Region.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf carolinen.de

Über Carolinen

Geschütz von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus 300 m Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 180 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen.

Über Carolinen

Geschütz von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus 300 m Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Rund 180 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen.

Firmenkontakt

Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

05202-8409-0

presse@carolinen.de

http://www.carolinen.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

0173-3015911

haussmann@haussmann-advisory.de

http://www.haussmann-strategic-advisory.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.