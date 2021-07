Net at Work kooperiert für NoSpamProxy mit neuem Distributor Fokus MSP

NoSpamProxy erweitert Leistungsangebot der Fokus MSP um Managed Services für E-Mail-Sicherheit aus der Cloud. Neuer Distributor bietet Systemhäusern überzeugendes Fachwissen und ausgesuchtes Portfolio für Managed Services.

Paderborn, 7.7.2021 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, gibt bekannt, dass er eine Vertriebspartnerschaft mit dem neu gegründeten MSP-Distributor Fokus MSP geschlossen hat. Fokus MSP wird künftig das gesamte NoSpamProxy-Leistungsportfolio vertreiben und sich dabei vorrangig auf das Cloud-Angebot konzentrieren sowie auf Systemhäuser und andere Reseller, die Managed Services anbieten. Damit erweitert die Security-Lösung “Made in Germany” die Marktabdeckung durch einen weiteren Distributionskanal.

Die Fokus MSP wurde erst in diesem Jahr von Stefan Steuer und Matthias Mahnel gegründet. Deren genaue Kenntnis des Marktes und enormes Fachwissen machen das erst im Frühjahr 2021 gegründete Start-up bereits jetzt zu einem hoffnungsvollen neuen Player. Mit dem Anspruch, außerhalb des klassischen Lizenzvertriebs einen starken Fokus auf funktionierende Prozesse bei den betreuten Systemhäusern zu legen, will Fokus MSP alte, funktionierende Mechanismen mit modernen Ansätzen und Lösungen verschmelzen. Dafür wirbt das Unternehmen mit Integrationen innerhalb des eigenen Portfolios und mit den Lösungen des Systemhauses, flexiblen Lizenz- und Betreibermodellen sowie schnellem, kompetentem Support.

Mit NoSpamProxy Cloud erweitert die Fokus MSP ihr Portfolio um eine Lösung für bestmögliche E-Mail-Sicherheit und praxistaugliche Verschlüsselung als einfach buchbaren Service. NoSpamProxy Cloud bietet umfassenden Schutz vor Spam und Malware sowie aktuellen Angriffsformen wie Phishing und CEO-Fraud durch die detaillierte Prüfung der Sender- und Empfängerreputation mit mehr als 20 unterschiedlichen Prüfungen. Das intelligente Anhangs- und URL-Management blockiert schädliche Links in E-Mails und Anhängen oder wandelt diese in unkritische PDF-Dateien um. Die ebenso sichere wie praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung stellt Rechtssicherheit und Vertraulichkeit her und garantiert gleichzeitig volle DSGVO-Konformität. Auch Empfänger ohne Verschlüsselungsinfrastruktur können mit passwortgeschützten PDF-Dateien sicher erreicht werden.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Option Private Stack: E-Mails eines Unternehmens laufen dann über eine eigene Instanz und erfüllen damit höchste Sicherheitsanforderungen. Seiteneffekte von Multi-Tenant-Umgebungen wie IP Blacklisting oder Einschränkungen bei der Verarbeitungsperformance durch Lastspitzen werden so vermieden. NoSpamProxy Cloud ist ohne Installation sofort nutzbar und die Kunden profitieren ohne langwierigen Know-how-Aufbau und eine lange Projektlaufzeit. Sie erhalten maximalen Schutz durch stets aktuelle Konfiguration. Hohe Anfangsinvestitionen für Software und Hardware entfallen. Die monatlich geringen Kosten sind absolut transparent kalkulierbar und die Lösung skaliert problemlos mit dem tatsächlichen Bedarf. Die interne IT der Kunden wird entlastet und kann sich sofort wertschöpfenden Projekten widmen.

Für Managed-Service-Anbieter und Systemhäuser, die es werden wollen, eignet sich NoSpamProxy besonders durch sein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten vom Out-of-the-box-Service bis hin zur voll individuell konfigurierbaren Private-Stack-Option, die sehr individuelle Anforderungen abdecken kann. So kann NoSpamProxy mit seinen Kunden und MSPs wachsen. Als Software “Made in Germany” bietet NoSpamProxy zudem bestmögliche Unterstützung für spezifische Anforderungen des deutschsprachigen Raumes.

“Bei der Auswahl unserer Lösungen achten wir auf viele Aspekte wie etwa die Integrationsmöglichkeiten und die Praxistauglichkeit. NoSpamProxy gewinnt nicht umsonst seit Jahren das unabhängige User Ranking der techconsult. Es begeistert seine Nutzer mit Einfachheit und Performance. Beides sind auch für MSPs wichtige Faktoren bei der Auswahl von Produkten”, sagt Stefan Steuer, Gründer und Geschäftsführer der Fokus MSP. “Wir freuen uns sehr, mit NoSpamProxy ein Produkt für E-Mail-Security in unser Portfolio aufnehmen zu können, das perfekt zu unseren MSPs und ihren Kunden passt.”

“Die Agilität und enorme inhaltliche Kompetenz von Fokus MSP haben uns überzeugt. Für viele Systemhäuser und Reseller wird die Zukunft in Managed Services liegen und mit unseren Produkten und Services bieten wir eine optimale Basis dafür”, erklärt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. “Wir freuen uns sehr, dass Fokus MSP seinen Resellern den Einstieg in den Wachstumsmarkt E-Mail-Sicherheit als Managed Service auf der Basis von NoSpamProxy eröffnet.”

Weitere Informationen zum neuen Distributor Fokus MSP:

https://fokus-msp.de/

Weitere Informationen über die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy:

https://www.nospamproxy.de

Über Fokus MSP

2021 durch Stefan Steuer und Matthias Mahnel gegründet, fokussiert sich die Fokus MSP GmbH auf Managed Service Provider und IT-Unternehmen, die sich aktuell in der Transformation zum MSP befinden oder ihr MSP-Geschäft weiter optimieren wollen. Für diese Zielgruppe bietet Fokus MSP Lösungen und Leistungen zur Verbesserung der Unternehmensorganisation und Erhöhung der Prozess-Automatisierung sowie ein breites Spektrum an Schulungen an. Getreu dem eigenen Slogan “Für Systemhaushelden” hat es sich Fokus MSP zum Ziel gemacht, IT-Dienstleister auf ihren Erfolgswegen zu unterstützen – nahbar, erreichbar und mit Einsatz!

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Office 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 110 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

aysel.nixdorf@netatwork.de

http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

netatwork@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.